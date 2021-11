El P. Mike Schmitz del podcast de hit Bible aparecerá en la cartelera en Times Square de Nueva York

Ascensión planea promover el podcast ‘Biblia en un año’ durante las vacaciones de Año Nuevo.

(aleteia.org).-Tal vez pocos hubieran imaginado que un podcast con reflexiones sobre las lecturas diarias de la Biblia sería uno de los podcasts de Apple más populares del año.

Pero eso es solo lo que quiere suceder con el podcast De la Biblia en un Año de Ascensión, presentado por el P. Mike Schmitz, cuyas lecturas, comentarios y oraciones se presentan en episodios diarios. El erudito de las Escrituras y creador del Sistema de Aprendizaje de la Línea de Tiempo de la Biblia, Jeff Cavins, se une al P. Mike, como es conocido por sus muchos fanáticos, como invitado destacado del podcast, que consiste en episodios diarios con un promedio de 23 minutos de duración.

Un éxito desbocado

Inmediatamente después de su lanzamiento a principios de 2021, el podcast se catapultó a la posición # 1 entre todos los podcasts de Apple, eliminando a los podcasts de NPR, Dateline y Crime Junkie, y permaneció allí del 2 al 18 de enero. Desde entonces, compartió Ascension, ha habido más de 142 millones de descargas del podcast, con 464,000 escuchas diarias.

Una comunidad virtual de la Biblia en un Año

Después de un año, los oyentes habrán leído toda la Biblia católica. Debido al podcast, una comunidad de lectores católicos de la Biblia se ha unido a través de Internet. Más de 75,000 católicos se han unido al grupo de Facebook de Estudios Bíblicos Católicos de Ascensión, donde comparten pensamientos e inspiración de la Biblia en un podcast de año.

Al igual que un grupo de estudio bíblico virtual las 24 horas del día, la página de Facebook,organiza una discusión sobre las Escrituras y publicaciones de miembros que comparten cuánto ha cambiado sus vidas el podcast:

¡Me encanta escuchar la palabra de Dios y profundizar mi relación con Cristo a través del podcast «La Biblia en un año»! Felicitaciones, Padre Mike y Jeff C. ¡Dios está haciendo un buen trabajo a través de su ministerio y el mundo lo sabe!

Me sorprende que esto funcione tan bien. He empezado (¡y abandonado!) Estudios bíblicos antes, pero por la gracia de Dios, ¡todavía estoy con esto! Creo que es probablemente porque lo toma en pedazos lo suficientemente pequeños como para que pueda absorberlo un poco a la vez. Además, el P. Mike definitivamente tiene un don para la entrega y la discusión que es fácil de escuchar y seguir. ¡Dios bendiga a todos los involucrados en esto!

Querido padre Mike, ¡nunca necesitas disculparte por tu entusiasmo, tu intensidad, tu efusión sobre la Biblia y la palabra de Dios! Tu fidelidad y tu sinceridad llegan directamente a todos nosotros. ¡Nos entusiasmaste a todos para seguir adelante! ¡Has conseguido que miles y miles de personas lean la Biblia! ¡Estoy seguro de que tus acciones y tus palabras han hecho que Dios esté tan complacido! Sé que hablo por miles cuando digo… ¡has cambiado mi corazón!

Dar a las personas una cosmovisión bíblica

El P. Mike está satisfecho por el éxito del podcast, y ha visto los frutos de su trabajo en los muchos testimonios que ha escuchado.

«A través de la distracción y

la angustia, nuestra cultura ha perdido una cosmovisión bíblica histórica y esperanzadora, pero por la gracia de Dios, este podcast ha ayudado a miles a redescubrirla», dijo el P. Mike.

«Nos sentimos honrados por los testimonios de personas de todos los ámbitos de la vida que han comenzado a aplicar una cosmovisión bíblica a sus vidas, obteniendo claridad sobre la voluntad de Dios, superando las adicciones, regresando a los sacramentos o se están convirtiendo al catolicismo, renovando matrimonios y relaciones, y muchas más historias increíbles», dijo.

El P. Mike va al Times Square de Nueva York

Si bien los oyentes pueden comenzar el podcast en cualquier momento, el cambio de año ofrece la oportunidad de escuchar junto con otros que están comenzando el programa de 365 días el 1 de enero.

What better place to find new listeners who might be hungry for the word of God, than New York City’s Times Square. Ascension announced at a press conference last week, that they have rented a billboard in Times Square’s busiest season, from December 19 through January 9. Amid the flashing lights and neon, Fr. Mike will promote the podcast to New Year’s eve revelers and passersby.

Ascensión también anunció el lanzamiento de un nuevo podcast en español, La Biblia en un año Podcast. El programa, que comienza el 1 de enero de 2022, contará con comentarios originales y un nuevo anfitrión nativo de habla hispana.

Además, se planea un «Retiro de la Biblia en un Año» virtual del 18 al 20 de febrero, para ayudar a los católicos en su viaje de fe. Las inscripciones, que serán limitadas, comenzarán en diciembre.