El Vaticano y la Humanidad 2.0

La Academia Pontificia para la Vida

(radioideaxme.com).-La Academia Pontificia para la Vida es una de las Academias Pontificias de la Iglesia Católica Romana dedicada a promover la ética vital consistente de la Iglesia (una ideología basada en la premisa de que toda vida humana es sagrada), así como realizar una variedad de investigaciones relacionadas sobre una amplia gama de temas bioéticos, sobre temas actuales y en desarrollo en las ciencias de la vida, como la terapia y edición génica, la neurociencia y la conciencia, la inteligencia artificial y la robótica, así como la atención paliativa al final de la vida, que se ha convertido en un tema bastante importante en las últimas semanas con la pandemia global de Covid-19.

En 2020, la Academia organizó un taller «Robo-Ethics: Humans, Machines and Health» que acogió a científicos y representantes de iglesias donde discutieron cuestiones morales relacionadas con el rápido desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y la robótica, un conjunto de valores que se establecerán en torno a estas nuevas tecnologías, su papel en la vida de la sociedad y los derechos que deben otorgarse a los seres humanos y las nuevas formas de tecnología autónoma. Los participantes coincidieron en la importancia de la investigación técnica y programaron otra reunión centrada en la IA para el próximo año.

Arzobispo Vincenzo Paglia

El arzobispo Vincenzo Paglia es un prelado italiano de la Iglesia Católica Romana, que el Papa Francisco en 2016 nombró actual presidente de la Academia Pontificia para la Vida, así como Gran Canciller del Instituto Teológico Pontificio Juan Pablo II para el Matrimonio y las Ciencias de la Familia.

El arzobispo Paglia fue Presidente del Consejo Pontificio para la Familia de 2012 a 2016 y Obispo de Terni-Narni-Amelia, Italia, de 2000 a 2012. Fue cofundador de la Comunidad de Sant’Egidio en 1968, que es una asociación católica dedicada al servicio social.

El arzobispo Paglia también ha sido firme defensor en el Vaticano para el diálogo interreligioso.

En este episodio escucharemos del arzobispo Paglia:

Sobre sus antecedentes; donde nació, sobre sus primeros estudios en el área de la teología, la filosofía y la pedagogía, y sobre su camino a través de la iglesia hasta su eventual liderazgo de la Academia Pontificia para la Vida. Antecedentes, historia y papel de la Academia Pontificia para la Vida en el Vaticano. Una formación general sobre los temas tecnológicos centrales en los que se centra su investigación. Cómo funciona la Academia Pontificia para la Vida con otros grupos vaticanos que investigan temas relacionados como las células madre, así como sobre su posición sobre el tema general del transhumanismo.

El Dr. Fabrizio Mastrofini, de la Oficina de Prensa de la Academia Pontificia para la Vida, tuvo la amabilidad de registrar las respuestas del arzobispo Paglia a nuestras preguntas tanto en italiano como en inglés.

Por favor, encuentre el texto de la entrevista a continuación:

Arzobispo Paglia, por favor preséntese y comparta con nosotros su trayectoria de entrenamiento y cómo terminó en la Academia Pontificia para la Vida.

