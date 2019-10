En Honduras realizan el primer congreso de ciber-seguridad pastoral

(vaticannews.va).- En Honduras se realizó el primer Congreso de Ciber-Seguridad pastoral adaptado al cuidado de niños, jóvenes y parroquianos cuando navegan en el mundo virtual. Un paso más de Clemente De León, autor del libro: Francisco, el hacker de Dios.

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

Más de 120 seminaristas, formadores, sacerdotes y profesores del Seminario Mayor de Nuestra Señora de Suyapa en Tegucigalpa, Honduras, participaron en el Primer Congreso de Ciber-Seguridad Pastoral, realizado el 17 y 18 de octubre, bajo la dirección del Psicólogo, Teólogo, Perito Forense Digital y autor del libro Francisco el hacker de Dios, Clemente De León, acompañados espiritualmente por el Padre Jonathan Funes, Prefecto Académico.

Dos jornadas para analizar el problema y buscar soluciones

El seminario ha sido organizado por Balboa.Sur, una empresa que durante quince años ha desarrollado programas de desarrollo humano tanto en el sector empresarial como también en el sector educativo y que dirige el autor de uno de los libros que hablan sobre el cyberbullying, Clemente De León.

En las jornadas de trabajo se expuso el resultado de una encuesta realizada por BALBOA. SUR a más de 17500 estudiantes de Centroamérica sobre el ciberdelito y el uso adecuado de las nuevas tecnologías. También se desarrollaron temas absolutamente complejos, como: Neknomination, gromming, ciberbullying, phishing, mobbinng, sexting, sexobullying, sextorsión, cutting, pornovenganza, cibersuicidio, hikikomoris, drogas auditivas, música chatarra, ciberdelito, códigos secretos, deepweb y ciberterrorismo; no se trata tan solo de palabras extrañas de la jerga cibernética, dijo Clemente De León, nos referimos a los nuevos flagelos y sufrimientos del mundo virtual, que padecen en silencio y en el anonimato, cientos de miles de jóvenes en el mundo entero, incluyendo a nuestros niños de Primera Comunión y adolescentes de Confirmación.

De León expresa con enjundia y cierto desconsuelo que estamos ante una guerra ciber-emocional y espiritual, que no solo estamos perdiendo, sino que ni siquiera sabemos que la peleamos.

Un fenómeno que preocupa mucho al Papa

Durante el congreso, el expositor menciona que hace dos años, en la jornada sobre la defensa de la dignidad de los niños en el mundo virtual, el Papa Francisco nos increpó diciendo que los adultos estamos cometiendo un grave error cuando hablamos sobre la problemática de las redes sociales: subestimar el daño que los fenómenos antes mencionados causan en los menores. La dificultad para resolver (los nuevos sufrimientos) puede hacernos caer en la tentación de pensar: en el fondo, la situación no es tan grave, reitera Francisco.

Los seminaristas tuvieron la oportunidad de debatir (con apasionado entusiasmo) algunas de las razones que han convertido el internet en un lugar peligroso: a) los chicos hacen uso de las nuevas tecnologías a muy temprana edad, b) los padres de familia no saben lo que verdaderamente hacen sus hijos en las redes sociales, c) los profesores no están formados para guiar a los alumnos en el uso adecuado de los dispositivos electrónicos, d) la parroquia no cuenta con líderes que entiendan y acompañen al niño y al joven en el mundo virtual, e) a las autoridades educativas parece no importarle la situación, f) los teleoperadores y los dueños de las redes sociales parecen beneficiarse con todo lo que sucede.

Un acto de Contrición por víctimas del cibercrimen

Al finalizar el primer día se realizó un Acto de Contrición por las víctimas mortales del cibercrimen en Honduras, Guatemala y El Salvador, donde se han reportado cientos de casos de niños, que, a través de las redes sociales, han sido ultrajados, abusados, secuestrados y violados (incluso en vivo) con el perverso objetivo de vender pornografía infantil. Tan lamentable situación nos hizo reflexionar sobre los siguientes cuestionamientos: a) en qué he fallado o de qué me arrepiento con respecto al uso de los dispositivos electrónicos y redes sociales en mi proceso de formación sacerdotal, en mi pastoral y en mi propia familia. b) qué acciones concretas emprenderé con respecto al uso adecuado de las nuevas tecnologías?

El Primer Congreso de Ciberseguridad Pastoral concluyó con una serie de recomendaciones inspiradas en el llamado realizado por el Papa Francisco, durante la Jornada Mundial de la Juventud, a ser influencers positivos para nuestros niños y jóvenes. Porque así como el internet tiene su lado oscuro, también puede ofrecer luz y esperanza si nos lo proponemos.

Felicitamos a los seminaristas, profesores, formadores y al Seminario Mayor de Suyapa por cumplir satisfactoriamente la Primera Fase de la Certificación de Ciber-Seguridad Pastoral Internacional TIC TAC TEC Nivel I.