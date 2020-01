El Buen Pastor habla en lengua de signos

La parroquia malagueña celebra cada domingo la Eucaristía con intérpretes y ofrece formación para las personas sordas

(diariosur.es).-«Señor usa mis manos para que tus palabras lleguen a todas las personas que están en el templo», repite cada domingo Lorena Noir, la actual responsable de la Pastoral del Sordo, al interpretar la Eucaristía en lengua de signos (LSE). Y es que, desde este año 2019, Málaga capital cuenta con una parroquia en la que todos los domingos a las once de la mañana se celebra la Eucaristía interpretada en esta lengua. Se trata de la parroquia de El Buen Pastor, situada en el barrio de El Ejido y que atiende el sacerdote encargado de esta pastoral y de los Medios de Comunicación Social, Rafael Pérez Pallarés, que reconoce que «es una bendición de Dios poder atender a estas personas en la parroquia».

«Nuestra comunidad está abierta para que las familias o niños y niñas con dificultades auditivas puedan recibir las catequesis de iniciación cristiana al bautismo, la confirmación o la primera comunión», detalla Pérez Pallarés. El párroco de El Buen Pastor, especialista en Pedagogía Terapéutica, recuerda que «es una riqueza y una obligación acoger en las comunidades parroquiales a las personas sordas y ciegas».

En este sentido, explica Lorena Noir, «la mayoría de las personas no valoran la suerte que tienen de poder asistir a Misa en cualquier parroquia, mientras que los sordos solo podemos ir a una. Por eso, es tan importante que las personas conozcan cuál es y su horario».

Esta pastoral lleva muchos años dando pequeños pasos hasta que ha podido constituirse como tal. Uno de esos primeros pasos lo dio la ya fallecida Consuelo Sánchez, «madre de dos niñas sordas, que siempre mostró mucha preocupación por la formación religiosa de los niños cuando terminaban el colegio y trabajó mucho por ello», reconoce sor Encarna, hermana franciscana de la Inmaculada y directora del Colegio de la Purísima Concepción de Málaga. Un colegio que fundó en 1925 Miguel Mérida Nicolich, médico oftalmólogo que, privado de la vista al poco de terminar su carrera, dirigió todos sus esfuerzos a organizar la educación de los sordos y ciegos en nuestra ciudad. Y para ello recurrió a esta congregación, que por su especial dedicación a estos niños eran conocidas como «franciscanas de la Inmaculada de sordos», recuerda sor Encarna.

Dificultades

«Por nuestro carisma, siempre nos hemos dedicado a atender las necesidades de estos niños, que hoy día, gracias a Dios, con los implantes, son muchos menos. Animo a todas aquellas personas sordas o que tengan interés en la lengua de signos a que colaboren con esta pastoral, ya que los sordos están muy hambrientos de saber de Jesús y, por desgracia, no hay muchas personas formadas en signos religiosos en esta lengua. Yo misma, a veces, tengo que utilizar las manos, los pies y la cabeza para interpretar, porque no tengo una gran formación en LSE, pero ellos me dicen que entienden muy bien cuando interpreto, porque me ayudo con la expresión de la cara. Y es que no es fácil trasladar las palabras de Jesús a esta lengua, pero lo importante es trasladar su mensaje», comenta la religiosa.

La dificultad estriba en que «es muy difícil llevar la Biblia a la LSE, porque el español escrito tiene una gramática propia. Es como si yo intentara leer una Biblia en inglés sin conocer ese idioma, solo podría entender palabras sueltas. Este es el gran problema: ¿por qué los sordos no pueden conocer la vida de Jesús? Tiene que ser a través de personas que conozcan la lengua de signos», puntualiza Lorena Noir.

Hubo que esperar hasta el año 2011 para que se creara oficialmente la Pastoral del Sordo, con Yolanda Azuaga como responsable, sor Lucía de secretaría y el sacerdote Salvador Jurado como su primer consiliario. Tanto los anteriores como los actuales responsables han trabajado mucho para acercar el mensaje de Jesús a las personas sordas. Por ello, como explica la actual responsable, Lorena Noir, «a partir de este mes de diciembre hemos empezado a tener un tiempo de formación cada 15 días al concluir la Eucaristía y también enviamos a aquellos interesados a través de WhatsApp las lecturas diarias del evangelio del día en vídeos en lengua de signos española adaptados para sordos».