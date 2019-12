El nuevo sitio web de la Congregación para las Causas de los Santos está en línea

Realizado con la colaboración del Dicasterio para la Comunicación, el nuevo portal recoge las vidas de los santos, explicaciones sobre el proceso canónico, el Evangelio y el Santo del día.

(comunicazione.va/it).-El nuevo sitio web de la Congregación para las Causas de los Santos se publica hoy en esta dirección , creado en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación, actualizado en gráficos y contenido para ofrecer a los usuarios toda la información sobre la Congregación y el camino hacia la santidad en un ágil y al mismo tiempo completo.

La vida de los santos

Más de 700 tarjetas, relacionadas con los benditos y santos de los últimos tres pontificados, están enriquecidas con imágenes, citas, fechas, biografías, homilías para beatificación o canonización, enlaces externos y materiales multimedia. El objetivo es avanzar «hacia atrás» para tener pronto una base de datos global que abarque a todos los santos y bendecidos en la historia de la Iglesia, así como el estado de los casos que aún están en curso.

El buscador

Un motor de búsqueda desde la página de inicio le permite encontrar rápidamente toda la información relacionada con las celebraciones, acceder a las tarjetas de los santos y trazar un perfil a partir de su nombre, de la fecha de la canonización, del Papa que firmó la burbuja de canonización.

Una infografía para explicar el proceso canónico.

Finalmente, se ha creado una infografía interactiva sobre los «Pasos del camino hacia la santidad» que ayuda a comprender el complejo proceso de una causa de beatificación / canonización a través de círculos / halos que se vuelven cada vez más luminosos a medida que uno se acerca a la canonización. Cada círculo contiene la información esencial de los pasos individuales y, con un simple clic, lo lleva de regreso al texto que describe brevemente todo el proceso.

El santo y la palabra del día

The Saint of the Day, así como los títulos The Word of the Day and Prayers son contenidos editados por Vatican News, que también ofrece noticias constantemente actualizadas sobre las beatificaciones y las causas en curso en la sección Últimas noticias.

Gráficos e iconografía

El sitio se ha enriquecido con nuevas imágenes y nuevos banners relacionados con el tema de la santidad. El color rojo, el color del amor divino, pero también de la sangre y, por lo tanto, del martirio, se usó como un rasgo de unión para todas las secciones, asociándolo con el oro: material más brillante y duradero, color de la santidad y la fidelidad de Dios. , que también encontramos alrededor de las imágenes de los santos en las cartas relativas.