El Papa a los paulinos: hacer «correr» la Palabra, utilizando los medios de comunicación como púlpito

Francisco se reunió con 150 miembros de la Familia Paulina con motivo de las celebraciones del 50 aniversario de la muerte del fundador, el beato Santiago Alberione, y los invitó a continuar en la misión de dar a conocer a Cristo «a los hombres de nuestro tiempo con el medios de nuestro tiempo «

Continuar, siguiendo el ejemplo del Beato Santiago Alberione, vuestro fundador, eligiendo «el medio de comunicación como ‘púlpito’ para que, como él mismo dijo, Jesucristo pueda ser dado a conocer a los hombres de nuestro tiempo con los medios de nuestro hora». Así, el Papa Francisco se dirige a 150 miembros de la Familia Paulina, recibidos en audiencia en la Sala Clementina del Palacio Apostólico con motivo del cincuentenario de la muerte de Don Alberione, fallecido el 26 de noviembre de 1971 (Escuchar el servicio con la voz del Papa)

Abierto a «aprender de la gente común»

A los apóstoles y apóstoles del Evangelio, como quiso el sacerdote piamontés que fueran sus hijos espirituales, siempre abiertos a «aprender de la gente común», el Papa recuerda la misión señalada por el fundador de trabajar y orar para que el pueblo de Dios » alimentarse siempre más que la Palabra de Dios ”, escudriñando los“ signos de los tiempos ”para“ adecuar los proyectos apostólicos a las situaciones y necesidades de la gente de hoy ”.

Hoy es necesario que «la Palabra de Dios corra»

Al encontrarse con los miembros de las distintas Congregaciones religiosas, de los Institutos de vida consagrada secular y de las agregaciones laicales que forman la Familia Paulina, Francisco subraya que este aniversario es una ocasión importante para la Iglesia y para todos los Paulinos para «reafirmar la importancia» de carisma del beato Alberione «en el contexto actual, en la perspectiva de la nueva evangelización».

De hecho, con gran previsión su Fundador supo captar para el siglo XX la necesidad de que la «Palabra de Dios corra» y se difunda utilizando y potenciando las herramientas y lenguajes más eficaces que ofrece el progreso tecnológico.

Pablo VI: dio a la Iglesia nuevas herramientas para expresarse

El Pontífice, tras el saludo del superior general de la Fraternidad San Pablo, P. Valdir José De Castro, recuerda el retrato que san Pablo VI hizo de este «testimonio ejemplar de la Palabra» en 1969, ante el mismo futuro bendito: » Humilde, silencioso, incansable, siempre vigilante, siempre recogido en sus pensamientos, que van de la oración al trabajo, siempre atento a escudriñar los ‘signos de los tiempos’, es decir, las formas más ingeniosas de llegar a las almas ”. Y el Papa Montini destacó que Don Alberione «ha dado a la Iglesia nuevas herramientas para expresarse, nuevos medios para dar vigor y amplitud a su apostolado, nueva capacidad y nueva conciencia de la validez y posibilidad de su misión en el mundo moderno y con medios modernos».

Dijo que su verdadero fundador es el apóstol Pablo

Según el Papa Francisco, se trata de expresiones que desafían a los paulinos «en la concreción» de su existencia como consagrados, «que reciben de la oración la capacidad de escrutar los ‘signos de los tiempos’ para adaptar los proyectos apostólicos a las situaciones y necesidades de la gente de hoy «. Don Alberione, prosigue el Papa, «repetía a menudo que vuestro verdadero fundador es el apóstol Pablo», que señalaba a sus hijos espirituales «como inspiración y padre», como modelo a imitar en la entrega total de Cristo y de su Evangelio, “dejándose llevar por su amor por el camino de la santificación”.

Y su intuición fuerte y clara fue que este camino es para vosotros el camino del apostolado, es decir, el servicio de los hermanos sedientos, quizás sin saberlo, de la luz y la alegría del Evangelio.

En todas sus iniciativas, la pasión por el Evangelio

En todas las «innumerables iniciativas apostólicas» del fundador de la Familia Paulina, para Francisco, brilla la pasión por el Evangelio, fundamental, aclara «improvisadamente», «porque el Evangelio sin pasión no se puede vivir». El Evangelio de palabras por sí solo no funciona: el Evangelio sale de tu corazón, la pasión ”. Una pasión que trabaja con la misma motivación y propósito que el Apóstol de los Gentiles, cuando escribe: «Aunque soy libre de todo, me he hecho servidor de todos para ganar el mayor número … Me he debilitado con al débil, para ganar al débil; He hecho todo lo posible por todos, para salvar a alguien a cualquier precio. Hago todo por el evangelio, para ser partícipe de ellos ”. «El apostolado de su familia religiosa», prosigue el Pontífice, aunque diversificado, puede considerarse «único», como «su espiritualidad».

Medios de comunicación, pero también «trabajo de campo»

Los «Paulinos» son todos «espiritualmente hijos e hijas de San Pablo» en su «tensión espiritual hacia Jesucristo, Maestro, Camino, Verdad y Vida». Son, enumera el Papa Francisco, la Sociedad de San Pablo y las Hijas de San Pablo «a través de libros, publicaciones periódicas, multimedia y digitales». Los Piadosos Discípulos del Divino Maestro, a través del «apostolado litúrgico, sacerdotal y eucarístico». Las Hermanas de Jesús Buen Pastor «en el ministerio parroquial» y las Hermanas del Instituto Regina degli Apostoli «con el apostolado vocacional». Y luego, recuerda el Papa, «está la contribución específica de los institutos de vida consagrada seglar: el Instituto de San Gabriel Arcangelo; el Instituto Maria Santissima Annunziata; el Instituto Jesús Sacerdote y el Instituto Sagrada Familia «. Los miembros de estos Institutos, así como los Cooperadores Paulinos, «sirven sobre todo al Evangelio en diálogo con el mundo contemporáneo, que es en cierto modo la piedra angular de toda la espiritualidad paulina».

Es cierto que la evolución tecnológica ha llevado a toda la comunidad eclesial a asumir las modernas herramientas de comunicación como elementos de la pastoral ordinaria; sin embargo, tu presencia sigue siendo necesaria hoy –de hecho, diría cada vez más–, animada por tu propio carisma y enriquecida por la experiencia del trabajo «en el campo».

Con Don Alberione, lleva a Jesús al pueblo de hoy

Francisco pide entonces a los paulinos, en el transcurso del Sínodo sobre la sinodalidad «que no falten vuestra contribución», trabajando juntos, en línea, cada uno aportando lo «propio», «según el deseo del beato Alberione».

Siguiendo su ejemplo y con su intercesión, tú también eliges el medio de comunicación como un «púlpito», para que, como él mismo dijo, Jesucristo pueda ser dado a conocer a los hombres de nuestro tiempo con los medios de nuestro tiempo.

Haz que la gente se alimente de la Palabra

El Pontífice concluye agradeciendo a la Familia Paulina su compromiso, en el trabajo y en la oración «para que el santo Pueblo de Dios se alimente cada vez más de la Palabra de Dios». “No te olvides de la oración – añade, dejando el discurso escrito – Es el medio de comunicación más importante. Si me comunico con todo el mundo y no con el Señor, pero, me voy a casa: la cosa está mal. Trabajo y oración «. Buscando, como pedía don Alberione, «solo y siempre, la gloria de Dios y la paz de los hombres». Acompañado de María, Reina de los Apóstoles, recorra las calles del mundo «apóstoles y apóstoles del Evangelio, siempre abiertos a» aprender de la gente común «, como todavía le gustaba decir al P. Alberione».