Hallel Antofagasta: Alabanza a Dios desde el continente digital

La crisis sanitaria ha limitado la realización de actividades de modo presencial, pero la creatividad puede más. En Chile se realizó un festival de música católica por streaming el sábado 10 de octubre.

(vaticannews.va).-Un estadio repleto, con miles de personas disfrutando de un concierto, abrazadas, saltando: es una de las tantas escenas que no se ven en la “nueva normalidad”. Ahora crecen las ofertas a distancia y, en este contexto, Hallel Antofagasta no es la excepción.

Se trata de un festival de música católica que nació hace 33 años en el municipio de Franca, Brasil. El padre Mauricio Valdivia, de Antofagasta, norte de Chile, participó en varias ediciones y en un momento la fundadora del evento lo desafió a llevar esta experiencia a su arquidiócesis. Apasionado cantautor, el sacerdote aceptó la propuesta, convocó a sus amigos músicos católicos y, desde entonces, dicha red de artistas y servidores sigue creciendo.

Hallel consiste en un encuentro de tres días, con múltiples escenarios en simultáneo, en los que se celebran eucaristías, adoración al Santísimo Sacramento, confesiones, catequesis y mucha música. “De eso se trata: música y vida para alabar a Dios, un motor de evangelización, como tantos que hay en el mundo. Hallel significa ‘alabanza’”, explica el padre Valdivia.

El próximo 10 de octubre de 17 a 23 horas se desarrollará la tercera edición de Hallel Antofagasta, y esta vez de forma online, con las presentaciones de videos y saludos de los artistas por medio de videos. Se transmitirá a través de la página de Facebook y el canal de YouTube del padre Mauricio Valdivia Gallardo. Este año quedará demostrado que “a través de las redes sociales es posible evangelizar, eso es lo que siempre pretende el festival y que, además, no hay fronteras ni obstáculos para hacerlo”, afirma el presbítero. Es una de las tantas iniciativas de la Iglesia en América Latina que se han readaptado debido a la pandemia, demostrando su vitalidad, riqueza y apuesta por uso de las nuevas tecnologías.

La edición 2020 contempla, entre otros, las presentaciones de las bandas Servicentro y Cristo Joven; del franciscano de México, Fray Alex Palacios; y del sacerdote de Chile, Felipe Herrera.

«Nos unimos de otra forma»

Otro convidado a esta versión es el joven presbítero uruguayo Luis Ferrés, cantautor que reaccionó con asombro y admiración al ser llamado a participar. “No me lo esperaba, pero los caminos de Dios me sorprendieron nuevamente. Es una oportunidad para anunciarlo, darle gloria y compartir la fe, porque esto será una plataforma donde presentaremos ese testimonio desde estos talentos que involucran la música y el canto”, expresa. “Uno se siente pequeño ante un desafío de estas características, por la llegada y la masividad que tiene, pero estoy muy entusiasmado.

Me encanta la música y estoy feliz porque me renueva en esta misión de compartir la fe a través de la música”, añade. Y aunque reconoce que un evento de este estilo no es igual por las redes y a distancia, en lugar de ser presencial, permite darle otro valor y abrir nuevas oportunidades. “Por ejemplo, en mi caso me permite participar y compartir mis producciones desde aquí. Nos unimos de otra forma”, concluye Ferrés.