Soy un sacerdote de ascendencia romana, quiero decir, un sacerdote de la diócesis de Roma, que entró en el seminario en 1955, hace mucho tiempo, incluso antes del Concilio Vaticano II. Pero desde el principio me centré en la perspectiva de la Roma cristiana, al mismo tiempo atenta a la realidad local y extremadamente viva en su relación con la universalidad, obviamente por la presencia del Papa. Por lo tanto, hice mis estudios en el seminario romano y parte de mi formación fue la cercanía al Papa, que se sentía como una relación casi física de cercanía y que se convirtió en una relación espiritual y, por lo tanto, también en una relación pastoral. Un momento muy especial en mi vida fue la época del Concilio Vaticano II, que experimenté mientras asistía a la universidad: varios de mis profesores eran expertos o incluso obispos que participaron en el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, el secretario general del Concilio Vaticano II, monseñor Pericle Felici, había sido el padre espiritual del seminario romano. El mismo Papa Juan fue un ex-alumno del seminario romano. El tiempo siguiente al Concilio Vaticano II fue exaltando para mí y puedo decir de mí mismo que mi mayor inspiración se origina precisamente en el espíritu del Concilio Vaticano II, que realicé junto con la Comunidad de San Egidio, que se desarrolló en aquellos años. Inmediatamente fui parte de la comunidad y fui el primer sacerdote en esa comunidad. Para mí, este camino siempre ha querido dar el primer lugar a la Palabra de Dios, poniendo la liturgia eucarística en el centro, el vínculo con la Sede de Pedro, el vínculo con los pobres y la Iglesia de Roma. Una Iglesia, como solían decir los Padres Antiguos, que preside en caridad sobre todas las demás Iglesias. Tanto por mis años de formación. Entonces, durante mi ministerio sacerdotal, el encuentro con Juan Pablo II fue muy importante, no sólo porque me nombró párroco de la Basílica de Santa María en Trastevere (tenía sólo 35 años), sino también porque me involucró, junto con la Comunidad de Sant’Egidio, en una dimensión misionera tanto dentro de la ciudad como en todo el mundo. Por ejemplo, consideremos lo que las Jornadas Mundiales de la Juventud han significado para el mundo. Nacieron en esa relación inicial del Papa San Juan Pablo II con los movimientos juveniles de Roma, incluida la Comunidad de San Egidio. Al mismo tiempo prosiguió mi formación cultural, centrada en primer lugar en el desarrollo teológico en relación con el Concilio Vaticano II, al que añadí mi especialización en la historia de los laicos en la vida de la Iglesia y también un grado en Pedagogía debido a los grandes cambios que se produjeron en ese tiempo. Todo llevó al nombramiento como obispo de Terni en el año 2000. Terni es una ciudad entre Roma y Asís, en ese momento era una ciudad industrial con una de las acerías más grandes de nuestro país. Allí me encontré con los problemas del mundo laboral, los problemas de la industria. También debo decir que el primer obispo de Terni, según la tradición, fue San Valentín. Y para mí era importante combinar la fiesta de ese santo con la fiesta del amor, que se celebrael 14 de febrero,uniendo así el acontecimiento eclesial con la oportunidad de hacer una pausa para reflexionar sobre el significado del amor verdadero y no del romance. Después de 12 años como obispo de Terni, el Papa Benedicto XVI me llamó para dirigir el entonces Consejo Pontificio para la Familia: el Papa estaba plenamente convencido de que las nuevas perspectivas antropológicas y teológicas encontradas en esta zona de la familia una de las fronteras más delicadas, como fue también el Papa Francisco quien, en el momento de la reforma de la Curia Romana, al reunir a varios dicasterios, eligió a un obispo americano para la dirección del nuevo dicasterio «Familia y Vida Laico» – Cardenal Farrell – y quería confiarme la dimensión teológica y cultural, dándome la presidencia de la Academia Pontificia para la Vida y la posición de Gran Canciller del Instituto Teológico Juan Pablo II Estas instituciones tienen la tarea de responder a los enormes problemas y a las fascinantes y tremendas fronteras relativas a la vida, el significado del matrimonio y el significado de la familia.

¿Podría dar una breve presentación de la Academia desde este punto de vista?

