¿Eres religioso? Aquí tienes apps católicas para móviles

(androidayuda.com).-La fe mueve montañas, por eso la religión es una creencia tan fuerte y que se sigue manteniendo a pesar de los cambios generacionales. Tal y como defienden los fieles a este sistema cultural, la religión está en todas partes. En parte, esta expresión se utilizaba en sentido figurado, pero ahora podemos aplicarla de forma literal con estas apps católicas para Android.

Google Play cuenta con una gran cantidad de apps destinadas a aquellos que viven su espiritualidad, y en concreto la fe católica, como una parte vital de su día a día. Como cualquier otra actividad cotidiana, el móvil es una gran herramienta para explorar diferentes aspectos de la religión de cada uno, atender a diferentes ritos y rezos o, simplemente ahondar en sus enseñanzas.

Una app religiosa, no quiere decir infalible ni inocente

Que una aplicación esté dirigida al culto de la religión, no significa que de manera predeterminada vaya con buenas intenciones y no busque aprovecharse de los usuarios. No ocurre tanto a estas alturas, ya que muchos de los programas provienen de instituciones oficiales o de determinados sacerdotes.

No obstante, hay que tener mucho cuidado con las apps religiosas, ya que alguna puede portar un virus o robos de identidad. Un indicio para darse cuenta de esto es si la app pide demasiados permisos del sistema, como la cámara, el micrófono o el almacenamiento si esa aplicación en concreto no lo requiere para su funcionamiento.

Apps oficiales de la Iglesia Católica

La Iglesia, como institución, es consciente de los avances tecnológicos y de los progresos que la sociedad hace en su conjunto, por lo que ella también se debe de adaptar. Es por eso que ya podemos encontrar varias apps oficiales en Google Play de iglesias o instituciones católicas.

Youversion: Santa Biblia Reina Valera

La aplicación gratuita La Biblia de YouVersion te ofrece herramientas para buscar el corazón de Dios cada día: escucha Biblias en audio, crea oraciones, estudia con amigos, explora más de 2.000 versiones de la Biblia y mucho más. Además, puedes acceder a todo en línea, o descarga una selección de versiones para leer sin conexión.

Liturgia de las Horas CEE

¿Quieres rezar online? Ya puedes hacerlo con la app oficial de la Conferencia Episcopal Española. Es una app para facilitar la oración litúrgica en aquellas situaciones, como desplazamientos, en que no sea posible disponer de los libros litúrgicos oficiales. Se puede incluso seleccionar, mediante un calendario, el día del año litúrgico en curso que se desee.

Aplicaciones para leer la Biblia

Hay quienes solo quieren un método para llevar la Biblia a cualquier parte del mundo, y si eso implica no tener que llevar encima un libro que no es precisamente fino, pues mejor. De esta manera, lo lógico en esta lista era incluir algunas apps que cuenten con el libro sagrado del cristianismo, así como el catecismo, una doctrina más simplificada.

miCatecismo: El catecismo en tu bolsillo

¿Quieres saber qué dice la Iglesia sobre este u otro tema? Pues igual que hay un diccionario para aprender a utilizar el idioma bien, los católicos tienen el catecismo. Y si no tienes uno en casa, miCatecismo contiene el catecismo de la Iglesia Católica completo. Con la posibilidad de leerlo sin internet.

iBreviary

Una aplicación gratuita que contiene el breviario, Leccionario y misal en 7 lenguas distintas. También nos ofrece diferentes oraciones, los rituales de los sacramentos y los textos utilizados en Tierra Santa. Es muy útil para los sacerdotes que no pueden llevar siempre el misal encima. O, en definitiva, para cualquier fiel.

Apps cristianas para consultar información

Imagínate que te encuentras en un pueblo o en una ciudad desconocida, ya sea por trabajo, por vacaciones o por otras circunstancias. Quieres ir a misa, pero o sabes dónde está la iglesia más cercana, o lo que es peor, no sabes que horarios de misa tienen. Esta información y mucho más, en estas apps que hemos recopilado.

iMisa

Una app creada por un sacerdote millennial, en la que encontrarás todo lo referente a la misa, concretamente el rito romano, en distintos idiomas. Contiene algunos comentarios, explicaciones previas a la Eucaristía y te da más información sobre otros sacramentos. Lo malo es que no se puede disfrutar de forma gratuita, aunque su precio es bastante bajo.

ConfesorGO: Un confesionario virtual

Consiste en un mapa en el que puedes localizar al sacerdote -que esté registrado en la app- que más cerca de ti se encuentre. Así podrás contactar con él para poder confesar. También puedes encontrar varias parroquias con horarios en los que atienden para confesar. Utiliza un sistema similar al del popular juego de Pokémon GO.

Apps para rezar

Seas un proyecto de sacerdote o simplemente un fiel; lleves muchos años rezando o estés empezando, una aplicación con todas las oraciones y los rezos de la comunidad cristiana nunca viene mal para poder rezar en cualquier parte con nuestro móvil. Y creednos, estas apps cumplen su función.

El Rosario: Aplicaciones para rezar el Rosario

Sin necesidad de cuentas y de una manera más automatizada, esta app te ayuda a seguir los misterios que corresponden al día, te proporciona distintas fórmulas para elegir en el rezo e incluso la posibilidad de un audio que te acompaña en la oración. Y para este cometido, sin duda esta es una de las mejores aplicaciones.

Horarios de Misa: Un listado con los horarios de misa

Estás de vacaciones, o un viaje de trabajo te pilla en fin de semana… y no sabes dónde asistir a la misa diaria o del domingo. Esta aplicación te echa una mano en estas situaciones y te ofrece horarios de misa de prácticamente todas las parroquias españolas. Además, aporta más información: lugar del templo, horario de confesiones u oficios, etc.

Rezandovoy

Esta app te ayuda a aportar más contenido a tu oración. Te proporciona cada día doce minutos en audio para reflexionar, con distintas preguntas, mientras escuchas de camino al trabajo o en tu casa. Una forma de hacernos pensar y enriquecer las oraciones del día a día. Cuenta con oraciones y diversas melodías musicales que mantienen un lenguaje actualizado.

Hozana

Un proyecto que cuenta con cientos de propuestas espirituales para que puedas orar durante cada día. Y sobre todo, una app que te permite rezar por las intenciones de otras personas, y proponer tu propia intención para que otros recen por ti. Y así permaneces conectado con Dios y con la comunidad religiosa.

Magnificat español: Sigue la misa en tu móvil

La publicación mensual Magnificat es una gran conocida de las iglesias españolas. Te ayuda a seguir la misa, te propone diferentes reflexiones, temas espirituales, biografías de santos… y ahora la puedes encontrar también en tu móvil. Sirve para concentrarse en la liturgia a través del texto, aunque solo es gratuito para los suscriptores de la revista y del primer mes.

