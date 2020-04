Fe y Acción: una oportunidad para compartir la esperanza

Cuéntanos cómo es tu vida en tiempos de coronavirus: comparte tu historia, mándanos tu audio, foto, texto, noticia, iniciativa solidaria o video a nuestro número de WhatsApp +39 3472250785 o al e-mail latinoamerica@spc.va ¡Queremos escucharte!

.

Ciudad del Vaticano

.

(vaticannews.va).– Siguiendo la exhortación del Papa Francisco a perseverar unidos en la oración en medio de esta emergencia mundial causada por la pandemia del COVID- 19, Vatican News abre un espacio de esperanza, llamado «Fe y Acción» en la cual invitamos a nuestros oyentes y seguidores en las Redes Sociales a contarnos cómo son sus vidas «en tiempos de coronavirus».

Fe y Acción ⤵🙏🎥🎧📸🌎

2 de abril, 16.30 – La colecta anual para Tierra Santa se pospone al día 13 de septiembre a causa de la pandemia

El Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, Cardenal Leonardo Sandri, explica a Vatican News las razones de este cambio decidido por el Papa. Dado que las «medidas preventivas» establecidas para contener la pandemia «impiden la celebración comunitaria normal de los Ritos de la Semana Santa», el Papa Francisco ha aprobado la propuesta de que la Colecta de Tierra Santa programada para el año 2020, se realice el domingo 13 de septiembre, cerca de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz que conmemora el hallazgo de la Reliquia de la Cruz por Santa Elena».

La nueva fecha es un signo de solidaridad con las comunidades cristianas de Oriente Medio y sus estructuras, como hospitales y escuelas; ya que sin la ayuda recolectada el Viernes Santo, y con la pandemia que empeora la situación, aumentaría considerablemente su sufrimiento.

Imagen de archivo: Tierra Santa

2 de abril, 15.30 – Panamá y Brasil: a pesar del Covid-19, el clero mantiene viva la cultura de encuentro

En estos momentos de incertidumbre que vive el mundo, los obispos y sacerdotes no han parado de oficiar misas especialmente por los enfermos y fallecidos a causa del COVID-19, así como por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por combatir esta enfermedad. En Panamá la Iglesia está promoviendo la cultura del encuentro mediante la exposición del Santísimo online, la celebración de la Eucaristía en streaming, la oración permanente y la atención a los más necesitados.

Para ello utiliza los espacios virtuales que han implementado las diócesis para brindar a sus feligreses un acompañamiento mutuo en estos momentos de crisis por la pandemia, tal y como explica la Conferencia Episcopal panameña en un mensaje:

“El coronavirus logró cerrar las Iglesias de nuestro país y en muchas partes del mundo, pero Jesús Eucaristía ha salido al encuentro de sus feligreses, a través de las diferentes plataformas comunicacionales”

Mientras tanto, en Brasil, los consagrados y consagradas invitan a «redescubrir los valores de la fraternidad cristiana y la solidaridad humana, dedicando más tiempo a la oración y la meditación de la Palabra de Dios, sin dejarse influenciar por noticias falsas».

La hermana Maria Inês Ribeiro, presidenta de la Conferencia de Religiosos de Brasil (Crb), en un video mensaje especial para la Cuaresma en tiempos de Coronavirus, subraya cómo el momento particular que estamos viviendo hoy en el mundo, «exige cambios profundos en todas las esferas de la vida humana. Empezando por nuestra forma de entender la realidad para enfrentar mejor las dificultades».

Ante la crisis el clero busca nuevas formas de «llevar a Dios» hasta los hogares.

2 de abril, 13.00 – África solidaria ante el coronavirus: alumnas de una escuela rural del Congo confeccionan mascarillas

África, golpeada siempre por el hambre, la pobreza y también en algunos países por la guerra; podría ser, sin duda, uno de los continentes más afectados por la pandemia si llegara a difundirse allí masivamente el coronavirus.

La falta de agua, un bien considerado «como lujo» en muchas zonas africanas, las escasas medidas higiénicas, el hacinamiento y el elevado número de personas con malnutrición, son claros factores de riesgo a la hora de luchar contra el Covid-19. A pesar de este preocupante panorama, la solidaridad del pueblo africano siempre sale a relucir.

Solidaridad en los rincones más pobres del planeta

Así lo demuestra el gesto solidario de las alumnas del taller de corte y confección de la escuela rural de Kafakumba, localidad situada al suroeste de la República Democrática del Congo, quienes fabrican mascarillas de tela para repartir entre los más necesitados y ayudar a prevenir el contagio del virus. Las imágenes son cortesía de Manos Unidas, organización católica que sigue trabajando al lado de los más pobres a pesar de la crisis sanitaria global.



¡Gracias por esta iniciativa que inspira!

2 de abril, 11.00 – La oración solidaria en una pandemia que no dejará indiferente a ninguno

En la página web de la Compañía de Jesús en Latino América, encontramos numerosas oraciones y reflexiones escritas por sacerdotes jesuitas que invitan a detenernos en medio de la preocupación originada a causa del coronavirus, para ejercitar nuestro espíritu en valores tan apreciados como la solidaridad, la paciencia, la humildad, la compasión y el temor de Dios: un temor entendido, no como miedo, sino como respeto y aceptación de su divina voluntad.

A través del WhatsApp de Vatican News compartimos la «Oración solidaria en una pandemia» del padre Christopher Holownia, sacerdote jesuita: unas palabras que seguramente no dejarán indiferente a ninguno. 🙏

«Que nosotros, que sólo estamos incómodos, recordemos a aquellos cuyas vidas están en juego



Que quienes no tenemos factores de riesgo recordemos siempre a los más vulnerables.

Que los que tenemos el lujo de trabajar desde casa recordemos a aquellos que deben elegir entre preservar su salud o salir a trabajar.

Que quienes tenemos la posibilidad de cuidar a nuestros hijos cuando cierran sus escuelas recordemos a aquellos que no tienen otras opciones para sus hijos.

Que los que tenemos que cancelar nuestros viajes recordemos a aquellos que no tienen a dónde ir.

Que quienes estamos perdiendo márgenes de nuestro dinero en el tumulto del mercado económico recordemos a aquellos que están por fuera de las márgenes del mercado.

Que los que nos quejamos de una cuarentena en casa recordemos a los que no tienen un hogar.

Que durante este tiempo, cuando no podemos abrazarnos físicamente, encontremos formas de ser el abrazo amoroso de Dios a nuestros vecinos».

«Amén»

También compartimos la reflexión del sacerdote jesuita Hermann Rodríguez Osorio, titulada «Jesús, al ver llorar a María… se conmovió profundamente» (Juan 11, 1-45). Clic en este enlace 🙏

2 de abril, 07.10 – El Papa reza en Santa Marta por los sin techo, «sufrientes escondidos en este tiempo de dolor»



En la misa de esta mañana en Santa Marta, Francisco dirigió un pensamiento especial a los que están pagando las consecuencias de la pandemia del coronavirus, especialmente quienes no tienen casa.

1 de abril, 18.00 – Un poco de música para tocar el corazón en cuarentena: «Pasará y mañana Dios dirá«🎶🎵🙏

La música es un arte capaz de llegar hasta lo más profundo del corazón humano y transmitir un sinfín de emociones. A través de los compases musicales de una melodía podemos transportarnos a cualquier lugar, conectarnos con cualquier persona e incluso sentirnos nuevamente «libres» en medio de esta cuarentena que mantiene a millones de personas en sus casas.

Muchas iniciativas musicales y creativas circulan estos días por las redes sociales. En nuestro espacio Fe y Acción compartimos hoy la inspiradora canción titulada «Pasará» de Ana Bolivar, joven colombiana, cantante y compositora católica, quien además lanza un mensaje para todos los que sufren directa o indirectamente a causa del coronavirus:

“‪Me desperté desde ayer queriendo abrazarte, si me dejas, con una canción. Que no se apague tu esperanza. Si se atraviesa el miedo, que la paz se ponga en medio, pasará … y mañana Dios dirá”

«Pasará»: es un tiempo bueno para repensar que la vida es frágil.

1 de abril, 15.30 – Médicos Sin Fronteras lanza el Fondo Crisis Coronavirus para luchar de forma global contra la pandemia

Se trata de una campaña internacional de captación de fondos para financiar la respuesta global de Médicos Sin Fronteras contra el COVID-19. El dinero recaudado se destinará a la intervención sanitaria en España y en el resto de países donde está presente la organización, así como para paliar las consecuencias de la pandemia. El objetivo inicial que se ha marcado MSF es alcanzar los 100 millones de euros, según informan en su página web oficial.

Un fondo económico que significaría poder garantizar la continuidad de la atención médica para cientos de miles de pacientes de los respectivos programas activos y para las comunidades extremadamente vulnerables a las que MSF asiste en todo el mundo.

Médicos Sin Fronteras también atiende a personas de la calle contagiadas por COVID-19.

Médicos Sin Fronteras se prepara para atender a los contagiados del COVID-19 en todo el mundo.

1 de abril, 13.30 – «Viandas solidarias» en Chubut, Argentina: la ayuda de los jóvenes en tiempos de emergencia global

Desde la provincia de Chubut, al sur de Argentina, nos llega el testimonio de Sonia Serantes quien nos cuenta que con su marido ayudan desde hace tiempo como voluntarios llevando comida a un barrio de esa localidad. Debido a la cuarentena y al riesgo que supone salir de casa por su avanzada edad, ya no pueden hacerlo. En su lugar, sus dos hijas, que pertenecen a un movimiento llamado «Cuidadores de la Casa Común», han decidido tomar el relevo solidario de sus padres y elaborar 105 viandas de comida que posteriormente fueron distribuidas entre las personas de ese barrio necesitado.