La Academia Pontificia para la Vida se presenta hoy como una institución compuesta por una oficina central y una red de 163 científicos de todo el mundo, expertos en diferentes disciplinas: médicos, antropólogos, juristas, teólogos, bioética. En nuestra red de académicos, tenemos exponentes de diferentes tradiciones religiosas y diferentes culturas, de diferentes continentes. Por lo tanto, es un grupo de científicos que pueden reflexionar sobre los grandes temas de la vida contemporánea. Por ejemplo, hace tres años empezamos a hablar de bioética global y, por lo tanto, de nuevas tecnologías relacionadas con el nacimiento, la muerte, el desarrollo de diferentes edades de la vida. Posteriormente abordamos el nuevo tema de la robótica-ética, hasta ahora poco explorado en el mundo católico: es decir, la relación entre el desarrollo de la robótica y la dimensión ética que se refiere directamente al gran tema de la vida. Y este año, 2020, nos dedicamos a su consecuente desarrollo: el tema de la Inteligencia Artificial. Y es precisamente sobre la inteligencia artificial , en relación con las cuestiones más adecuadamente científicas, económicas, políticas, que acuñamos un nuevo término: «algor-ética». Los algoritmos son la base de la Inteligencia Artificial; en nuestra opinión, el desarrollo científico debe estar vinculado a la dimensión ética: algor-ética, específicamente. Queremos subrayar que el desarrollo de la ciencia y la tecnología debe poner la dignidad y el valor de los seres humanos en el centro: fueron creados por Dios y colocados en la cumbre de la Creación, del mundo. Filosóficamente hablando podríamos decir que de acuerdo con la perspectiva kantiana la persona humana es siempre un fin en sí mismo y nunca un medio. En este sentido, el compromiso de la Academia se expresa en diversas perspectivas vinculadas al desarrollo de la tecnología y vinculadas a los temas específicos del mundo católico. Está claro cómo las grandes cuestiones de la vida humana, al principio y al final de la misma, sino también cuestiones relacionadas como la relación entre generaciones –jóvenes y ancianos y adultos– en las diferentes sociedades actuales no son conceptos abstractos: en realidad afectan a la realidad de 7 mil millones de personas. Hay 7 mil millones de personas en el planeta Tierra, que es nuestro hogar común y por lo tanto, en este sentido, resumiendo la perspectiva de la Academia para la Vida, yo diría que su dirección se expresa por la encíclica del Papa Francisco «Laudato si'». La Academia para la Vida destaca una dimensión crucial: la familia humana vive en este hogar común; la familia humana es responsable de las generaciones y, por lo tanto, no sólo debe continuar la vida, sino también preservar nuestro hogar común de la mejor manera posible para entregarla a las generaciones futuras. El compromiso científico de la Academia está ligado a la fe y a la bioética. Es una de las áreas más delicadas e importantes de nuestro trabajo, que se une a los temas más candentes del debate sobre política y salud.

Por ejemplo, la Academia está trabajando en Covid-19. Pero también se ocupa de los cuidados paliativos y las políticas de salud.

Bueno, estos son cuestiones importantes también: de alguna manera los he mencionado anteriormente. La pregunta me permite declinarlo mejor; cuando decimos que la vida adquiere una connotación semántica más amplia, obviamente también incluye todo esto. En el pasado, la bioética solía centrarse en dos perspectivas principales: el momento del nacimiento y el momento de la muerte. Hoy en día, con las nuevas tecnologías emergentes y convergentes, todas las áreas de la vida humana están involucradas en esta investigación. La Inteligencia Artificial, por ejemplo, tiene un gran impacto en el mundo del trabajo y, por lo tanto, en el desarrollo de la sociedad en su vida cotidiana. Es obvio que las nuevas tecnologías dan un significado mucho más amplio a la fase terminal de la vida: alargan la vida útil, curan enfermedades que antes eran mortales; alargan la vida útil y el número de ancianos crece, el tiempo de la vejez aumenta. Como ha subrayado a menudo el Papa Francisco, corremos el riesgo de promover una cultura de despilfarro creando una contradicción singular: seguimos extendiendo la vida por un lado y, cuando es muy larga, la descartamos. Pensemos en los hogares de ancianos, donde actualmente, en estos tiempos de pandemia, mueres solo sin los miembros de tu familia. Es obvio que se necesita una reflexión cuidadosa y más profunda, porque la tecnología debe estar atenta a la dimensión ética. Los científicos, frente a la tragedia de esta pandemia, nos advierten que probablemente no será la última, y nosotros como Academia Pontificia para la Vida instamos al desarrollo de la ciencia, pero sin perder nunca una dimensión humanista. Sin una dimensión vinculada a la dignidad del hombre, corremos el riesgo de descarrilar el desarrollo: debemos tener en cuenta la centralidad del hombre y de la familia humana. En este sentido, la política es también una realidad que debe estar involucrada. En la Academia Pontificia para la Vida estamos convencidos de que tendremos que afrontar una perspectiva que de manera sintética pueda llamarse biopolítica. La política, las fuerzas políticas a todos los niveles, frente a una nueva condición de humanidad globalizada, deben tener cuidado de repensar y rediseñar el papel de la política misma. Debemos evitar que haya un rico norte del mundo que no tenga en cuenta el gran número de países pobres. Debemos evitar la discriminación dentro del mismo país. La pandemia que estamos experimentando nos hace comprender la necesidad de repensar y reorganizar la atención de la salud, los tratamientos, las tecnologías, la salud pública, de una manera más compartida e igualitaria. La Academia está pensando mucho en ello. También se compromete a impedir que prevalezca la llamada «sociedad de la vigilancia», donde los titulares de tecnología podrían convertirse en los amos absolutos de la vida de los ciudadanos. Como pueden ver, los temas relevantes se multiplican, pero todos están dirigidos hacia la perspectiva de la unidad de la familia humana que habita el único planeta habitable que tenemos, y debe ser así para esta generación, para la próxima y para las que vienen.

Con respecto a estas cuestiones, ¿cuáles son las relaciones con otras entidades vaticanas, como el Consejo Pontificio para la Cultura de las Células Madre o el Departamento para el Desarrollo Humano Integral, que tiene un grupo de trabajo sobre los temas del transhumanismo?

La característica distintiva de la Academia Pontificia para la Vida es su enfoque científico. La contribución que podemos dar a los demás y que estamos dando a los demás dicasterios de la Curia romana, que están mucho más comprometidos en el lado pastoral y organizativo de las relaciones con las diversas iglesias locales en el mundo, se refiere a un debate en profundidad que obviamente debe estar en estrecho contacto con la dimensión pastoral. Ese es un reto para la Academia y hablé directamente con el Papa Francisco al respecto, también dentro de una visión general del papel de la Curia Romana. No se trata simplemente de reorganizar las oficinas, se trata de dar un nuevo motor a toda la Curia Romana, para que de una manera más compacta y más coordinada pueda ayudar a todo el planeta, a las sociedades, a las Iglesias cristianas a responder de la manera más adecuada posible a los grandes desafíos a los que nos enfrentamos. Está en el ADN de la Academia: buscar una nueva alianza entre fe, ciencia, política, economía, para responder a desafíos que ahora no tienen fronteras, sin barreras y sin distinciones. Permítanme darles un pequeño ejemplo que nos preocupa ahora mismo, ante el brote de pandemias. La técnica, a saber, la tecnología médica, se sorprendió mucho; Me impresionó el hecho de que el coronavirus afectó a las regiones más ricas del mundo: las grandes ciudades donde el desarrollo económico es bastante sustancial. Entonces, por supuesto, hay diferentes variaciones. La Academia Pontificia ha sentido la responsabilidad de ofrecer una primera lectura de lo que está sucediendo, precisamente para ayudar a todos a comprender la fragilidad de la condición humana. La fragilidad es parte de la tradición de la Iglesia Católica de ayer y de hoy: sólo piensa en la frase «recuerda que eres polvo» del Miércoles de Ceniza. Sin recurrir al pesimismo trágico, debemos entender que el Dios de la Creación escogió este polvo, para dar energía positiva a la reflexión solidaria. Es una manera ,permítanme utilizar este término– para decirnos a todos que debemos difundir cada vez más el contagio de la solidaridad o la fraternidad. El documento de la Academia Pontificia para la Vida es un texto de unas pocas páginas con el significativo título «Pandemia y fraternidad universal»: está destinado a ser una herramienta de reflexión que ayude a entender dónde estamos y dé algunas indicaciones en el campo de la salud, porque me sorprendió el número excesivo de personas mayores que murieron, así como por aquellos que piensan que es posible elegir a qué personas tratar en función de su edad. En el texto de nuestro documento, que recibió el Papa Francisco, proporcionamos orientación sobre ética y salud pública. Mientras tanto, colaboramos con otros Departamentos, en particular con el Departamento de Desarrollo Humano Integral, porque es posible producir herramientas aún más completas, que ayudarían a todo el mundo a reflexionar y encontrar perspectivas para el presente y especialmente para las secuelas.

Arzobispo Paglia, ¿tiene un mensaje que enviar al público norteamericano?

Tengo muchos amigos creyentes e incrédulos en los Estados Unidos de América. Soy muy consciente del papel que desempeñan en todo el planeta. Quisiera instaros a todos, amigos americanos, a que mantengan el liderazgo de la libertad, la fraternidad, la igualdad y la dimensión del misterio que nos hace hermanos y hermanas. No como amos, sino unidos frente al misterio de la vida, el misterio mismo de Dios. Dios ha dado a hombres y mujeres en los Estados Unidos la oportunidad de crear un gran país. Un gran país con una gran responsabilidad, con una gran tradición, que hay que poner al servicio de toda la familia humana.