El Marketing Digital. Video del primer día del Conversatorio/Taller

Chat del primer dìa

Patricia Ruiz Paredes P. Ariel, hay partes de la presentación que se ven borrosas en mi laptop. Si pudiera enviarme la presentación a mi email: pattyruizpa@gmail.com se lo agradecería mucho.

InterMirifica.netinscribite al newsletter Patricia. lo envairemos allì. para inscribirte pincha el banner “newsletter” en la pg web.

InterMirifica.netahora tendremos 20 minutos de preguntas y respuestas.

InterMirifica.net envienlas al correo info@riial.org

Vidza Tovarse cortó el audio.

Rodrigo Riossi..

Olga Riverano se oye

InterMirifica.netya volvimos

Rodrigo RiosMete Jose en centro…

Jose ClementeUn saludo desde España

Carlos Correa AcuñaHola! Como separas la estrategia de comunicaciones del plan de marketing digital?

Carlos Correa AcuñaEs lo mismo o es separado?

Carlos Correa AcuñaCuál es la diferencia que tú ves?

Carlos Correa AcuñaUn plan de comunicaciones es marketing digital?

Jose Clemente¿Va a estar disponible este taller online para volverlo a ver?

Fray TukPregunta para José Illanes: ¿Nos podrías comentar alguna cuestión práctica sobre el uso del Marketing Digital de Meraki en el IV Encuentro Comunión y Comunicación? Gracias.

Leonel LariosEl marketing tiene que ser referido sobre todo a los móviles. Las plantillas que dice Ariel, es importante considerar la movilidad de nuestros usuarios. Veremos eso mañana? Gracias

Diócesis de La Dorada – Guaduas¿Cómo crear un plan de comunicaciones a nivel de Iglesia, acorde a la realidad digital que vivimos hoy?, y ¿Cómo integrar el marketing digital en el plan de comunicaciones?

Construye En Familia¿Hacéis algún taller presencial en España? Gracias.

Carlos Correa AcuñaOjalá podamos dilucidar el aspecto comunicacional y el concepto de marketing digital pues de otra forma parece que nos referimos a lo mismo con palabras diferentes. Marketing =difusión?

Carlos Correa AcuñaO marketing es comunicación?

Carlos Correa AcuñaO comunicación es marketing?

Carlos Correa AcuñaGracias!!

Hector Werrolo que me sigue haciendo “ruido” es la palabra marketing en lo comunicación pastoral…trato de buscar otra definición por ahora no me sale

Leonel LariosAriel. No terminaste de decir, donde estarán disponibles las presentaciones usadas en el conversatorio.

InterMirifica.netleonel. las pasaremos por email. estas inscrito en la news letter?

Carlos Correa AcuñaSuscribo a Hector, resulta confuso

InterMirifica.nette puedes inscribir en la pag web. alli hay un banner NEWSLETTER

Percy Loaiza CcaritaSaludos desde Cusco, Peru, muy interesante, felicitaciones.

Leonel Lariosde intermirifica o de riial?

Carlos Correa AcuñaOk! El tema es la palabra

Patricia Ruiz ParedesExcelente conferencia, me ayuda mucho para una mejor planificación. Gracias desde Lima, Perú

Percy Loaiza CcaritaTengo una Pregunta: ¿Es correcto o apropiado usar Marketing Digital en la Pastoral Digital? Como que el termino suena Comercial…

Giovanna RodriguezSaludos desde Nicaragua. 😃

Daniel CabañaP. Leonel, puedes suscribirte en la página de la RIIAL, saludos

Carlos Correa AcuñaEn realidad es comunicación digital

Leonel LariosGracias Daniel!

Carlos Correa AcuñaEstrategia digital

Carlos Correa AcuñaComunicación amplia con diferentes estrategias y una es la digital

Rodrigo RiosNo hay problema en el uso de la palabra Marketing Digital…

Carlos Correa AcuñaTal vez podría ir por ahí

Percy Loaiza CcaritaGracias Carlos….

Roque AcostaGracias por la oportunidad y por compartir conocimiento y experiencia. Saludos.

Mauro Gabriel BustamanteGracias José!! Esperamos el encuentro de mañana!!

Rodrigo RiosGracias Jose! Hasta mañana!

Fray TukGracias por todo, Pepi y RIIAL.

Rogelio Hernández Murillo👌✌

Carlos Correa AcuñaMuchas gracias José!!

Vidza TovarGracias. Muy interesante. Siempre se aprende.

María Eugenia Campo OrozcoBravo, muy buen. Gracias. bendiciones a todos.

Arquidiocese de Maceió /Pascomhasta mañana. Gracias por compartir hoy!!

Carlos Correa AcuñaGracias Padre Ariel!

Go Spanish NowUn gran abrazo desde Washington DC. Enrique Soros

Go Spanish NowMuchas gracias!

Carlos Correa AcuñaGracias Daniel

Carlos Correa AcuñaGracias Daniel

Olga RiveraGracias a todos, esta muy interesante. nos ayudara mucho en el proceso de planificación

Jose ClementeGracias

Leonel LariosGracias a todos!

Daniel Cabañagracias a todos

Giovanna RodriguezEn Nicaragua las 11:00 am

Carlos Correa Acuña👍👍👍

Dpto. MCS Conferencia Episcopal VenezolanaSaludos y bendiciones desde Venezuela, excelente conversatorio.