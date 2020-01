FAMIPLAY, una plataforma de series y películas para toda la familia

(aciprensa.com).-Goya Producciones ha lanzado la plataforma de contenido audiovisual familiar “FAMIPLAY”. Se trata de una nueva plataforma de streaming de video con valores y un contenido cuidadosamente seleccionado, apto para toda la familia y al que se puede acceder desde la web o a través de aplicaciones par iOs y Android.

Andrés Garrigó, director de Goya Producciones, explicó a ACI Prensa que lanzar una plataforma similar a Netflix, HBO o AmazonPrime nació tras hacer “un estudio y ver que no existía ninguna productora o empresa que llegara a los católicos y que tuviera un producto que pudiera ver la familia todos desde el abuelo al nieto, sin tener problemas de ninguna clase”.

En ese sentido, Garrigó aseguró que “en el mundo actual, la evangelización tiene que pasar por todas las novedades que existen y éste el último grito, las plataformas en todos los sectores de la producción audiovisual”.

En FAMIPLAY todos los productos audiovisuales que oferta “tienen valores católicos o cristianos. También cuentan con valores familiares y hay otros que son de catequesis o infantiles, históricos… De manera que los intereses de todos los miembros de la familia quedan cubiertos.

Rubén Ortega, responsable del proyecto FAMIPLAY, explicó que han desarrollado la plataforma durante 18 meses antes de hacerla pública.

“Por el momento hemos salido con 200 títulos individuales, pero contando con capítulos de series podemos hablar de más de 600 vídeos disponibles. Un catálogo que, además está previsto que vaya aumentando. En los próximos meses tenemos previsto varios estrenos semanales, por lo que la oferta va a ampliarse considerablemente”, aseguró Ortega.

Para asegurar que el contenido puede ser visualizado por todos los miembros Ortega explica que hay varios niveles a la hora de seleccionar las series o películas que se incluyen en FAMIPLAY.

“El primer filtro, el más básico, es que el contenido que sea “blanco”, es decir, que desde la imagen, el contenido o las ideas de fondo no haya nada perjudicial para ningún miembro de la familia y por lo tanto que pueda ser visto por todos. Esto quiere decir que no puede haber contenido violento o sexual o con ideas de fondo que no son acordes con la Doctrina católica. Si no cumplen esos requisitos, quedan fuera”, explican.

Otro requisito es que además “aporte algo” porque según precisa Ortega, “buscamos entretenimiento pero con valores, con una cierta calidad técnica y no vale cualquier cosa”.

En lo que respecta a contenido FAMIPLAY incluye “títulos clásicos que aunque técnicamente ahora se ven anticuados nos sirven de gancho para una gente de cierta edad que quieren que sus hijos vean los mismos dibujos animados que veían ellos de pequeños aunque somos conscientes de que aunque tienen un calidad más limitada”.

Ofrecen 3 tipos de suscripciones que además destinarán el 50% de los ingresos a los productores “para que puedan continuar su gran labor de crear contenido sano y positivo para todos los miembros de la familia”.

Y explican que con la suscripción “además de tener acceso a todo el catálogo, estás ayudando a crear películas, series y documentales con valores que puedan llegar a más y más personas cada día”.

Una plataforma que actualmente está disponible en España y que en los próximos meses también llegará a América Latina.

