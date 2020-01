Igreja e Comunicação é tema de webdocumentário lançado pelo portal A12

(radiocatedraljf.com.br).-O portal A12 lançou nesta quinta-feira, 9 de janeiro, um webdocumentário intitulado “Igreja e Comunicação – Desafios e perspectivas”. O jornalista Eduardo Gois, roteirista e diretor do trabalho, conversa com doutores e profissionais com experiência em comunicação na Igreja para saber a opinião deles sobre o contexto atual no Brasil. Participam os professores Irmã Helena Corazza e Moisés Sbardelotto, os profissionais de comunicação e agentes da Pascom, Pe. Andrey Nicioli, Adielson Agrelos, Ir. Diego Joaquim e Janaína Gonçalves e o coordenador geral da Pascom, Marcus Tullius.

De acordo com Eduardo, a motivação do portal em produzir um material com esta temática vem de uma mudança editorial do veículo, que está buscando novas formas de chegar aos fieis com conteúdos em outros formatos, além do escrito. Pessoalmente, a escolha se deve ao crescimento da comunicação na Igreja. “Diante disso, eu quis mostrar três coisas. Primeiro, se a Igreja está no caminho certo e quais as perspectivas. Segundo, quis explorar o lado do ódio na internet, pois ele cresce para todos os lados e vem, principalmente, dos próprios católicos. Um terceiro ponto que quis abordar foi um pouco do trabalho da Pastoral da Comunicação no Brasil”, ressalta.

Os resultados esperados pelo portal e por Eduardo são, principalmente, colocar a comunicação na igreja em discussão. “Quanto mais a gente fala, mais a gente desenvolve as ideias. As mídias católicas quando unidas somam forças. Discutir temas como o ódio na internet leva as pessoas a discutirem sua responsabilidade na rede”, frisou Eduardo ao portal da Pascom. Para ele é importante ter a temática como perspectiva.

A Pascom Brasil agradece e parabeniza ao portal A12 e ao jornalista Eduardo Gois pelo trabalho desenvolvido.

Confira abaixo o webdocumentário.