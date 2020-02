Se trata de uno de los primeros sistemas de protección informática que surgieron tras la llegada de Internet. Lo encontramos en la mayoría de dispositivos que acceden a la red, pero ¿sabéis qué es un cortafuegos y en qué consisten? Os lo contamos.

¿Qué es Firewall y en qué consiste?

Lo podemos llamar firewall o cortafuegos, como más nos guste. Este sistema de ciberseguridad es ya parte integra de nuestro día a día aunque pase desapercibido. Actúa como un guardia de seguridad o un filtro que deja pasar o no algunos datos entre tu ordenador e internet.

Los cortafuegos surgieron a finales de los 80, es decir, en los inicios de internet y, por lo tanto, cuando los ciberdelincuentes descubrieron que a través de la red podían colarse en nuestros ordenadores y hacer de las suyas. Entonces se hizo patente la necesidad de construir un muro que protegiera las máquinas de esos ataques.

Para frenarlos se crearon los cortafuegos, cuyo principal objetivo es impedir el acceso a aquellos sistemas que no tengan autorización para comunicarse con el ordenador y a la vez, dejar que aquellos que sí cuentan con permiso puedan compartir sus datos.

Así dicho parece sencillo, pero implica que el sistema sepa detectar qué comunicaciones son peligrosas y cuáles no. Esos requisitos en los que se basan los cortafuegos para decidir cuáles de todas la comunicaciones son seguras, han ido evolucionando con el tiempo para poder analizar con mayor precisión las informaciones que circulan entre la red y los dispositivos.

De la misma manera que no deja pasar determinados datos y conexiones, el cortafuegos informático también se encarga de no dejar salir a los ciberdelincuentes. Es decir, que si algún programa que ha entrado e intenta sacar del ordenador datos para los que no tiene permiso, el cortafuegos también sería capaz de bloquear ese robo.

Aún así es importante dejar claro que, el cortafuegos sólo es una barrera de protección de nuestro dispositivo. No es un sistema infalible y por sí sólo no puede ofrecer una protección completa de nuestro dispositivo. Si un virus o ataque consigue pasar, necesitamos contar también con un antivirus que lo detecte y neutralice.

Tipos de cortafuegos



Existen dos tipos de cortafuegos: de hardware y de software. Los cortafuegos físicos pueden ser aparatos externos que instalamos nosotros, como el cortafuegos CUJO, o elementos que ya vienen integrados en el router.

Estos se sitúan entre el punto de acceso a internet y el switch que se encarga de distribuir la conexión entre los distintos ordenadores que están conectados a una misma red. Mientras, los cortafuegos en forma de software funcionan igual pero se aplican desde un programa instalado en el sistema operativo del ordenador.

Los físicos vienen muy bien para proteger a todos los dispositivos conectados en esa red, desde el ordenador hasta la cafetera y el altavoz que tenemos conectado. Al contrario que los de software que sólo protegen a la máquina en la que está instalado, eso sí suelen ser más efectivos con algunos ataques como los troyanos y los que recibimos a través del correo.

La mayoría de cortafuegos que se ofrecen actualmente permiten una serie de configuraciones que, aunque en casa no las usemos muchos, para las empresas son realmente útiles. Así pueden delimitar con algunos filtros el tráfico y bloquear algunas direcciones IP para los ordenadores de esa empresa. Además sirven para analizar el tráfico en ambos sentidos y detectar cuando un malware se está comunicando con la red y filtrando información confidencial de la empresa.

Si contamos con sistemas operativos modernos como Windows 10, contamos ya con un antivirus y un cortafuegos integrado. Es más la mayoría de routers que se venden actualmente cuentan con su propio firewall, por lo que no debería preocuparnos.

Aún así, si queremos buscar uno por nuestra cuenta, recordar siempre unirlo a un buen antivirus. En este enlace os dejamos algunas sugerencias de cortafuegos que podéis instalar en vuestro ordenador y los que más congenian con Windows.