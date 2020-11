El video del Papa. La inteligencia artificial al servicio del ser humano

En el programa Estudio 9 hablamos del video del Papa para este mes de noviembre, en el que tuvo por tema: La inteligencia Artificial. En el video el Pontífice pide que en este mes recemos para que el progreso de la robótica y la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano, o sea, que estos avances sean “más humanos”, dijo Francisco, jugando con las palabras, ser humano-sea humano.

(Estudio 9 | VaticanNews).- El Video del Papa de noviembre sale a la luz con un mensaje sobre el progreso que suponen los avances de la robótica y la inteligencia artificial. Francisco pone el acento en la necesidad de orientarlos “al respeto de la dignidad de la persona y de la Creación”.

En la intención de oración de este mes, Francisco confía a toda la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa (incluye el Movimiento Eucarístico Juvenil – MEJ) que recemos para que el progreso de la robótica y la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano, o sea, que estos avances sean “más humanos”, dijo Francisco, jugando con las palabras, ser humano-sea humano.

No es una novedad que, en los últimos años, la Inteligencia Artificial (IA) ha avanzado a un ritmo exponencial, como lo evidencian sus múltiples aplicaciones en distintos campos del conocimiento. Hoy el 37% de las organizaciones en el mundo ha implementado IA de alguna manera (lo que supone un aumento del 270% en los últimos cuatro años). El Papa Francisco aclara que este avance, como el de la robótica, “puede hacer posible un mundo mejor si va unido al bien común”. En este sentido, espera un progreso tecnológico que no aumente las desigualdades en la sociedad, ya que si no, no se trataría de un “progreso real”, uno que considere la dignidad de la persona y el cuidado de la Creación.

