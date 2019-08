Evangelizar en Twitter: la experiencia de un sacerdote tuiteando

(aleteia.org).-El otro día, publicamos un artículo sobre el p. Goyo Hidalgo (un sacerdote español que sirve en la arquidiócesis de Los Ángeles) y cómo uno de sus tweets sobre una «Incidencia de Dios» se hizo viral: llamó a un número equivocado y terminó llegando a alguien que necesitaba hablar con un sacerdote, pero tenía miedo de llamada. Tuiteó al respecto, y la historia terminó en todas las redes sociales y sitios web católicos.

Aleteia se comunicó con él por correo electrónico con algunas preguntas sobre esta experiencia, y él respondió amablemente, compartiendo con nosotros lo que es hacer que Dios trabaje a través de él y sus errores.

Aleteia: ¿Cómo ha sido que un tweet se volviera viral de esta manera?

El p. Goyo: Bueno, no sé si esto fue viral, pero siempre me sorprende que estas cosas se conviertan en una gran noticia porque, para mí, son acciones simples y normales de Dios que suceden todos los días. Solo tenemos que estar abiertos a ser un instrumento de las acciones de Dios a través de nosotros. He tenido otros tweets que también fueron virales, pero nuevamente, para mí, fue una acción muy normal del día a día de Dios en nuestras vidas. Me encantan estas historias porque está muy claro que toda la «noticia viral» obviamente no se trata de mí, sino de que Dios está usando mis errores.

Hace unos años, me sucedió una historia similar. Fui al hospital para ungir a una persona enferma, solo para saber más tarde que era la habitación equivocada. Horas después de que la persona fue a la confesión, recibió la comunión y fue ungida, ella falleció. Fue el 31 de diciembre. Fue una gran historia que se volvió viral, pero de nuevo, obviamente no a mí. Cometí un error. Yo no fui el héroe. Dios usó mi error una vez más. El amor de Dios por nosotros y sus acciones deben volverse «virales» todos los días porque nos ama a través de las cosas ordinarias y si vemos a través de estas cosas, se vuelven extraordinarias.

¿Cómo mantiene un equilibrio saludable cuando se trata de usar las redes sociales como medio de evangelización sin dejar que lo distraiga del resto de su ministerio?

Planifico ciertos momentos para publicar y pasar tiempo en las redes sociales. Al principio, fue difícil, pero te acostumbras. Es un habito; Además, como dije antes, lo incorporo en mi oración diaria. Ahora no paso más de 30 minutos al día en Twitter. Muchas de mis publicaciones son historias y ejemplos de cómo encuentro a Dios en mis circunstancias diarias, por lo que me ayuda a estar atento a las acciones de Dios a través de mí a diario, en la simplicidad de la vida. Utilizo muchas cosas que me sucedieron cuando era un niño que, en retrospectiva, eran formas de conocer a Dios. Hablo de mi conversión, mis dificultades y mis alegrías en este viaje a Dios, por lo que es fácil relacionarse con los demás y sus alegrías y luchas. Es simplemente vivir e invitar a Dios en lo que sea que haga, así que solo hago lo que tengo que hacer ese día para estar consciente de la presencia de Dios, para no tener que pasar mucho tiempo en las redes sociales. Simplemente cuento mi historia. Eso es bastante fácil.