Las jóvenes cocinan para compartir con los más necesitados.

«Nosotros nos quedamos en casa, cuidamos a nuestro nieto y rezamos. Aquí en familia todos encontramos la manera de ser solidarios», explica Sonia.

Las jóvenes de Chubut se solidarizan con los más necesitados

1 de abril, 11.00 – #Cuarantenasinhambre: campaña solidaria del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá

Promovido con el hashtag #CuarentenaSinHambre, el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, viene animando a los colombianos de buen corazón para que, durante esta cuarentena decretada como medida preventiva por el coronavirus, ofrezcan su ayuda en favor de aquellas familias que no tienen alimentos en sus mesas.

El sacerdote Daniel Saldarriaga, director ejecutivo de esta institución, ha manifestado que es importante solidarizarse para dar alimentos a familias de los sectores más pobres, «a los que no pueden trabajar en estos días, a los adultos mayores y niños”. En este sentido, a través de las diferentes plataformas tecnológicas, las personas que lo deseen pueden unirse a esta campaña atendiendo así al llamado que la Iglesia católica hace para ser solidarios con los más vulnerables. “Creemos que mucha gente puede unirse en este tiempo de emergencia global mientras cumplimos con el compromiso de quedarnos en casa, pensando en ayudar a los que no tienen alimentos en su hogar”, expresó el padre Daniel.

Solidaridad en Bogotá ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

1 de abril, 9.00 – Covid-19 en Costa de Marfil: Jesuitas ofrecen un servicio de ayuda psicológica

Un centro de asesoramiento psicológico y de llamadas telefónicas para ayudar a las víctimas de la pandemia causada por el Covid-19, evitando las psicosis: es la iniciativa lanzada por el Instituto Teológico de la Compañía de Jesús (Itcj) en Abidjan, Costa de Marfil y promovida por el Padre Jean Messingue, director interino del Instituto y especialista en Psicología Clínica, en colaboración con el Profesor Médard Koua, director del Hospital Psiquiátrico de Bouaké.

«El objetivo -explica el religioso jesuita- es fortalecer los sistemas de asistencia psicológica para las personas que sienten la necesidad de encontrar respuestas adecuadas a su sufrimiento emocional y a las amenazas que plantea el coronavirus. El servicio, totalmente gratuito – informa la página web de la Recowa-Cerao (Conferencia Episcopal Regional de África Occidental) – se activó el 23 de marzo y desde entonces decenas de personas ya han pedido ayuda o información.

Equipo de limpieza desinfecta las calles de Yamusukro, capital de Costa de Marfil.

1 de abril, 7.10 – El Papa reza por los que trabajan en los medios de comunicación ayudando a que la gente no se sienta tan aislada

En la misa matutina de hoy en Santa Marta, el Papa Francisco dirigió un pensamiento especial rezando por los trabajadores de la comunicación y pidiéndoles que ayuden a la gente a soportar este período de aislamiento. Además, en su homilía, recordó que el discípulo de Jesús es un hombre libre, un hombre de Tradición y novedad, «porque se deja guiar por el Espíritu Santo y no por ideologías».

31 de marzo, 21.00 – Un momento de oración para sentir que «Dios está con nosotros»

Es difícil conservar la calma en medio de esta situación de inseguridad que viven millones de personas aisladas en cuarentena en sus hogares; pero cuando se logra ver la vida desde los «ojos de la fe», de pronto los momentos de mayor tribulación se convierten en una oportunidad para descubrir la esencia del todo y el sentido de la propia existencia humana.

Hoy compartimos el testimonio de un seminarista de Nicaragua que estudia filosofía en el ITESO de México y nos invita, a través de un video, a dedicar un momento de oración acompañado de música para sentir que en medio de la oscuridad de esta pandemia… «Dios está con nosotros».

En medio de la pandemia… Dios está con nosotros

31 de marzo, 17.30 – Artistas argentinos cantan en la cuarentena unidos a través de WhatsApp

El país del Papa Francisco también está en cuarentena respetando las medidas de aislamiento establecidas por las autoridades para evitar la difusión del coronavirus. Para lanzar un mensaje de esperanza que ayude a sobrellevar mejor estos tiempos de dificultad, más de 30 artistas argentinos unieron sus voces conectados a través de WhatsApp para cantar una emotiva versión del tema musical «La Cigarra», de la escritora, poeta y compositora María Elena Walsh.

Una canción que, tal y como los artistas explicaron en una entrevista a Infobae, es esperanzadora porque invita a seguir cantando aunque haya obstáculos en la vida y a «hacerle frente a este enemigo invisible que nos amenaza».

«Es fundamental estar unidos, cantando a pesar de la distancia, que en este momento es tan necesaria para cuidarnos entre todos”, añaden.

Cantando juntos ante la dificultad

31 de marzo, 15.00 – En medio de la pandemia abunda la solidaridad con los más vulnerables

No dejamos de recibir noticias de gestos solidarios que se llevan a cabo en muchos países de Centro y Latino América. Desde Perú compartimos la iniciativa solidaria del Arzobispado de Trujillo, encabezado por Monseñor Miguel Cabrejos: una campaña titulada “Comparte tu pan con el necesitado” que tiene la finalidad de mitigar las necesidades básicas que muchas familias del norte peruano vienen atravesando, frente a la pandemia del Covid-19.

La Iglesia en Perú reparte alimentos a los más necesitados.

Desde Guatemala nos llega el testimonio de la solidaridad del pueblo con los vendedores ambulantes que sufren las graves consecuencias económicas a causa del aislamiento por el coronavirus: los heladeros, diareros y lustradores de zapatos, por citar algunos ejemplos, no pueden salir a las calles a ofrecer sus productos o servicios y muchos de ellos son personas de la tercera edad con bajos recursos.

Solidaridad del pueblo de Guatemala con los vendedores ambulantes.

En este contexto, varios ciudadanos guatemaltecos que tienen un trabajo fijo y un enorme deseo de ayudar al prójimo, han decidido apoyar y dar dinero a estos vendedores para que puedan comprar bienes de primera necesidad y sobrevivir en esta cuarentena.

La cuarentena golpea fuerte a quienes viven de la venta ambulante.

31 de marzo, 13.30 – La Santa Sede está de luto por Italia y el mundo

El Vaticano se adhiere a la iniciativa de los alcaldes italianos de exhibir las banderas a media asta para recordar a las víctimas del Covid-19. Una solidaridad que la Santa Sede extiende al resto del mundo donde hay un total de 700.000 casos y 38.000 víctimas.

Bandera del Estado Vaticano

31 de marzo, 12.30 – Jóvenes de 60 ciudades del mundo se reunieron para enfrentar juntos el Covid-19

Organizado por la Pontificia Scholas Occurrentes y con la bendición del Papa Francisco, más de 120 estudiantes de 60 ciudades de todo el mundo se dieron cita el pasado viernes en el primer Ciber Encuentro Mundial de Jóvenes sobre el Coronavirus para enfrentar juntos este desafío global, hablar y compartir todo lo que les está pasando a ellos y a sus familias.

Primer Ciber Encuentro Jóvenes Scholas

31 de marzo, 10:30 – Latinoamérica: los templos están cerrados pero las misas se celebran en Internet

Nuestros oyentes y seguidores siguen enviándonos información contándonos cómo se organizan en sus familias, comunidades y países para poder seguir con sus vidas en medio de la cuarentena. A pesar de que los templos están cerrados para evitar la difusión del coronavirus, las misas siguen celebrándose y transmitiéndose en Internet. Compartimos algunos de los mensajes que nos llegan con iniciativas que se están realizando en las redes sociales en varios países.

Paraguay

«Desde Paraguay celebramos la Santa Misa todos los días a las 18:00 hs y las transmisiones las hacemos por Radio Paz y Bien, que es una radio Católica Franciscana, con transmisión de Video en vivo por Facebook Live en esta página«.

Costa Rica

«En Costa Rica estamos transmitiendo la Santa Misa desde la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de San José de lunes a viernes a las 06:30 am hora local (presidida por el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Mons. Daniel Blanco) y de lunes a domingo a las 06:00 pm (Presidida por el M.I. Pbro. German Rodríguez, Dean del Cabildo Metropolitano. Además, el Arzbobispo Mons. José Rafael Quirós, la preside a las 9 am los Domingos y también transmitida por los medios de comunicación de nuestra Arquidiócesis. Sin olvidarnos del rezo del Santo Rosario a las 06:00 am y a las 05:30 pm. Ambas transmisiones se pueden seguir por el Facebook de Radio Fides, emisora católica oficial de esta Arquidiócesis y en nuestra web«.

Guatemala

«Nuestro equipo de Semana Santa en línea en Guatemala, también transmite la santa misa todos los días a las 07:00 am y 12:00 pm hora local, en nuestro canal de Facebook y de YouTube«.

Cuba

«Desde Cuba, la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de La Habana transmite la celebración de la eucaristía en vivo por su página de Facebook y su Canal de YouTube. Domingos 9am (Hora Local) y Celebraciones de Semana Santa (por definir)».

31 de marzo, 7.10 – El Papa reza por los sin casa: que sean ayudados por la sociedad y la Iglesia

Este 31 de marzo, en la misa matutina en Santa Marta, el Santo Padre Francisco dirigió su pensamiento a todos aquellos que en este periodo de lucha contra el coronavirus no tienen una casa. En su homilía el Pontífice invitó a contemplar a Jesús en la Cruz: el Señor ha tomado sobre sí mismo nuestros pecados para salvarnos.



