“Inspira confianza. Comunicación de la iglesia y vulnerabilidad institucional» Alla Santa Croce – Roma, 28-30 de abril de 2020

(es.pusc.it).- El XII Seminario Profesional sobre Oficinas de Comunicación de la Iglesia, con el tema «Inspirar confianza. Comunicación de la iglesia y vulnerabilidad institucional «.



Traducción simultánea Italiano, English, Español

Fecha límite de inscripción: 19 de marzo de 2020.

Cuota de inscripción: 240 euros (180 para antiguos alumnos de Santa Croce).

Los cambios culturales y sociales de los últimos años, los escándalos y las inconsistencias están creando una sociedad donde las instituciones están sujetas al escrutinio y análisis público. La cultura de la sospecha se ha extendido hacia los partidos políticos, las instituciones financieras, los sindicatos, los medios de comunicación, etc. La desconfianza también está afectando a la Iglesia.



La inteligencia colectiva, la participación de la audiencia e incluso la desinformación están generando nuevas formas de autoridad y fomento de la confianza. Para algunos, es el fin de los expertos y las estructuras jerárquicas.



Al mismo tiempo, en la cultura actual, global, colaborativa, interconectada, la confianza se ha convertido en uno de los factores fundamentales para llevar a cabo la misión personal e institucional. En tiempos de cambio, es necesario reflexionar sobre el valor esencial de la confianza, su volatilidad y las formas de inspirarla nuevamente.



¿Cómo pueden los responsables de la comunicación institucional transformar su organización para ser creíble y digna de reputación en este contexto? ¿Cómo podemos inspirar confianza en diferentes audiencias hoy?

Áreas temáticas



a) Confianza y credibilidad. Experiencias positivas para inspirar confianza. Valores tangibles: comunicación de vidas ejemplares, iniciativas solidarias, trabajo con migrantes, promoción de la ecología.

b) Comunicación y protección de menores y personas vulnerables . Prevención, comportamiento y protocolos de denuncia. Buenas prácticas en la gestión de casos. Experiencias de colaboración con los medios.

c) Transparencia y reputación. Información económica y rendición de cuentas. Gestión y divulgación de fondos económicos.

d) Conversación pública y distorsión de la relación: discurso de odio, burbujas de filtro, noticias falsas. Gestión de reputación en línea. Redes sociales y diálogo. Normas legales y responsabilidad institucional en el ámbito digital. Política de redes sociales.

e) Vulnerabilidad y transmisión de valores en un contexto de crisis . Comunicación interna y fomento de la confianza. Nuevas formas de autoridad en las estructuras horizontales de la red. El ocaso de los expertos.

f) Comunicación de la fe en un contexto turbulento . Compatibilidad de la justicia con la misericordia. Nuevos idiomas en la transmisión de la fe.





Requisitos para la publicación de comunicaciones.





Después del seminario, se publicará una selección de las comunicaciones presentadas. Aquellos que desean que su comunicación sea tomada en consideración, deben presentar un texto que no exceda los 20,000 caracteres (espacios incluidos). El comité notificará a los autores sobre la aceptación o no del texto. Si es así, la fecha de entrega de la versión final es el 31 de mayo de 2020.



El proceso de publicación se facilitará si se sigue uno de los dos formatos (el sistema de notas y bibliografía o el sistema de fecha de autor) admitido en Chicago Manual de estilo.





Programa



.

Lunes 27 de abril de 2020

Reunión para ex alumnos de la Facultad en la sede de la Biblioteca

17.45 Sesión con John Durham Peters, Universidad de Yale (Estados Unidos): «Presencia de religión en el ecosistema digital: ¿es suficiente estar allí?»



Martes 28 de abril de 2020

CONFIANZA E IDENTIDAD

09.30 Conferencia. ¿Qué está pasando con la confianza? Juan Narbona, Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Italia)

10.15 Conferencia. Confía en mi otra vez. Anne Gregory, Universidad de Huddersfield (Reino Unido)

12.00 Conferencia. Generando espacios de confianza en la Iglesia. Francis Hoffman, Radio Relevante (Estados Unidos)

12.30 Experiencias

– La credibilidad de los hechos: acoger a los migrantes y los desfavorecidos

– Hna. Gabriella Bottani, SMC, Red Internacional Talitha Kum (Italia)

– Maria Mercedes Guaita, Misioneras de Cristo Resucitado (Italia)

– Gestión económica y transparencia. Arzobispo Mauro Rivella, Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (Apsa) (Ciudad del Vaticano)

– Hospitales, universidades, escuelas …: las instituciones y la propuesta de valores intangibles. Juan Manuel Mora, Universidad de Navarra (España). Diego Contreras, Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Italia)

15.00 Comunicaciones y experiencias

16.30 Conferencias

– Los tres protagonistas de la confianza. Manuel Guillén, Universidad de Harvard (Estados Unidos) y Universidad de Valencia (España)

– Comunicando el escándalo de la misericordia de Dios en la sociedad contemporánea. Gabriel Magalhães, Beira Interior University (Portugal)

17.45 Conferencias

– Herramientas para transformar organizaciones desde dentro. Álvaro González Alorda, emergap y Headspring, de Financial Times e IE Business School (España)

– Fomento de la comunicación efectiva en organizaciones de alto riesgo. Karen Sanders, St Mary’s University (Reino Unido)

18.30 Conferencia. ¿Confía en una iglesia vulnerable? La transparencia del Evangelio en el siglo XXI. Cardenal Daniel Sturla, SDB, Arzobispo de Montevideo (Uruguay)



Miércoles 29 de abril de 2020

GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD

09.00 Audiencia con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro

11.15 Entrevista / Reunión en el Departamento de Comunicación

– Paolo Ruffini, Prefecto del Departamento de Comunicación del Santo asiento

– Participantes: Lucio Ruiz, Andrea Tornielli, Nataša Govekar, Andrea Monda, Matteo Bruni.

