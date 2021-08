Ilustradores llevan el arte religioso al mundo digital

(romereports.com).-La tecnología pone nuevas herramientas al servicio de los artistas, y han surgido varios ilustradores que se dedican al arte religioso digital. Su medio de difusión son las redes sociales y su alcance es mundial.

Cada uno tiene su estilo y busca llegar con un lenguaje actual. Por ejemplo, la española Pati.Te se hizo conocida con unos dibujos que se asemejan a los de Disney y que reflejan su propia relación con Dios.

PATRICIA TRIGO

@Pati.te

“Creo que es importantísimo tener una vida de fe para poder hacer este tipo de arte. Más que nada, porque creo firmememnte en el arte cuando es más personal y más real, es mucho mejor. Y veo la verdadera belleza en el arte y en los artistas cuando sacan algo personal y real de sí mismos”.

Según cuenta esta española, lo que la gente más valora en sus dibujos es esta autenticidad y la ternura que transmiten.

El venezolano Richard Escalona es uno de los pioneros en esta línea. Comenzó en 2014 con ilustraciones de Jesús en su vida cotidiana y hoy tiene un estilo consolidado que toma mucho del pop art, con trazos firmes y colores vivos.

Con esto busca construir puentes con los que no creen.

RICHARD ESCALONA

@richardescalona

“Tratamos de involucrarnos siempre en las tendencias y tratando de conectarlas con la realidad católica o cristiana. Mi idea no es irrumpir o quitar todos estos ideales que tenemos en el arte cristiano, que son totalmente valiosos y nos acercan a Dios, sino añadir algo más, que a lo mejor el chico actual que quizá no le gusta el arte antiguo, quizá viendo esto puede decir ‘oye, yo también creo en María, yo también puedo seguir sus ideales, y yo también puedo acercarme al Señor a través de ella”.

Otras cuentas tienen motivos más específicos. Por ejemplo, supersantos y polikipoliki se dedican a ilustrar a quienes llegaron al Cielo. Tienen estilos bien diferentes pero un mismo objetivo: transmitir la cercanía y el ejemplo de quienes ya alcanzaron la meta.

Acercar a Dios está en el centro de los proyectos de estos ilustradores. Lola y Diego, por ejemplo, son un matrimonio que usa su cuenta “The Fishermen” para inspirar a los demás.

LOLA Y DIEGO

@thefishermen.es

“Es un apostolado, lo consideramos apostolado que nos fue dado también inspirado por el Señor en un momento de nuestra vida en que no sabíamos cómo servirle. Como somos conversos, nos caímos del caballo, por decirlo de alguna manera. Coincidimos los dos en esa necesidad de estar trabajando para Dios y para su Reino”.

La mayoría de estos artistas dicen que su creación es un reflejo de su fe, y por eso el arte nace con la oración y la búsqueda de una relación con Dios. Así lo contó por ejemplo Natiilustra, una uruguaya de 24 años.

Natasha López

@natiilustra.uy

“Lo que trato de hacer cuando ilustro es reflejar un poquito lo que siento cuando me vinculo con Dios y cómo los veo, sobre todo a Jesús y a María, que es lo que más me gusta ilustrar. Las que más me han llegado son algunas ilustraciones que el Señor me inspira, sobre todo en la Eucaristía. A veces estoy comulgando y me pone una imagen en la cabeza, que luego trato de reflejar”.

Con estilos y técnicas diferentes, todos estos artistas están logrando llevar el arte religioso al mundo digital. Y por medio de un lenguaje novedoso logran establecer nuevos puentes, especialmente con la gente joven.