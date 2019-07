En Telepace todas las mañanas la transmisión en vivo desde Loreto

Gran seguimiento de la iniciativa Telepace lanzada en los últimos días: la celebración en vivo por la mañana en la Santa Casa de Loreto. «Una gracia», dice el Delegado Pontificio de Loreto, Mons. Fabio dal cin

(vaticannews.va).- Misa desde la Santa Casa de Loreto en vivo a las 7.30 am, de lunes a sábado. Este es el nuevo servicio de Telepace, inaugurado la semana pasada, junto con la transmisión en vivo que comienza a las 10.00 am del domingo en la misa desde la Basílica de la Santa Casa. Dos iniciativas, producidas por el Polo de Comunicación de la Pontificia Delegación de la Santa Casa, transmitidas a través del satélite y en algunas regiones a las que llega Digital Terrestrial. Para la cobertura de la región de Marche, donde no llega la señal de Telepace, la transmisión de Misas se lleva a cabo gracias a la disponibilidad de Emmetv de la diócesis de Macerata.



La conexión con un lugar único.



Atención especialmente a las personas solitarias y aquellos que tienen dificultades para mudarse de su hogar. Durante 42 años, este ha sido el objetivo de Telepace, una emisora ​​católica que llega a una audiencia diaria que es tan rica como motivada y discreta a través de la programación devocional. «Una gracia – dice mgr. Fabio Dal Cin, Delegado pontificio de Loreto, pudiendo conectarse con la Santa Casa, que es un lugar único junto con Nazaret «. El deseo de transmitir desde el Santuario de Loreto fue cultivado durante algún tiempo por Mons. Dal Cin, aspiración compartida con el director de Telepace, Don Guido Todeschini. Una intención que ha encontrado en la emisora ​​la voluntad de transmitir el mensaje de la Santa Casa en Italia y en el mundo a través de su difusión generalizada.

«Desde el principio tuvimos este deseo», confirma el P. Guido Todeschini recordando el 12 de julio de 1977: la fecha de nacimiento de Radiopace y posteriormente de Telepace, que el entonces obispo de Verona, el venerable monseñor Mgr. Giuseppe Carraro, definió «una intuición profética». Ese verano también los muchachos que hacían los campamentos de verano en Casa Gioiosa, en Cerna, cerca de la ciudad de Verona, tenían el deseo de compartir con sus familias lo hermosos que vivían. La pregunta fue seguida por la disponibilidad de un pequeño transmisor que un sacerdote trajo al sitio. Y así nacieron las primeras transmisiones.

El mensaje transmitido por Loreto en las pantallas de Telepace habla de esperanza, sencillez y humildad, y está generalizado gracias al potencial de la televisión. Una tecnología que la emisora ​​siempre ha utilizado para promover el intercambio del Evangelio, las palabras del Papa y otros momentos de oración más allá de las fronteras nacionales a través de una red de satélites que cubre Europa, África del Norte y Oriente Medio, así como Australia y Nueva Zelanda.

Telepace desde 2016 propone otra cita muy apreciada por el público. Esta es la recitación de la ‘Coroncina alla Divina Misericordia’, en vivo a las 3:00 pm, de lunes a viernes, desde la Iglesia de Santo Spirito en Sassia en Roma. Para su realización es necesario sintonizar con Digital Terrestrial, en Roma y su provincia, con el número de clave 73 o 214 (en la versión de Alta Definición). Además, el emisor está disponible en todo el país a través del canal Sky 515 y en transmisión a través del sitio web www.telepacenews.it