“Oremos hoy por aquellos que no tienen hogar, en este momento en el cual se nos pide que estemos en casa. Para que la sociedad de hombres y mujeres pueda tomar conciencia de esta realidad y ayudar, y para que la Iglesia los acoja”

30 de marzo, 21.00 – Uruguay: Jóvenes vivirán un retiro de Semana Santa conectados en línea

La Vicaría de Adolescentes, Jóvenes y Vocaciones de la Arquidiócesis de Montevideo más conocida como “Iglesia Joven”, adapta una propuesta para vivir auténticamente esta Semana Santa en el marco pandémico del COVID-19: tres días de retiro espiritual online el lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de abril.

Las meditaciones serán guiadas por el cardenal Daniel Sturla y por los padres Marcelo Marciano, Luis Ferrés, Juan Andrés Verde, Mathías Soiza y Sebastián Alcorta. La actividad de cada jornada comenzará con la oración de la mañana, luego habrá una primera meditación de unos 40 minutos de duración. Al mediodía se dedicará un espacio para descansar, retomando en la tarde con el rezo del Santo Rosario. Posteriormente, se realizará una segunda meditación. Al anochecer se celebrará la eucaristía, seguida de un momento libre y antes del cierre de la jornada se prevé un intercambio entre los participantes.

Un retiro espiritual en Internet

30 de marzo, 18.00 – CELAM comparte una reflexión sobre la pandemia, «el vino está por llegar»

La sección «Voces» del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) presenta la reflexión del magíster en Mercadotecnia Carlos Luna o.p; con el fin de compartir la interpretación que surge desde el laicado comprometido sobre la situación que vive el hombre contemporáneo con el avance del coronavirus y sus efectos en el mundo.

«La debilidad, nos hace más humanos y ésta nos acerca más al Dios de Jesús”

“Tenemos una oportunidad única como Iglesia de iluminar a la humanidad con una nueva pastoral de la incertidumbre, de la fragilidad, de la inseguridad, del aburrimiento… para que desde ella, se encuentren con ese Dios que no es ajeno a ninguna de esas inquietudes humanas”

Representación de Las Bodas de Caná

30 de marzo, 16.30 – La Amazonía peruana golpeada por el dengue y el coronavirus

Mientras la humanidad entera encara una pandemia global por coronavirus, los pueblos indígenas se perfilan como los más vulnerables de la Amazonía. Por si fuera poco, la selva peruana ha sido golpeada severamente por la epidemia del dengue, que ya ha reportado 26 fallecidos en todo el país.

Mapa de la REPAM sobre el avance del COVID-19 en el territorio amazónico

30 de marzo, 14.00 – Compartimos las Letanías de Súplica que rezó el Papa en la oración extraordinaria contra la pandemia

Vatican News comparte para todos sus oyentes y seguidores en las Redes Sociales, la traducción en español de las Letanías de Súplica que rezó el Papa Francisco la tarde del viernes 27 de marzo, durante el momento extraordinario de oración contra la pandemia en el atrio de la Basílica de San Pedro, desde donde impartió la Bendición Urbi et Orbi y la Indulgencia Plenaria.

SÁLVANOS, SEÑOR

De todos los males que afligen a la humanidad,

Sálvanos, Señor Del hambre, de la escasez y del egoísmo,

Sálvanos, Señor De las enfermedades, de las epidemias y del miedo del hermano

Sálvanos, Señor De la locura devastadora, de los intereses despiadados y de la violencia,

Sálvanos, Señor De los engaños, de la información maligna y de la manipulación de las conciencias,

Sálvanos, Señor

30 de marzo, 12.00 – Sacerdotes unen sus voces para dar esperanza en medio de la pandemia: ¿Quién nos separará del amor de Dios?

Los cristianos a menudo dicen que «quien canta ora dos veces», una frase inspirada en las palabras escritas por San Agustín: “Pues aquel que canta alabanzas, no solo alaba, sino que también alaba con alegría; aquel que canta alabanzas, no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento, en la canción del amante hay amor…”

Hoy compartimos un emocionante video que está circulando por las Redes Sociales en el que jóvenes sacerdotes de la Congregación Legionarios de Cristo y pertenecientes a varios países del mundo, cantan la preciosa canción del sacerdote italiano, músico y biblista Marco Frisina: ¿Quién nos separará?

Además lanzan un mensaje especial:

“Como sacerdotes unimos nuestras voces en oración para enviar un mensaje de esperanza. A pesar de las distancias, queremos estar al lado de todos los hombres y mujeres que sufren la enfermedad en soledad y de todos aquellos que entregan sus vidas sin descanso luchando por la salud de nuestros cuerpos y de nuestras almas”

¿Quién nos separará de su amor?🎶🎶

¿La tribulación, tal vez la espada?

Ni la muerte ni la vida nos separarán

Del amor en Cristo el Señor

¿Quién nos separará?

¿Quién nos separará de su paz?🎵🎼

¿La persecución, tal vez el dolor?

Ningún poder nos separará

Del que murió por nosotros

30 de marzo, 10.00 – Cristianos y judíos de Panamá unidos contra el coronavirus: “quédate en casa”

En un mensaje conjunto, con el título, “Demos testimonio de nuestra grandeza, quedándonos en casa” el Arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, monseñor José Agustín Ganuza, Obispo Emérito de la Prelatura de Bocas del Toro y el Rabino Gustavo Kraselnik de la Congregación Kol Shearith Israel; exhortan al pueblo panameño a seguir fielmente las medidas restrictivas establecidas por las autoridades para combatir el coronavirus.

Cristianos y judíos de Panamá unidos contra el coronavirus

30 de marzo, 7.05 – El Papa reza por aquellos que no pueden reaccionar, asustados por la pandemia

En la misa de esta mañana en Santa Marta , el Papa Francisco pidió a Dios que ayude a los que tienen miedo del coronavirus. En la homilía nos invitó a dar gracias a Dios si somos capaces de reconocer nuestros pecados, porque de esta manera podemos pedir y recibir su misericordia.

29 de marzo, 23.00 – Arzobispo de Lima: ¿Quién ha dicho que Cristo este año no sale?

A tan solo unos días de vivir la Semana Santa, compartimos este precioso poema recitado por el Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, quien lanza un claro llamamiento a no perder la fe en estos tiempos de cuarentena y aislamiento. La autoría del poema es atribuida al padre Alvaro Saenz, sacerdote de España.

Esta Semana Santa…no perdamos la fe

29 de marzo, 21.00 – «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?», reflexión del jesuita Víctor Codina sobre la oración del Papa contra el coronavirus

El teólogo Víctor Codina, sacerdote jesuita, comparte con Vatican News su reflexión sobre la oración y bendición del Papa a Roma y a toda la humanidad desde la Plaza de San Pedro. Francisco nos recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos atemorizados en la barca agitada por las olas del lago de Genesaret: “¿Por qué estáis con tanto miedo?” (Mc 4,40).

Además en Fe y Acción compartimos un bonito video cortesía de nuestro colaborador el seminarista Luis García, con los momentos más emotivos del Papa aquel 27 de marzo, rezando por el fin de la pandemia, impartiendo la Bendición Urbi et Orbi y la indulgencia plenaria.

“¡No tengan miedo!”

29 de marzo, 18.00 – Virgen de Suyapa sobrevuela Honduras para bendecir al país en tiempos de pandemia

Este domingo 29 de marzo la imagen de la Virgen de Suyapa sobrevoló el territorio hondureño para bendecir al país ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. La imagen fue subida a un helicóptero de la Fuerza Aérea para volar el espacio geográfico de las ciudades de Tegucigalpa, Danlí y Cholutec. El lunes y el martes seguirá sobrevolando el resto de ciudades de Honduras.

«Madre, protégenos»

“Sabemos que se están haciendo muchos esfuerzos para detener esta epidemia, pero lo más importante es la fe, por consiguiente, orando con fe vamos a conseguir este milagro”, manifestó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, explicando que el vuelo de la virgen «es para que los hondureños nos sintamos unidos por el amor de Dios, devoción a la madre del cielo para conceder la gracia».

Virgen de Suyapa sobrevuela Honduras. Imagen cortesía de Suyapa Medios.

29 de marzo, 15:00 – Diez frases importantes de la oración del Papa Francisco contra la pandemia para meditar

🔹»Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que los Discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta. En esta barca, estamos todos. Nadie se salva solo».

🔸»Jesús, después de calmar las aguas, se dirige a los Discípulos: ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe?”.

🔹»La tempestad desenmascara nuestra debilidad”.

🔸»Nos hemos mantenido imperturbables, pensando mantenernos sanos en un mundo enfermo».

🔹»En tiempos de sufrimiento, entendemos el llamado de Jesús: que todos sean uno».

🔸»La oración y el servicio silencioso son nuestras armas».

🔹»Jesús trae serenidad en nuestras tormentas”.

🔸»En su cruz hemos sido salvados; tenemos un timón».

🔹»Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades de nuestro tiempo».

🔸»Abrazar al Señor es abrazar la Esperanza».

Momento de Oración extraordinario del Papa contra la pandemia

29 de marzo, 12.20 – El Papa pide «un alto al fuego global» en medio de la pandemia

“Un alto al fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo”. Fue el llamamiento del Papa Francisco después de rezar la oración mariana del Ángelus de este 29 de marzo, V Domingo de Cuaresma.

Haciendo eco al llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para que se detengan los conflictos armados en todos los rincones del mundo, y recordando la actual emergencia sanitaria del COVID-19, «que no conoce fronteras», el Santo Padre se unió a este llamamiento invitando a todos al cese de “toda forma de hostilidades bélicas, fomentando la creación de corredores para la ayuda humanitaria” de los más vulnerables.

El Papa reza el Ángelus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano.

“Que nuestro compromiso conjunto contra la pandemia – invocó el Pontífice – pueda llevar a todos a reconocer nuestra necesidad de fortalecer los lazos fraternales como miembros de una única familia humana. En particular, suscite en los responsables de las Naciones y otras partes implicadas un renovado compromiso para superar las rivalidades”.

El Papa se asoma para impartir la Bendición Apostólica aunque la plaza de San Pedro esté vacía de fieles a causa de la cuarentena.

29 de marzo, 11.00 – Religiosas de España: «A Dios orando y con el mazo dando»

«A Dios rogando y con el mazo dando» es un refrán que hace referencia a la importancia de trabajar y esforzarse para conseguir lo deseado, al mismo tiempo que se invoca la ayuda de la gracia divina. La oración es fundamental para tocar el corazón de Dios pero sin sacrificios reales no se llega muy lejos.

Un ejemplo concreto de que Fe y Acción deben ir siempre de la mano nos llega de España donde cientos de religiosas pertenecientes a diversas congregaciones y conventos, incluso algunos de clausura, se han puesto «manos a la obra» y con la ayuda de sus tejidos, tijeras y máquinas de coser están confeccionando mascarillas de tela para que las personas puedan protegerse del coronavirus ante la escasez de material sanitario que afecta a algunas regiones del país.

Compartimos esta imagen de las religiosas de la parroquia de Santa Engracia de Zaragoza, que no han dudado en responder solidariamente cosiendo mascarillas que luego utilizarán personas muy expuestas al contacto físico como el personal sanitario, los trabajadores de residencias de ancianos o voluntarios de Caritas.

La religiosas de Santa Engracia responden al coronavirus con Fe y Acción.

29 de marzo, 07.10 – El Papa Francisco ora en la Misa en Santa Marta por quienes lloran a causa de la pandemia

En la Misa matutina celebrada – y transmitida en vivo – en la Capilla de la Casa Santa Marta, este V Domingo de Cuaresma, “Domingo del llanto”, el Papa Francisco pidió especialmente por las personas que sufren a causa de la pandemia del coronavirus:

“Pienso en tanta gente que llora: gente aislada, gente en cuarentena, los ancianos solos, personas hospitalizadas y personas en terapia, padres que ven que, porque no hay salario, no podrán alimentar a sus hijos. Mucha gente llora. Nosotros también, desde nuestro corazón, los acompañamos. Y no nos hará daño llorar un poco con el llanto del Señor por todo su pueblo”.

28 de marzo, 21.00 – #EsteVirusLoParamosUnidos: el mensaje que es tendencia en Twitter

Las redes sociales se han convertido en una plataforma de interactividad permanente entre millones de personas que se comunican de la única forma que pueden hacerlo teniendo en cuenta la cuarentena por el coronavirus: mensajes en Internet.

En el WhatsApp de Vatican News cada día recibimos mensajes de oyentes y seguidores que cuentan cómo se viven estos momentos de dificultad en sus países: escuchar el testimonio de los demás nos ayuda a abrir nuestras mentes y corazones, incluso en tiempos de crisis, para darnos cuenta de que el mundo es mucho más grande que el salón de nuestros hogares donde estamos «encerrados».

Uno de los mensajes que se ha convertido esta semana en tendencia, es decir en trending topic en los países de lengua hispana, es #EsteVirusLoParamosUnidos: unas palabras que además de animar a todos a perseverar en la solidaridad humana y respetar el aislamiento para combatir el virus, nos recuerdan el mensaje del Papa Francisco en su oración contra la pandemia la tarde del viernes 27 de marzo desde la Plaza de San Pedro vacía: «Nadie se salva solo».

#EsteVirusLoParamosUnidos

28 de marzo, 18.00 – Uruguay: Judíos y cristianos dirigen unidos un mensaje de esperanza al pueblo

Líderes religiosos de Uruguay lanzan un mensaje de esperanza y misericordia en este tiempo de tribulación que ha golpeado al mundo con la pandemia del Covid -19. Lo hicieron a través de un video filmado en Plaza Independencia. El Arzobispo de Montevideo, Card Daniel Sturla, invita a mirar más allá y a estar unidos «de corazón a corazón».



Por su parte, Max Godet, gran rabino de la Kehila judía, refuerza la idea de quedarse en casa y propone disfrutar de la familia y seguir las indicaciones de las autoridades.

«Los invitamos a tener gestos de ese amor que es compasivo y servicial», afirma Daniel Genovesi, obispo de la Iglesia Anglicana del Uruguay. Y el rabino de la Nueva Congregación Israelita del Uruguay, Daniel Dolinsky, propone vivir la gratitud y agradecer al personal sanitario y a los que están trabajando en este tiempo. Asegura que terminará la noche oscura, llegará la luz y volveremos a disfrutar de la vida. Asimismo, Pedro Lapadjian, pastor de la Iglesia Evangélica Armenia, hace hincapié en la oración y el diálogo con Dios, «que perdonará los pecados y sanará la tierra».

Mons. Arturo Fajardo, presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, concluye el video deseando la paz, que Dolinsky augura en hebreo, «shalom».

Uruguay se une ante la crisis del coronavirus

28 de marzo, 16.00 – Semana Santa en tiempos de pandemia: «más que nunca verdadera»

Este año los cristianos de todo el mundo vivirán una Semana Santa diferente teniendo en cuenta que millones de personas permanecen aislados en sus hogares y que los templos están cerrados a causa de la difusión del coronavirus.

Las procesiones han sido canceladas y las ceremonias religiosas habituales de la Semana más importante para el cristiano se realizarán a «puertas cerradas» transmitidas por radio, televisión y redes sociales.

En este contexto, el grupo Albavisión Guatemala ha realizado un video para recordar a los fieles que el hecho de estar aislados no significa que no se pueda celebrar el sentido auténtico de estos días tan solemnes y nos invitan a vivir esta Semana Santa «más que nunca verdadera».

Además se unen en oración al Papa Francisco por el fin de esta pandemia, a la vez que le agradecen por todo su trabajo y esfuerzo.

Semana Santa: «más que nunca verdadera»

28 de marzo, 14.00 – San Diego, California: la ayuda de «Voluntarios contra el coronavirus» a través de Facebook

El coronavirus también ha llegado hasta Estados Unidos, un país de vastas dimensiones que cuenta con aproximadamente 327 millones de habitantes que permanecen encerrados en sus casas a causa de la cuarentena.

Las situaciones de crisis agudizan el ingenio humano y en este país la respuesta solidaria no se ha hecho esperar. Un ejemplo de esta “solidaridad creativa” nos llega desde San Diego en California a través del grupo de Facebook “Voluntarios contra el coronavirus», que trata de centralizar y coordinar las iniciativas de caridad espontáneas que surgieron por parte de varios vecinos y comunidades: en pocos días sus miembros han pasado de ser 50 a más de 400.

Alimentos gratis para los más necesitados.

¿Cómo trabajan? Se organizan para hacer las compras a los vecinos, llevar comida a los más necesitados, asistir a los más vulnerables y repartir paquetes de alimentos de manera gratuita. Tal como informan las autoridades locales en Internet, en toda California, varios supermercados reservan horarios a los mayores de 65 años para que hagan sus compras sin tener que esperar en largas filas que los expondrían al virus.

Solidaridad en el reparto de alimentos gratis a los más necesitados.

28 de marzo, 12.30 – Caritas España asigna un millón de euros para la emergencia sanitaria y social

En un comunicado, la Institución humanitaria católica informa que la asignación es fruto del compromiso solidario de ciudadanos anónimos y está destinada para responder a las necesidades de la emergencia sanitaria y social provocada por la propagación del Covid-19.

El equipo de Caritas en España trabaja sin descanso para dar responder a la emergencia del Covid-19

28 de marzo, 11.00 – Honduras reza más que nunca: «solo en comunidad podemos salvarnos»

A través del WhatsApp de Vatican News nos llega el testimonio de dos oyentes hondureños que cuentan cómo esta experiencia de dolor y sufrimiento causada por el coronavirus, se ha convertido en una oportunidad para reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia humana.

Desde la parroquia de Santiago Apóstol en Honduras un oyente dice:

“Este tiempo de cuarentena me ha permitido cumplir el triple objetivo propuesto al inicio de esta Cuaresma, es decir, el encuentro con Dios, el encuentro conmigo mismo y con los demás. Las privaciones que he experimentado me han permitido valorar muchas cosas que daba por supuestas: la familia, la salud, el trabajo y la libertad de movimiento. Me he enfrentado a mis miedos, mis limitaciones y a la muerte, lo que me lleva a preguntarme ¿Por qué quiero vivir? ¿Por qué quiero morir? ¿Cómo quiero entregar mi vida?”

Asimismo, el oyente Jerson Martínez, procedente de un pueblo del norte de Honduras, explica que a pesar de la ansiedad que siente la población, hay fuentes de esperanza en medio de tanto dolor, como la unidad entre las personas demostrada en gestos solidarios: «solo en comunidad podemos salvarnos», añade.Fe y Acción

28 de marzo, 8.25 – Recordamos los momentos de oración del Papa por la pandemia que el mundo no olvidará jamás

Millones de personas siguieron en directo la oración ante la emergencia global del coronavirus. En una vacía, lluviosa y brillante Plaza de San Pedro, la mirada del mundo se posa. A la voz emocionada del Papa Francisco se le unió el aliento contenido de la tierra, alarmada por la pandemia del coronavirus . «Señor – dijo el Papa – no nos dejes a merced de la tormenta».

Momento extraordinario de oración por la pandemia

28 de marzo, 7.10 – El Papa en Santa Marta: «comenzamos a ver gente que pasa hambre, que la Iglesia ayude a los que sufren»

En la misa matutina de hoy en Santa Marta, el Papa Francisco renovó su oración por las familias que empiezan a sufrir las consecuencias de la pandemia del Covid-19. En su homilía el Pontífice recordó a los sacerdotes y monjas que «no han olvidado que pertenecen al pueblo» y que siguen ayudando «a los pobres y a los enfermos durante este período».



27 de marzo, 21.00 – España: la hostelería se une a FOOD4HEROES, la iniciativa solidaria contra la pandemia

El grupo español Grosso Napoletano crea una iniciativa solidaria para ayudar a los «héroes sin capa» en esta crisis sanitaria mundial: llevar comida al personal sanitario a los hospitales de manera gratuita. Ya se han unido más de 80 restaurantes.

Todo comenzó con un pedido de una médico del hospital madrileño Ramón y Cajal de 20 pizzas. Este pedido encendió la bombillita de los cofundadores del grupo Grosso Napoletano. Pensaron que era momento de aportar su granito de arena en la lucha contra el COVID-19 y enviaron un mensaje de WhatsApp a sus contactos en el que manifestaban que iban a enviar pizzas a los hospitales de Madrid de manera gratuita.

Lo explica con más detalles para Vatican News Jorge Blas, cofundador de Grosso Napoletano y uno de los ideólogos de la iniciativa.

Así nació Food4Heroes

27 de marzo, 18.00 – Millones de personas recibieron en DIRECTO la Bendición Urbi et Orbi del Papa y la Indulgencia Plenaria

En medio de una Plaza de San Pedro vacía y silenciosa, bañada por una fría lluvia, el Papa Francisco pronunció una emotiva oración de esperanza ante la actual emergencia sanitaria por coronavirus. “Nos encontramos asustados y perdidos pero en esta barca estamos todos, de hecho, «al igual que esos discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos”, también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos» dijo el Pontífice en referencia al pasaje del Evangelio según San Marcos, capitulo 5, versículo 35.

Oración del Papa ante la emergencia por el coronavirus

Al final de su reflexión, el Papa pidió al Señor que bendiga “al mundo”, conceda salud “a los cuerpos” y consuele “los corazones”. “Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo”, concluyó Francisco.

Oración del Papa ante la emergencia por el coronavirus.

Millones de personas siguieron a través del portal multimedia de Vatican News y de Facebook LIVE, la oración del Papa y recibieron finalmente la Bendición Urbi et Orbi y la Indulgencia Plenaria.

El Papa impartió la Bendición Urbi et Orbi y la Indulgencia Plenaria

27 de marzo, 17.00 – 👋¡Un saludo global es necesario!

Nos encontramos ante un momento histórico que sin duda involucra a toda la humanidad ya sea directa o indirectamente.

La pandemia por el coronavirus ha hecho que las muestras de afecto a las que estábamos acostumbrados, como darnos la mano, besarnos o abrazarnos; se conviertan en un factor de riesgo de contagio. Por eso compartimos con ustedes una de las iniciativas que nos mandan nuestros oyentes a través del WhatsApp de Vatican News:

“Para saludar, evita el contacto físico pero no dejes de expresar el cariño que sientes: pon tus dos manos en el pecho a la altura del corazón como se ve en la imagen: así darás un saludo global necesario en estos tiempos de dificultades a la vez que cuidas tu salud y la de los demás”

👉Cuídate, cuidemos a los demás, cuidémonos

27 de marzo, 15.30 – Acción Católica de Corrientes Argentina te invita a rezar el Rosario en familia

¿Cuántas veces por falta de tiempo o de cansancio dejamos el momento de rezar para otro día? Siempre se pueden encontrar miles de excusas para posponer el momento de encontrarnos para «hablar con Dios» y sobre todo cuando se trata de hacerlo en familia.

La situación actual de emergencia global por el coronavirus tiene muchos aspectos negativos de dolor, enfermedad y preocupación pero al mismo tiempo nos ofrece una oportunidad de «detener nuestras vidas» y disponer de mucho más tiempo del que teníamos antes para estar junto a nuestros seres queridos en casa. A través del WhatsApp de Vatican News la Acción Católica de la provincia de Corrientes, en Argentina, nos invita a usar este tiempo para rezar el Rosario y si es posible… ¡rezarlo en familia!

«En la Parroquia San Roque de Montpellier, la Acción Católica anima el rezo del Santo Rosario durante todo el día e invita a c ada uno a hacerlo en familia, desde su casa sumándose a esta iniciativa. Nosotros hemos cubierto todas las horas del día con la oración por medio de turnos en los que hay hasta tres y cuatro familias rezando simultáneamente desde sus hogares», se lee en el mensaje en el que también comparten un video alentando a rezar con los más pequeños.

Rezar el Rosario en familia siempre ayuda

27 de marzo, 13.00 – El Papa dona 30 respiradores para hospitales de Italia y España

El Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informa hoy que ayer por la tarde, 26 de marzo, el Santo Padre entregó a la Limosnería Apostólica, 30 respiradores comprados en días previos, para que sean donados a algunos hospitales de las zonas más afectadas por la pandemia de Covid-19.

Los respiradores se utilizarán para cuidados intensivos y se entregarán a los hospitales que los necesiten, en particular en Italia y España, países que sufren más a causa del coronavirus. Los obispos de cada diócesis los entregarán a los hospitales donde haya mayor necesidad y urgencia.

Respiradores donados por el Papa Francisco

27 de marzo, 11.00 – Universidad Jesuita de Guadalajara educando en la contingencia: «nos necesitamos más que nunca»

La docencia y el estudio son dos pilares fundamentales para sostener el sistema educativo de una nación y en tiempos de coronavirus, también han sufrido modificaciones y dificultades.

En este contexto nos llega el mensaje del Doctor Luis Arriaga Valenzuela, sacerdote jesuita, rector del ITESO (la Universidad Jesuita de Guadalajara, México), agradeciendo a la comunidad universitaria los esfuerzos y el compromiso que han demostrado para adaptarse a la transición de otros métodos de trabajo a distancia, (tanto para profesores como para alumnos y personal administrativo), debido a la contingencia generada por la enfermedad Covid-19.

A través de este video, el rector informa de las medidas de austeridad adoptadas por el ITESO con el fin de poder responder a «este gran desafío generado por la cuarentena» y anima a todos a perseverar en la solidaridad y la resiliencia: «como comunidad nos necesitamos más que nunca, ninguna persona se salva sola», afirma.

La respuesta del ITESO a la contingencia Covid-19

27 de marzo, 10.00 – Un video para recordar la cita de hoy con el Papa: Bendición Urbi et Orbi e Indulgencia Plenaria

27 de marzo: Bendición Urbi et Orbi del Papa e Indulgencia Plenaria

Compartimos este bonito video cortesía de nuestro colaborador Luis García, seminarista mexicano que pertenece al Instituto de Nuestra Señora de la Vida; en el que recordamos la cita de hoy 27 de marzo, a las 18:00 hora de Roma: el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro impartirá la Bendición Urbi et Orbi con la posibilidad de recibir la Indulgencia Plenaria en el marco de este tiempo de pandemia por el coronavirus que afecta a tantas personas en el mundo. Sígalo en DIRECTO en nuestro portal multimedia Vatican News⤵ y en nuestro facebook LIVE ⤵🙏



Siga el evento en DIRECTO con Vatican News

27 de marzo, 7.20 – Misa del Papa: «gracias a los que se preocupan por los demás»

En la misa transmitida en vivo esta mañana desde la Casa Santa Marta en el Vaticano, el Papa Francisco expresó su gratitud por aquellos que piensan en los demás, en este difícil período caracterizado por la pandemia del coronavirus.

«En estos días me han llegado noticias de cómo tanta gente se preocupa de una manera especial por los demás, por las familias que no tienen suficiente para vivir, por los ancianos que están solos, los enfermos en el hospital, y rezan por todos ellos intentando conseguir ayuda… Esta es una buena señal», dijo el Santo Padre, agradeciendo al Señor «porque despierta estos sentimientos en los corazones de sus fieles».

26 de marzo, 18.00 – El presidente del CELAM invita a América Latina a consagrarse a la Virgen de Guadalupe

El presidente del Celam, arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal de Perú (CEP), Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, invita a los fieles de América Latina y el Caribe a consagrarse a la Virgen de Guadalupe, «Emperatriz de América», invocando su intercesión para que se detenga el sufrimiento a causa del coronavirus.

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe cerrado a los fieles a causa de la pandemia.

La propuesta llega en un video mensaje publicado el miércoles 25 de marzo, Fiesta de la Anunciación del Señor, en el que Monseñor Cabrejos manifiesta que todo el pueblo peruano se unió a la iniciativa del Papa Francisco de rezar el «Padre Nuestro» pidiendo el fin de esta pandemia.



