Festival Católico virtual para acompañarnos en estos días de cuarentena y cuaresma

Los mejores artistas católicos se unen a la campaña #YoMeQuedoEnCasa dando conciertos a través de las redes sociales para llevar esperanza y el mensaje de Jesús a quienes están encerrados en sus casas. Todos los días a las 20.00 h.

(vaticannews.va).-En estos días de cuarentena por el coronavirus no paran de surgir iniciativas para hacer un poco más ameno y llevadero el día, pero, atención, estamos en plena cuaresma y no debemos olvidarnos que son días también en los que la Iglesia nos invita a profundizar en las raíces de nuestra fe y reflexionar sobre nuestros malos hábitos. Por ello, en España, Católicos en Red ha promovido junto con la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española un “festival católico online” para no sólo acompañar durante estos días de aislamiento, sino transmitir los valores cristianos a través de la música.



Los artistas participantes quieren hacer un llamamiento a los ciudadanos para que sigan las indicaciones de las autoridades civiles y sanitarias ante la amenaza del coronavirus, pero también quieren transmitir un mensaje de tranquilidad y pedir confianza en Dios ante la pandemia. El festival comenzó ayer 16 de marzo con el primer concierto transmitido a través de las redes sociales y se extenderá a lo largo de las dos próximas semanas. Las actuaciones serán ofrecidas todos los días a las 20.00 horas (hora peninsular española) a través del perfil de cada artista en redes sociales como Instagram, Facebook o YouTube y tendrán una duración de 30 minutos. Participarán músicos tanto del panorama nacional como internacional, entre los que destacan: Athenas, César Hidalgo y Marcelo Olima. La programación del festival se puede consultar en www.catik.org



Los templos están cerrados pero la iglesia, que somos todos, sigue abierta



“El festival de música católica #YoMeQuedoEnCasa es una iniciativa que tiene un objetivo principal: acercar a la gente en estos días de confinamiento, acercarnos unos a otros, hacernos compañía” asegura para Vatican News Gabriel López Santamaría, Fundador de Católicos en Red y responsable de la iniciativa, además, también explica que va a ser un momento “de alabanza, de oración y de fraternidad”.



En estos días en los que las iglesias están cerradas, este proyecto pretende mostrar “esa cercanía de la iglesia de nosotros como católicos” dice el fundador de Católicos en Red, porque – continúa – “los templos están cerrados pero la iglesia que somos todos sigue abierta”. “Demos gracias a que tenemos como medio de comunicación las redes sociales” ha puntualizado y no olvidemos que es gente «que ha ofrecido su tiempo para hacernos compañia».



Lista de artistas y canales a través de los cuales se emitirá cada concierto: