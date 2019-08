Fake News: una pequeña guía para enfrentarlas

Es fundamental para comunicadores y público en general tomar algunas precauciones simples para evitar quedar atrapados en la trampa de las noticias falsas

(es.aleteia.org).-Albertina Navas. quien es doctora en Comunicación y periodista, miembro del Departamento de Comunicación Digital de SIGNIS y de SIGNIS Ecuador ha escrito un breve e interesante análisis en la Revista SIGNIS Media, sobre cómo detectar y defenderse de las “fake news” o “noticias falsas”

El término “fake news” fue originalmente acuñado a mediados de 2016 por el editor de medios de Buzzfeed, Craig Silverman, para referirse a un grupo de sitios web que publicaban historias inventadas con las que obtenían grandes métricas en Facebook, escribe Navas en su artículo.

De entonces a la fecha –pasando por el gran acontecimiento de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2016—“la frase se difundió ampliamente como un cliché periodístico que describe información falsa, a menudo sensacionalista, difundida bajo la apariencia de noticias confirmadas”.

La frase ha servido para atacar a la prensa, para ridiculizar políticos, para mostrar aspectos “desconocidos” de personajes conocidos; para declarar catástrofes inminentes, devaluaciones, guerra, cometas que se han de estrellas contra la tierra y, muchas veces para poner en labios del Papa Francisco consejos o reflexiones que jamás ha dicho.

Según Navas los académicos recomiendan que se denomine a este fenómeno como Trastorno de la información o Patología de la información, que podrían ser marcos de referencia más apropiados para un fenómeno ambiguo, altamente complejo, cambiante y continuo. Además, es fundamental para todos nosotros, comunicadores y público en general, tomar algunas precauciones simples para evitar quedar atrapados en la trampa de las noticias falsas”.

Cuatro sencillos pasos y redes sugeridas

1. El primero y más importante de los pasos que hay que dar para enfrentar las noticias falsas es el de verificar la fuente: “repetidamente, estas publicaciones engañosas provienen de cuentas o perfiles de redes sociales que son una parodia de los medios de comunicación auténticos o de celebridades”. Pero hay variantes en los detalles que deben ser vistas con detenimiento. Por ejemplo, asegurarse de que sea una cuenta de Twitter verificada confirmando que va seguida de una “palomita” azul.

2. Hacer nosotros una investigación: Gran parte del problema con las noticias falsas radica en los memes y las imágenes. “Si ése es el caso, dice Navas, un consejo rápido es realizar una búsqueda de imágenes en Google y encontrar todos los sitios web posibles donde se ha utilizado esa imagen. Si se trata de un video que se vuelve viral, es posible rastrear sus metadatos y registros”. En este caso, hay que ir al “Visor” de datos de YouTube, pegar el enlace del video y obtendrá el resumen, la ID del video, la fecha y hora de su publicación.

3. El tercer paso que la especialista narra es, justamente, no hacer nada. “No hacer nada siempre es una opción”. Si hay dudas sobre la autenticidad de una publicación y no existe el o las posibilidades de verificar de dónde viene la información lo mejor es no compartirla. Un estudio realizado por Hubspot muestra que un tuit de cada diez se retuitea sin haber hecho clic en el enlace.

4. El cuarto y último paso podría ser el de unirse a redes especializadas. “Hay iniciativas globales enfocadas en discutir este tema y tratar de mitigar su impacto. Se recomienda encarecidamente unirse a una de esas redes especializadas y mantenerse informado sobre lo que podrían ser noticias falsas”, termina diciendo Navas.

En este último paso, hay posibilidades de acceder a redes especializadas como:

DEBUNK The News (Iniciativa de Noticias Digitales de Google): newsinitiative.withgoogle.com

Fake News Initiative (Comisión Europea): ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation

Red internacional de verificación de hechos (Instituto Poynter): www.poynter.org/ifcn/

Con información de Revista SIGNIS Media, de SIGNIS Mundial