Virgen de Guadalupe: «que termine esta pandemia»

26 de marzo, 16.00 – Salesianos uruguayos ofrecen acompañamiento espiritual en línea

Los Hermanos Salesianos de Uruguay han visto en la actual cuarentena que viven muchos ciudadanos un marco propicio para brindar un espacio de escucha a través de las nuevas tecnologías. Por ello, han lanzado un servicio de acompañamiento espiritual personal al estilo de Don Bosco, «buscando transformar la realidad para generar el bien, descubrir la belleza, reconocer lo verdadero”. Así lo explica el padre Francisco Lezama, SDB, párroco del Santuario Nacional de María Auxiliadora y encargado de la dimensión vocacional de la Pastoral Juvenil en la Inspectoría Salesiana San José, Uruguay:

“Vemos que hay muchos jóvenes que no se pueden encontrar en los espacios habituales de intercambio que ayudan a resignificar las vivencias cotidianas. Entonces, consideramos que necesitan compartirlas con alguien que de forma personalizada favorezca reencuadres, reenfoques, alivios a dolores por soledad, por frustraciones, acompañar discernimientos espirituales”

Acompañamiento espiritual al «estilo de Don Bosco»

¿Cómo funciona? Con una promoción que se difunde a través de las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Todo se centraliza en el sitio web de recursos pastorales . Allí se puede acceder a un “acompañamiento personal on line”, donde ya hay 16 personas disponibles entre presbíteros, religiosas, religiosos y laicos de la congregación. Cada interesado ha de rellenar un formulario y elegir a uno de los acompañantes o indicar que no tiene preferencia específica, tras lo cual será contactado a través de un e-mail para concertar un encuentro virtual.

Un gesto de solidaridad🙏 en estos tiempos de coronavirus donde gracias a Internet, podemos ayudar más que nunca a nuestro prójimo.

26 de marzo, 14.00 – Arzobispo de Lima sobre la pandemia: «Dios combate el mal desde la dificultad”

Desde Perú nos llegan las palabras de aliento del Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, quien entrevistado por la cadena de radio y televisión Perú, lanza un mensaje de esperanza en medio de estos días tristes y de tensión a causa de la pandemia del coronavirus.

El pueblo sufre las consecuencias físicas, emocionales y económicas del aislamiento. La preocupación es un elemento en común para millones de personas que permanecen en sus hogares en cuarentena. Ante este panorama, el Arzobispo lanza un mensaje claro: «Dios combate el mal desde la dificultad». Para ello, el prelado nos exhorta a reflexionar y soñar el mundo futuro que queremos.

26 de marzo, 11.30 – Si te «aburres» en esta cuarentena… reza por un Hospital

Para el cristiano el poder de la oración es fundamental en los momentos de dificultad de la vida. Si tu cuarentena te parece «eterna», si sientes que los días no pasan más y que el aburrimiento o la angustia se apoderan de tu corazón, el colegio católico Retamar, ubicado en Pozuelo de Alarcón, Madrid, España; presenta una propuesta solidaria por medio del «rezo virtual» llamada: #RezoPorUnHospital

A través de un video, nos proponen elegir un hospital por el que rezar y ofrecer las incomodidades personales de estos días por todos los enfermos del coronavirus que sufren estando en aislamiento en los hospitales. También nos invitan a rezar por el personal que trabaja allí tratando de curarlos: médicos, enfermeras, asistentes sanitarios y voluntarios.

#RezoPorUnHospital

Es muy sencillo: cuando no sepas qué hacer en este tiempo de cuarentena, retírate a un lugar apartado en tu casa y dedica unos minutos de oración por todos los que sufren las consecuencias del COVID-19, también por los fallecidos. Para sumarte a la campaña elige el nombre del hospital por el que rezas y compártelo en redes con el hashtag #RezoPorUnHospital

¿Te animas? Cada día puedes rezar por uno diferente.



26 de marzo, 8.30 – Miles de personas siguieron la consagración de España, Portugal y 22 países más, a la Virgen de Fátima

Tal y como había anunciado el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEM), los obispos y decenas de miles de católicos se unieron en directo el miércoles 25 de marzo a las 19:30, a la renovación de la consagración de Portugal, España y otros 22 países al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, para pedir por los enfermos y el fin de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Imagen de Nuestra Señora de Fátima

La ceremonia se realizó en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, junto a la imagen de la Virgen María que habitualmente se venera en la Capilla de las Apariciones, y fue presidida por Don Antonio Marto, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) con una antífona que se repitió en español y portugués: «Líbranos de la pandemia que nos aflige».

“Además, la agencia de noticias Ecclesia del Episcopado portugués informó que los otros 22 países que fueron consagrados, a pedido de sus respectivas conferencias episcopales, son: Albania, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, Guatemala, Hungría, India, México, Moldavia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Kenia, República Dominicana, Rumania, Tanzania, Timor Oriental y Zimbabue”

26 de marzo, 7.15 – El Papa reza para que el miedo sea superado en estos tiempos difíciles

En la misa de hoy, transmitida en vivo desde la Capilla de la Casa Santa Marta, el Pontífice nos anima y sostiene: «En estos días de tanto sufrimiento, hay tanto miedo. El miedo de los ancianos, que están solos, en los asilos de ancianos o en los hospitales o en sus casas y no saben lo que puede pasar. El temor de los trabajadores sin empleo permanente que piensan en cómo alimentar a sus hijos y ven venir el hambre. El temor de muchos servidores sociales que en este momento ayudan a mantener la sociedad en marcha y pueden contraer la enfermedad. También el miedo – los miedos – de cada uno de nosotros: cada uno sabe cuál es el suyo. Roguemos al Señor para que nos ayude a tener confianza y a tolerar y superar nuestros miedos», dijo Francisco.

25 de marzo, 21.00 – Arzobispo de Lima: La vida no será igual después de la pandemia

“La humanidad entera está viviendo una noche oscura de dolor, y lo primero que nos queda es la solidaridad, saber comprender y ayudarnos mutuamente en esta situación difícil”, es el mensaje de Monseñor Castillo en un video difundido por la Oficina de Prensa del Arzobispado de Lima.

«Lo primero que nos queda es la solidaridad»

“Según las últimas investigaciones, podemos decir que no volveremos a la normalidad anterior y, por eso, es importante que tengamos en cuenta que la vida no será igual», explica Monseñor Castillo, asegurando que necesitamos «cambiar nuestra mentalidad sobre cómo se debe vivir, no debemos comprender este problema como una anécdota pasajera y sin importancia. Es un desafío que nos abre el horizonte humano para pensar las cosas de otra manera, para inventar una forma distinta de vivir”.

25 de marzo, 19.00 – Jóvenes: una voz de esperanza en tiempos difíciles



En el WhatsApp de Vatican News recibimos muchos mensajes de jóvenes que nos cuentan cómo están viviendo el aislamiento por el coronavirus en sus hogares y qué sienten ante la gravedad de la situación que afecta a tantos países del mundo.

«Hay que fiarse de Dios para todo y ponerlo en medio de nuestras vidas», nos dice Óscar de Prada López, joven español que vive con su abuela, cuidándola más que nunca y saliendo de casa solo para ir a comprar al supermercado: «La paciencia y la humildad son dones que vienen de lo Alto y que tenemos que poner en práctica durante esta emergencia mundial», añade.Fe y Acción: los jóvenes no pierden la esperanza

Carmen Daniela Román, joven maestra mexicana de Sinaloa nos habla de la preocupación de sus pequeños alumnos ante la compleja realidad de aislamiento que están viviendo y explica cómo intenta tranquilizarlos dándoles un mensaje de esperanza a través de las «clases en línea» que imparte cada día conectada a internet: «Todo pasará y volveremos a vernos en la escuela».

Por su parte, Roberto Machuca, joven salvadoreño cuenta cuáles son las iniciativas que ha tomado la Pastoral Juvenil de El Salvador para ayudar a que los jóvenes «no caigan en pánico» y pide que como fieles católicos recemos mucho el Rosario: «Este es un momento histórico que pasará y lo superaremos. No perdamos de vista la mirada de María y de Jesús, que es nuestro bálsamo que cura todas las heridas».

Óscar, Roberto y Daniela: jóvenes con esperanza

25 de marzo, 17.00 – Bolivia combate el coronavirus con creatividad

La creatividad, la originalidad y hasta el «sentido del humor» son algunos de los rasgos característicos de estas nuevas formas de interacción social que ayudan a gestionar mejor la preocupación que se vive por el coronavirus.

En este contexto, la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” presenta una propuesta creativa para combatir el Covid-19 titulada «está en tus manos»: un paquete audiovisual que incluye una canción de ritmos pegadizos, invitando a las personas a lavarse con frecuencia las manos como precaución del contagio ya que estas son, precisamente, uno de los principales focos de trasmisión del virus, junto con la saliva.

La prevención del coronavirus «está en tus manos»

Se trata de un modo educativo e informativo cuyo formato atrae rápidamente la atención del público y no deja indiferente a nadie, en especial a los jóvenes. Además el spot de televisión está traducido en la lengua de señas boliviana; un gesto fundamental que refleja la necesidad de promover la inclusión social colectiva, sin descartar a ningún ciudadano.

25 de marzo, 15.00 – Argentina, misas en Facebook LIVE para llegar al corazón de los fieles

Gracias a las Redes Sociales podemos vencer cualquier barrera física y hoy más que nunca, teniendo en cuenta que los ciudadanos de varios países del mundo permanecen aislados en sus casas debido a la pandemia del coronavirus.

