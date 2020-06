El Papa a Scholas: La educación es escuchar, crear cultura, celebrar la vida

(vaticannews.va).- El Papa envío un video mensaje a los participantes en la video-conferencia organizada por Scholas, y las dos Alianzas de primeras Damas de nueve países, será la primera vez que se reunirán ambas alianzas. En este encuentro participan jóvenes de todo el mundo con sus padres y profesores. El Papa Francisco ha recordado los momentos que fue fundado Scholas, hace 20 años y dijo que esta Fundación, en tiempos de crisis, salió a buscar a los jóvenes. Pensando en la educación y salió a cultivar una realidad nueva. Y eso es educar, dijo, la educación escucha, o no educa. La educación crea cultura, o no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no educa. Es necesario buscar la Universidad del Sentido, expresó.

El video mensaje que envió el Papa a los participantes en la video-conferencia organizada por Scholas y las dos Alianzas de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA) de Latinoamérica y del Caribe SCLAN, se centró sobre la importancia de la educación, y sobre cómo fue fundada Scholas Occurrentes. Las dos Alianzas de primeras Damas de nueve presidentes de Estado, son Fabiola Yánez de Argentina, Silvana Abdo de Paraguay, Michelle Bolsonaro de Brasil, Ana García de Hernández de Honduras, Yazmín Colón de Cortizo de Panamá, Kim Simplis de Belice, Rocío González de Moreno de Ecuador, María Juliana Ruíz de Colombia y Claudia Dobles Camargo de Costa Rica

Pensando en la emergencia sanitaria, el Papa dijo que en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, Francisco quiso celebrar que Scholas, “como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abre las puertas de la Universidad del Sentido. Porque educar es buscar el sentido de las cosas. Es enseñar a buscar el sentido de las cosas”.

Fundación de Scholas

“Aún recuerdo el origen: dos enseñantes, dos profesores, en medio de una crisis, con un poco de locura y un poco de intuición. Una cosa no planeada, vivida a medida que iba caminando. Cuando la crisis en aquel entonces dejaba una tierra de violencia, aquella educación reunió a los jóvenes generando sentido y, por lo tanto, generando belleza”.

Definiéndola Comunidad de amigos, comunidad de hermanos, Francisco recordó que después de tres años de reflexión y encuentro pensando en la fundación Scholas hubo tres imágenes que guiaron esos años: la película italiana de Fellini: “La Strada”, la pintura de Caravaggio: “El llamado de Mateo” y la obra de Dostoevskij: “El idiota”. Y entre las tres surgen tres conceptos: El sentido, el llamado y la belleza.

Scholas significa, alumnos de todas las realidades, lenguas y creencias. Mundos diferentes, únicos. Mundos de Gratuidad, de Sentido y de Belleza, como lo representan esas tres obras de arte: “El idiota”, la “llamada” de Caravaggio y el loco de “La strada”.

Para crear un futuro mejor son necesarias la gratuidad, el sentido y la belleza. Fue así como se creó Scholas, afirmó, y hoy día sus fundadores, la entregan, porque, es un don, no es de ellos, “es algo que les vino como regalo”.

Educar es escuchar, crear cultura, celebrar

La fundación de Scholas surgió de un momento difícil en Argentina, un momento de crisis. La humanidad sin vivir las crisis, sería una “humanidad enferma, una humanidad dormida”, dijo, cada vez que la humanidad sufre una crisis, debe ser bien acompañada.

Para el Pontífice la crisis significa ruptura, peligro, pero también oportunidad, apertura. En momentos de crisis, nos invade el miedo, nos cerramos como individuos, nos vaciamos de “sentido, tapando el propio llamado, perdiendo la belleza”, aseveró, esto es lo que pasa cuando uno atraviesa una crisis solo, sin reservas.

Scholas nació de una crisis, y salió a escuchar el corazón de los jóvenes, a cultivar la realidad nueva. Buscando una alternativa para responder a la crisis. Scholas dijo el Papa, trató de abrirse hacia los jóvenes buscando nuevas respuestas. Y este es el concepto de educar, dijo.

“Y eso es educar. La educación escucha, o no educa. Si no escucha, no educa. La educación crea cultura, o no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no educa”.

Educar es ir escuchando, creando y celebrar la vida y es lo que Scholas Occurrentes ha hecho desde su fundación.

“Armonizando el lenguaje del pensamiento con los sentimientos y las acciones”. Es lo que continuamente les ha dicho en sus encuentros el Santo Padre: lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos, sincronizados. Cabeza, corazón y manos creciendo armónicamente.

Scholas: la cultura del encuentro

Así, se puede ver en esta fundación, profesores y alumnos japoneses bailando con colombianos. Jóvenes de Israel jugando con los de Palestina. Estudiantes de Haití pensando con los de Dubái. Niños de Mozambique pintando con los de Portugal, cada uno de estos ejemplos, el Papa los ha visto en los encuentros organizados por Scholas, vi, dijo el Papa, entre Oriente y Occidente, un olivo creando cultura del encuentro.

La cultura del encuentro afirmó el Papa Francisco reúne el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos, este encuentro tiene que darse siempre sino no hay humanidad, señaló, sin ese encuentro no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía.

Y Francisco alienta a los fundadores de Scholas: Sigan adelante sembrando y cosechando, con la sonrisa, con el riesgo, pero todos juntos y siempre de la mano para superar cualquier crisis.

