El Papa pide a los jóvenes que se liberen de la adicción al celular

(aciprensa.com).-El Papa Francisco pidió a los jóvenes que se liberen de la adicción al celular. “Liberaos de la adicción al celular, por favor. Seguramente habéis oído hablar del drama de las adicciones. Esta es muy sutil”, advirtió el Santo Padre.

El Pontífice hizo estas declaraciones durante la audiencia que concedió este sábado 13 de abril en el Vaticano a os alumnos de la Escuela Ennio Quirino Visconti, célebre institución educativa heredera del Colegio Romano.

En su discurso, Francisco aclaró que “el celular es una gran ayuda, es un gran progreso; hay que usarlo, es bueno que todos sepan cómo usarlo. Pero cuando te conviertes en un esclavo del teléfono, pierdes tu libertad”.

“El celular es para la comunicación: es muy bueno comunicar entre nosotros”, pero también advirtió que puede convertirse en una droga.

El Papa explicó lo que, desde su punto de vista, es la escuela. Señaló que “la escuela es un bien de todos y debe seguir siendo una fragua en la que se educa a la inclusión, al respeto por la diferencia, a la colaboración”.

En ese sentido, les animó a no tener miedo de las diferencias, pues “el diálogo entre culturas diferentes, entre las personas diferentes enriquece a un país, enriquece a la patria y nos hace avanzar en el respeto recíproco, nos hace ir adelante mirando hacia una tierra para todos, no solamente para algunos”.

El diálogo entre culturas, continuó el Pontífice, “es un laboratorio que anticipa lo que la comunidad debería ser en el futuro. Y aquí es donde la experiencia religiosa juega un papel importante, en el que todo lo que es auténticamente humano entra”.

En ese compromiso con la fraternidad entre culturas, la Iglesia promueve “el valor universal de la fraternidad que se basa en la libertad, en la búsqueda honesta de la verdad, en la promoción de la justicia y la solidaridad, especialmente hacia las personas más débiles”.

“Cuando no hay libertad no hay educación, no hay futuro. Cuando no hay una búsqueda honesta de la verdad, sino una verdad impuesta que te quita la capacidad de buscar la verdad, no hay futuro: te anula como persona”.

Por otro lado, “cuando no hay promoción de la justicia, ciertamente se acaba en un país egoísta y pusilánime que solo funciona para unos pocos. Sin la atención y la búsqueda de estos valores no puede haber una verdadera coexistencia pacífica Cuando hay injusticias, empiezan a crecer el odio, el enfrentamiento y se termina como todos sabemos”.

En su discurso, el Papa también reflexionó sobre el problema del acoso escolar, y animó a “luchar contra esa agresividad que es verdaderamente una semilla de guerra”.