Un ejemplo de vencer barreras a través de las Redes nos llega de parte del padre Emanuel Amaya D’alleva, párroco en una pequeña localidad llamada María Teresa en la provincia de Santa Fe, Argentina, quien ha decidido transmitir cada día en Facebook LIVE la celebración de la Eucaristía a las 9 de la tarde ya que la Iglesia permanece vacía de fieles a causa de la cuarentena.

Padre Emanuel Amaya D’alleva.

Eso sí, para recordar a todos la participación de la misa, el padre Emanuel emplea el método tradicional: toca las campanas. Por otra parte, para hacer más armoniosa la transmisión, ha creado con un trípode y un altoparlante, un sistema para lograr poner música mientras dura la ceremonia.

«El resultado me ha sorprendido, por un lado puede sumarse a la misa gente que vive lejos, incluso familiares y amigos de Brasil. Por otro, se suman personas que no participan dominicalmente en el templo», explica el sacerdote argentino, destacando con alegría que de esta manera, «la Palabra de Dios es escuchada por muchos más».

Antes de despedirse, el padre Emanuel comparte con Vatican News a través de WhatsApp una foto antigua de su misma parroquia pero 70 años atrás. Un mismo templo y dos realidades diferentes separadas por un acontecimiento histórico: la cuarentena por el coronavirus.

Parroquia de la localidad María Teresa en la provincia de Santa Fe hace 70 años.

25 de marzo, 12.00 – Colegio «La Presentación de Guadix» reza el Padre Nuestro junto al Papa

Desde el Colegio «La Presentación de Guadix», ubicado en la ciudad de Granada en España, nos llega este bonito video en el que vemos cómo alumnos, profesores y familiares, se unieron en oración con todos los cristianos del mundo, este miércoles 25 de marzo a las 12 del mediodía para rezar «El Padre Nuestro» contra la pandemia del coronavirus.

Alumnos y miembros del Colegio «La Presentación de Guadix», en Granada, España.

Convocados por el Papa Francisco, todos juntos rezan desde sus hogares respetando la cuarentena y comparten un mensaje de esperanza para poder vivir mejor este tiempo de dificultad global, en el que hay muchos enfermos y difuntos a causa del Covid-19. ¡Gracias por tanta creatividad espiritual!



Unidos al Papa decimos «Padre Nuestro»

25 de marzo, 11.00 – Novicios jesuitas de Panamá al encuentro del hermano necesitado

Los jesuitas de Centro América tienen el noviciado, la primera etapa de formación en la Compañía de Jesús, en la popular zona de Pedregal, en Panamá. Ante la situación de emergencia global causada por el coronavirus, 17 novicios de la provincia en Panamá han sido distribuidos en tres hogares para adultos mayores gestionados por religiosas para ayudar en diversas tareas y prestar apoyo solidario.

Dos de los hogares están dirigidos por las Hijas de la Caridad y el otro por las Hermanas de Calcuta. Ante la baja de los trabajadores habituales de estos centros al tener que respetar la cuarentena establecida por el Gobierno, las religiosas pidieron ayuda a los jesuitas que no tardaron en responder positivamente y salir al encuentro de sus necesidades.

La solidaridad expresada en la ayuda al prójimo, «amigos en el Señor».

Los jóvenes seminaristas ya se han incorporado a los respectivos albergues y pasarán allí este tiempo de aislamiento echando una mano a las hermanas y a los laicos que aún están colaborando con ellas. Un gesto de solidaridad en estos tiempos de crisis donde más que nunca cobra sentido la frase «en todo amar y servir».



25 de marzo, 7.00 – Papa reza en Santa Marta por las religiosas que dan su vida por los demás

En la Fiesta de la Anunciación del Señor, el Papa Francisco dirigió un pensamiento especial en su misa matutina en el Vaticano, a las Hermanas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, quienes hoy celebran que han servido en el dispensario de Santa Marta durante noventa y ocho años, y que renuevan sus votos «junto con sus hermanas y nosotros parte del mundo».

«Me gustaría ofrecer la misa», subrayó el Pontífice, «por ellas y por la congregación que siempre trabaja por los enfermos, los más pobres». El Papa también ofreció la celebración «por todas las religiosas que trabajan y cuidan a los enfermos, incluso arriesgando sus vidas al entregarlas a los demás».

24 de marzo, 23.30 – El jesuita Severino Lázaro ¿Víctima o testigo del Coronavirus?

El sacerdote jesuita Severino Lázaro, más conocido como Seve; director de la Casa San Ignacio y consiliario de la Comunidad de Vida Cristiana de España (CVX), explica en un artículo publicado en el servicio informativo de la Compañía de Jesús española, cómo está viviendo este tiempo de aislamiento tras haber dado positivo de Coronavirus y «haber visto sus garras», primero en casa y luego en el hospital, hecho que lo convierte, «sin sentirse diferente a nadie, un poco en víctima y otro poco en testigo».

«Víctima, como tanta gente que a mi alrededor lo padece y lo sufre. Víctima, porque me sentí esquizofrénicamente desinformado de lo que realmente me pasaba. Víctima también de verme de repente marcado y señalado, como alguien al que hay que aislar inmediatamente y del que hay que prevenirse», explica el padre Lázaro.

Por otra parte, «testigo de ver como la debilidad me roza, se instala en mi vida y me llega a invadir. Testigo de ver como tantas y tantas personas desde diferentes puestos hacen todo lo que pueden. Testigo, finalmente, de que esta pandemia nos está poniendo cerca de lo incondicional de la vida, que es la muerte, pero que es también el amor».

Padre Seve Lázaro, sacerdote jesuita.

24 de marzo, 19.30 – La oración hace a la unidad de la Iglesia

«Solo o en familia, el miércoles 25 de marzo al mediodía, oremos todos juntos en unidad con el Papa Francisco la oración del Padre Nuestro». Con estas palabras y a través de un emotivo video, compartimos el mensaje de nuestro colaborador de Vatican News, Luis García, joven seminarista mexicano del Instituto de Nuestra Señora de la Vida, quien actualmente cursa sus estudios de Filosofía en Francia.

Se trata de una oportunidad de unirnos en oración, «virtual y espiritualmente», cada uno desde sus hogares sumándonos a esta iniciativa que anunció el Papa Francisco, el pasado domingo 22 de marzo a la hora del rezo del Ángelus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano para respetar la cuarentena establecida por las autoridades. 🎥🙏

25 de marzo: recemos el Padre Nuestro junto al Papa

24 de marzo, 17.00 – La REPAM ofrece un mapa interactivo sobre cómo avanza el COVID-19 en la región amazónica

“La idea de poner a disposición un mapacon datos actualizados día a día del número de infectados y muertes a causa del coronavirus, responde a un trabajo que La Red Eclesial Pan Amazónica viene haciendo ya desde hace años: ayudar a comprender la complejidad de la realidad amazónica, su gran diversidad y aquellas situaciones que más le duele y más le afectan”, asegura Mauricio López, Secretario Ejecutivo de este organismo.

Es por ello que la REPAM ha elaborado un sistema de información actualizada con la mayor base de datos de información sobre la realidad amazónica desde la perspectiva eclesial. “Estamos ofreciendo actualizaciones diarias por país, por jurisdicción eclesiástica de las personas que están infectadas por el virus y de los fallecimientos que está provocando”, añade.

La información se puede consultar en este enlace.

Mapa de la REPAM sobre el avance del COVID19 en el territorio amazónico

24 de marzo, 14.00 – El autocuidado y la solidaridad van de la mano

P. Agbonkhianmeghe Orobator SJ desde Madagascar:

Como dice un proverbio africano, «Un pollo desarrolla un dolor de cabeza cuando ve a otro pollo en la olla». La compasión no está en función de si todo está bien o no conmigo; se trata de lo que le está pasando al mundo, a los demás. En momentos como éste, la compasión es una llamada a ser afectado y a resistir la tentación de la indiferencia».

Al asumir la responsabilidad personal, lo hacemos no sólo por obligación, sino por consideración hacia los demás. Nuestro deber de autocuidado e higiene personal se basa en los principios y la práctica de la solidaridad, la compasión y el bien común.

La solidaridad en tiempos de crisis es un llamado a no caer en la indiferencia.

24 de marzo, 11.00 – Consecuencias sociales del coronavirus y la solidaridad del mundo

Ante la grave situación global por el coronavirus, muchas personas de escasos recursos se están quedando sin empleo. No tener más un trabajo significa no tener nada que comer. Vatican News comparte varias historias que hablan sobre «la pandemia y sus consecuencias», así como ejemplos de solidaridad que están surgiendo en varios países para ayudar a los más necesitados.



La Asociación Bendición de Dios, es una organización sin ánimo de lucro creada en 2002 para cuidar y dar educación a más de 500 niños y niñas desfavorecidos de San Juan Alotenango, Saquetepéquez (Guatemala). Muchas familias humildes que tienen a sus hijos en esta asociación han perdido sus trabajos. No tienen que comer. El director del centro, Julio César García, solicitó ayuda a los supermercados, preguntando a sus propietarios si pueden ofrecer trabajos a estas personas para que tengan un ingreso con el cual abastecerse.

Uno de estos casos, es el de la Familia Valle Esqueque, padres de tres niños, el más pequeño con derrame cerebral, quienes no pueden llevarlo todos los días a las terapias por falta de dinero.

Familia Valle Esqueque

Otro caso es el de María José Martínez, una mujer guatemalteca que está en tratamiento por un cáncer por lo que debe hacer una total cuarentena en su casa con su familia, su esposo, su hija de 7 años y su hermana que es una persona con capacidades diferentes. Ya llevan días sin salir a la calle, desde que inició el rigor de las medidas restrictivas y teniendo en cuenta la gravedad de la situación probablemente serán muchos más.

