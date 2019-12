El Papa: el cine debe ser lugar de comunión y escuela de humanismo

Comunión, creatividad y visión son las tres tareas que confía el Papa a asociaciones católicas que hacen cine. En el 70 aniversario de la Asociación de agentes del cine en Italia, el Papa recordó el cine italiano del después de la guerra, como una gran escuela del humanismo.

(vaticannews.va/es).-Tres han sido las tareas que Francisco ha aconsejado a quien hace cine: comunión, creatividad y visión. Lo dijo el Papa en audiencia a los miembros de la Asociación Católica italiana de agentes del cine en ocasión del 70 aniversario de fundación de la Asociación.

Comunión:

Francisco invitó a los presentes a construir la comunión entre ellos, pero también la comunión entre asociaciones y organizaciones que se ocupan del cine en el mundo católico, para transmitir la belleza de estar juntos en los eventos de los que son promotores. Sin comunión, el alma falta en la agregación. Porque el cine es agregación:

“El cine es una gran herramienta para la agregación. Especialmente en el período de posguerra, contribuyó de manera excepcional a reconstruir el tejido social con muchos momentos de agregación. Cuántos cuadrados, cuántos pasillos, cuántos oratorios, animados por personas que, al ver la película, transfirieron esperanzas y expectativas. Y desde allí se reanudaron, con un suspiro de alivio, en ansiedades y dificultades diarias. Un momento educativo y de entrenamiento también, para reconectar las relaciones consumidas con tragedias experimentadas”.

Esas películas italianas, dijo, del tiempo de la postguerra “formaron nuestros corazones. Estas películas deben ser retomadas nuevamente. Ustedes son herederos de esta gran escuela del humanismo”.

Incluso dijo el Papa, en las realidades asociativas, se evalúan sobre la capacidad de agregar o, mejor, de construir la comunión, porque Francisco dijo que «Los cristianos estamos llamados a manifestar esa comunión que marca nuestra identidad como creyentes. La fe misma, de hecho, es una relación, un encuentro: y bajo el impulso del amor de Dios podemos comunicarnos, dar la bienvenida y comprender el don del otro y corresponderle”.

La creatividad

El arte cinematográfico, como cualquier expresión artística, es el fruto de la creatividad, que revela la singularidad del ser humano, su interioridad e intencionalidad, afirmó, a todos el Papa les animó a crear, pero “construyendo nuevos caminos”. Y desafiar las nuevas plataformas digitales, respondiendo de manera activa y creativa, así puede evitar convertirse en “museos”.

“La audacia, como sucedió con los fundadores, una vez más exige estar a la vanguardia, pero no de manera aislada o aleatoria, sino en conjunto. Audacia y creatividad para avanzar y no permanecer al margen de la innovación.

La visión

Por último, el Pontífice dijo que la visión “puede abrir varios destellos en el alma humana. Todo depende de la carga emocional que se le da a la visión”. Por ello, para el Papa la visión es la mirada puesta en la realidad. La mirada también hace que las conciencias sean examinadas cuidadosamente.

“Preguntémonos: ¿cómo está nuestra mirada? ¿Es una mirada cuidadosa y cercana, no dormida? ¿Es una mirada de conjunto y unidad? En particular, para ustedes que se ocupan del cine: ¿es una mirada que despierta emociones? ¿Es una mirada que comunica comunión y creatividad? Las respuestas no son obvias y requieren una gran cantidad de trabajo interior”.

Por último, Francisco recordó que el ojo se comunica y no traiciona, participa en estilos de vida y acciones coordinadas por un bien mayor que el mero interés, por consiguiente, la mirada es la base de la construcción comunitaria. Y hoy día, es importante superar las barreras del pasado para proyectarte en los caminos del futuro. Un último consejo:

El Papa les instó a que vivan su pasión y su competencia con un significado y estilo eclesiales: es la mejor medicina para evitar caer en la autorreferencia, que siempre mata.