15.00 Conferencia. Fiabilidad y comunicación institucional en un contexto incierto. Rupert Younger, Centro de Reputación Corporativa, Universidad de Oxford (Reino Unido)

15.45 Conferencias

– Consultores de comunicación: dos casos sobre cómo adquirir y transmitir confianza. Christian Gehrer y Thomas Plötzeneder, Gehrer Plötzeneder DDWS Corporate Advisors (Austria)

– Abordar la adversidad con estrategias positivas: historias de éxito de la diócesis de Los Ángeles. Kathleen Buckley Domingo, Oficina de Vida, Justicia y Paz, Diócesis de Los Ángeles (Estados Unidos)

17.00 Conferencia. Abuso sexual. Prevención y protección de menores. Hechos, no palabras. Hans Zolner, SJ, Centro para la Protección de Menores, Pontificia Universidad Gregoriana (Italia)

17.45 Mesa redonda con periodistas. Honestidad periodística sobre la Iglesia

– Valentina Alazraki (Televisa)

– Inés San Martín (Crux Now)

– Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera)

18.45 Presentación del libro sobre Joaquín Navarro-Valls: Articulando la confianza: la figura del Director de Comunicación . Stefano Lucchini, Asuntos internacionales y regulatorios de Intesa Sanpaolo (Italia)



Jueves 30 de abril de 2020

CONFIANZA RECUPERADORA

09.00 Conferencia. Confianza a distancia: confianza digital y en otros entornos. John Durham Peters, Universidad de Yale (Estados Unidos)

09.45 Conferencias

– Los primeros 30 minutos de una crisis. Francesc Pujol, Centro de Medios, Reputación e Intangibles, Universidad de Navarra (España)

– Cómo evaluar la confianza en su institución. Geert Bouckaert, Instituto Internacional de Ciencias Administrativas (Bélgica)

11.15 Mesa redonda con directores de comunicación. Abordar el fracaso institucional: pensar fuera de la caja

– Joshan Rodrigues, Arquidiócesis de Mumbai (India)

– Francisc Dobos, Arquidiócesis de Bucarest (Rumania)

– Adrián Ríos, Arquidiócesis de Sevilla (España)

– Markus Günther, Arquidiócesis de Colonia (Alemania)

12.00 Estudios de caso Solucionamos una crisis: ejercicio práctico y colaborativo

– Tema «Abuso sexual»: Yago de la Cierva, IESE Business School (inglés)

– Tema «Cyberattack»: Itziar de Ros, IESE Business School (Inglés)

– Tema «Crisis económica»: Daniele Chieffi, directora de comunicación y relaciones públicas – Departamento para la Innovación y Digitalización de la Oficina del Primer Ministro (italiano)

– Tema «Gestión de recursos humanos»: Mónica Herrero, Universidad de Navarra (español)

15.00 Comunicaciones y experiencias

16.30 Conferencia. ¿Transmisión o lealtad creativa? El papel del comunicador de la iglesia hoy

– Alberto Gil, Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Italia)

– Guido Gili, Universidad de Molise (Italia)

17.45 Diálogo. Vivir la caridad y la misericordia: el ADN de la Iglesia. Cardenal Michael Czerny, SI, Departamento del Servicio Integral de Desarrollo Humano (Ciudad del Vaticano) en conversación con Jaime Cárdenas, Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Italia)

18.30 Conferencia final. Confianza en la Iglesia, confianza en la comunicación, confianza en los comunicadores. Kim Daniels, Iniciativa sobre el pensamiento social católico y la vida pública, Universidad de Georgetown (Estados Unidos)

7.15 pm Presentación de clausura



de comunicaciones (documentos, experiencias o estudios de casos)



Las comunicaciones pueden seguir la fórmula tradicional de los trabajos académicos o la presentación de estudios de casos, proyectos o informes que se consideran útiles para las oficinas de comunicación de la Iglesia y que son pertinentes al tema del seminario.

En ambos casos, los candidatos deben enviar un resumen, de una longitud mínima de 800 caracteres y un máximo de 1,500 (espacios incluidos), a la Secretaría de la Conferencia antes del 14 de febrero de 2020. La Secretaría proporcionará información sobre cualquier aceptación del resumen dentro de 29 de febrero de 2020.

El resumen debe enviarse en la misma forma utilizada para el registro (al registrarse o después de registrarse, utilizando la misma cuenta).

Cada comunicador tendrá 25 minutos: en principio, 15 ‘para la exposición y 10’ para responder preguntas del público. Los otros 5 minutos son gratuitos para facilitar la participación pública en diferentes aulas o áreas temáticas.

Se aceptan textos en italiano, inglés y español.

http://en.pusc.it/csi/ucc2020/progr