Sin embargo, la solidaridad también ha estado presente en esta oportunidad, ya que sus amistades se encargan de ayudar a María y a su familia desde la distancia llevándole hasta la puerta de su casa, la compra, los medicamentos y todo lo que les haga falta.

María José Martínez y su familia

24 de marzo, 7.10 – El Papa reza en su misa por los médicos, enfermeras y sacerdotes, un ejemplo de heroísmo

«Recibí la noticia de que en estos días algunos doctores, sacerdotes, enfermeras, se han contagiado porque estaban atendiendo a los enfermos de coronavirus». Fueron las palabras del Santo Padre transmitiendo en vivo la misa matutina desde la Capilla de la Casa Santa Marta. «Recemos por ellos y sus familias»-pidió Francisco.



«Doy gracias a Dios por el ejemplo de heroicidad que nos dan al curar a los enfermos». En su homilía, el Pontífice explicó que el encuentro con Jesús cambia el corazón y vence al pecado: «el pecado de la tristeza que es la semilla del diablo, la incapacidad de tomar una decisión para la propia vida y mirar la vida de los demás para quejarse».

23 de marzo, 20.00 – Católicos en Red promueve un Festival virtual para acompañarnos en esta cuarentena y cuaresma

En España, Católicos en Red ha promovido junto con la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española un “festival católico online” para no sólo acompañar durante estos días de aislamiento, sino transmitir los valores cristianos a través de la música.

Los artistas participantes quieren hacer un llamamiento a los ciudadanos para que sigan las indicaciones de las autoridades civiles y sanitarias ante la amenaza del coronavirus, pero también quieren transmitir un mensaje de tranquilidad y pedir confianza en Dios ante la pandemia. Las actuaciones serán ofrecidas todos los días a las 20.00 horas (hora peninsular española) a través del perfil de cada artista en redes sociales como Instagram, Facebook o YouTube y tendrán una duración de 30 minutos. La programación del festival se puede consultar en www.catik.org



Fundador de Católicos en Red habla del Festival Católico #YoMeQuedoEnCasa

23 de marzo, 19.00 – Guatemala, más solidaria que nunca

Mientras muchas personas miran con escepticismo el hecho de acatar las medidas restrictivas para combatir el coronavirus, muchas otras, en cambio, han querido ofrecerse como voluntarios, compartiendo su tiempo, su profesión, ofreciendo sus instrumentos de trabajo para ayudar a los más vulnerables de esta pandemia. Como es el caso de Nery Morales, y Maria Antoniotti.

Asimismo, en Guatemala, la municipalidad de San Andrés Villa Seca comenzó a entregar bolsas de alimentos a personas de la tercera edad. Pasaron de casa en casa.

Y Nery Morales, con su proyecto Bici Express, hace servicios de mensajería con su bicicleta, para ayudar a los más vulnerables, haciéndoles diligencias, o mandados como se dice en Guatemala.

Solidaridad por las víctimas del coronavirus

23 de marzo, 18.30 – Asesoramiento gratis para pequeñas empresas en España

Por otra parte en España, Maria Antoniotti trabaja en Servitalent como responsable de comunicación y marketing digital de esta compañía encargada de gestionar talentos directivos. Esta empresa ofrece actualmente sus servicios a otras pequeñas empresas afectadas por las medidas restrictivas a causa del coronavirus. Es por ello, que han decidido regalar más de dos mil horas de asesoramiento con consejeros para guiar a empresarios que lo necesiten, especialmente, en estos momentos de dificultad.

Solidaridad por las víctimas del coronavirus

23 de marzo, 18.00 – “¡Contigo Perú!”: esperanza en medio de la epidemia

Juan José Dioses / Periodista



La expansión del coronavirus (COVID-19) ha llegado al Perú, país que viene sometiéndose a una estricta cuarentena desde el último 16 de marzo. Hasta la fecha son 263 los infectados y cuatro fallecidos.



Las medidas para contener el avance del coronavirus han provocado que casi toda la población permanezca en casa las 24 horas del día. Apenas un representante por familia puede trasladarse para abastecerse de productos y retornar a la cuarentena.



Durante los primeros días, las redes sociales permitieron que cientos de familias se organicen para cantar a viva voz «Contigo Perú» desde los balcones de sus casas, y aplaudir a todos los médicos, sanitarios, policías y militares que exponen su vida a diario para servir a los demás.



Contigo Perú, mucho más que un himno

«Contigo Perú» no solo es un segundo himno musical, es también una experiencia compartida que nos revela la gran creatividad, el amor gratuito, y la amistad que tenemos los peruanos para responder a estos desafíos.

23 de marzo, 18.00 – Jóvenes peruanos solidarios

Por otra parte, el espíritu solidario de los peruanos ha salido a flote cuando jóvenes voluntarios recorrieron las calles limeñas para repartir botellas de agua a trabajadores de limpieza, o cuando personas espontáneas repartieron desayunos a los policías que pasaban al frente de sus casas.

Precisamente, son los jóvenes quienes han comenzado una campaña a través de las redes sociales para ayudar con las compras a los adultos mayores, uno de los grupos humanos más propensos al contagio.

«Los adultos mayores NO deben exponerse de ninguna manera», citan cada uno de los jóvenes, incluyendo una referencia de su ubicación, e invitando a las personas mayores a contactarse para asistirlos de forma gratuita.



23 de marzo, 16.30 – Jóvenes argentinos ayudan a los más vulnerables de la mano de la Virgen de Luján

El padre Máximo Jurcinovic, Director de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, habla en entrevista con Vatican News de la generosidad de la gente de su país, especialmente de los jóvenes, que se han movilizado colaborando con la Iglesia local para ayudar a los “mayores” de la sociedad ante la emergencia del coronavirus: “les llevan remedios, comida, las compras, hacen algún trámite”.

Nuestra Señora de Luján. Imagen cortesía de Gonzalo Moreira

Y ante esta situación, también la Iglesia se ha ingeniado para no dejar de manifestar su cercanía a los fieles: de hecho, se ha instalado una videocámara en la Basílica de Luján y con una aplicación se puede ingresar en cualquier momento y rezarle a la imagen de la patrona de la Argentina. ¡Miren cuánto es bella!



Nuestra Señora de Luján. Imagen streaming cortesía de Gonzalo Moreira

Nuestra Señora de Luján. Imagen streaming cortesía de Gonzalo Moreira

23 de marzo, 12.00 – Arzobispo de Lima en cuarentena preventiva llama a la solidaridad

El arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, está cumpliendo la cuarentena preventiva, pues viajó de Italia a Perú hace unos días. El estar recluido no le impide seguir en comunicación con la grey que le ha sido confiada, especialmente en estos tiempos de pandemia.

Los gestos humanos y solidarios que los peruanos hemos tenido en este tiempo de cuarentena son también una nueva forma de Iglesia que está surgiendo: “debemos prestar atención a lo que está ocurriendo, una Iglesia de testigos, estos testigos nos llevan la delantera como verdaderos humanos, como verdaderos cristianos y católicos” – subrayó Monseñor Castillo.

Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo

23 de marzo, 8.00 – Papa Francisco reza por los que tienen dificultades económicas

En la misa de Santa Marta, el Papa reflexionó sobre la crisis económica que está causando la pandemia del Coronavirus y dirigió sus pensamientos a las familias que tienen problemas porque no pueden trabajar. En la homilía, el Santo Padre nos invitó a intensificar nuestra oración durante este tiempo y a rezar con fe, perseverancia y coraje.

22 de marzo, 16.00 – Latinoamericanos en Milán lloran la muerte del “amigo de los migrantes”

Este 22 de marzo, falleció en Milán a causa del coronavirus, a la edad de 76 años, el Padre Giancarlo Quadri, ex responsable de la Pastoral de los migrantes de esta Arquidiócesis. Queda en el recuerdo de las comunidades étnicas que han puesto sus raíces en esta ciudad italiana, la figura de un “padre y un amigo”, era muy cercano a los filipinos y sudamericanos.

Padre Giancarlo Quadri

Fue un gran sostenedor del “Señor de los Milagros”, una fiesta importada del Perú que cada año congrega en procesión a miles de personas que recorren las calles céntricas de Milán con la imagen del Cristo Moreno, dando testimonio, de las raíces cristianas de estos pueblos.

Padre Giancarlo Quadri

22 de marzo, 12.25 – Papa: «Responder a la pandemia con la universalidad de la oración»

Tras rezar la oración mariana del Ángelus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, el domingo 22 de marzo, el Papa Francisco pidió a los cristianos de todo el mundo que se unieran espiritualmente a dos citas importantes. La primera es la invitación, el próximo miércoles, a rezar el Padre Nuestro junto con los líderes y comunidades de todas las confesiones.

La segunda, el viernes 27, a las 6:00 de la tarde, momento en el que el Papa irá a la Basílica de San Pedro para la adoración del Santísimo Sacramento y la Bendición «Urbi et Orbi». En este último caso, los que se unan a la oración a través de los medios de comunicación podrán obtener una indulgencia plenaria sobre la base del reciente decreto de la Penitenciaría Apostólica.

20 de marzo, 17.00 – Españoles mandan 74.000 emails de ánimo a pacientes de Covid19

Una cirujana española lanza una iniciativa para animar y acompañar a los pacientes afectados por Covid-19 que se encuentran en aislamiento en los hospitales: escribirles una carta de apoyo mediante emails . Tú también puedes escribir la tuya.

Una iniciativa solidaria llega desde España