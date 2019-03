Papa Francisco alienta a jóvenes no esperar el futuro para empezar a actuar

(aciprensa.com).- El Papa Francisco alentó a los jóvenes a “salir adelante con coraje y construir” porque son el “ahora y no el mientras tanto de Dios”.

El Pontífice dijo estas palabras durante la visita a la sede de la fundación pontificia Scholas en la que participó en videoconferencia con grupos de jóvenes en Panamá, Portugal, Rumania y las ciudades italianas de Milán y Pistoia. El Santo Padre agradeció por estas iniciativas porque “los jóvenes esperan propuestas como estas”.

Sobre las recientes manifestaciones de jóvenes a favor de la ecología en diferentes países de Europa, el Papa recordó que “hemos visto cómo jóvenes de distintas partes del mundo tomaron la calle para defender el ambiente, la tierra” y explicó que “los jóvenes tienen una potencia inimaginable, son creativos, lo que pasa es que la mayoría de las veces no tienen líderes que los conduzcan, los buscan afuera y no se dan cuenta que lo tienen entre ellos”, alertó.

“Los jóvenes no son el futuro, hay que corregir esa expresión, los jóvenes son el ahora, el hoy porque si pensamos que los jóvenes son el futuro, hoy qué son los jóvenes, un mientras tanto, un aguanta hasta que llegue tu hora, mientras tanto pierden la fuerza, pierden la ilusión y terminan domesticados, mal domesticados”, advirtió el Papa.

En esta línea, el Santo Padre remarcó que “los jóvenes son el ahora y tienen que expresarse ahora, expresarse positivamente si, con creatividad, la sola protesta no sirve, la creatividad y yo veo que Scholas haciendo lo que hace, porque ni ellos pensaban en ese resultado, están sembrando creatividad”, dijo.

“No se olviden los jóvenes que son el ahora, no son el futuro, el mientras tanto de Dios. No, ustedes no son el mientras tanto de Dios, son el ahora de Dios, agarren la antorcha ahora. Gracias por eso, gracias por salir adelante con coraje, no salir a protestar por protestar, sí a veces salir a protestar vale la pena, pero si te quedas en la protesta no engendras, no das vida, por allí conviene protestar alguna cosa pero tienes que construir”, reiteró Francisco.

Sobre el construir, el Santo Padre les dijo que “se van a equivocar una y mil veces, pero mejor equivocarse construyendo que equivocarse con los brazos cruzados. Anímense, vayan adelante, son el ahora de Dios, el ahora de Dios”.

Durante el enlace que realizaron con un monasterio benedictino en la ciudad italiana de Pistoia en donde las religiosas tenían desde 70 hasta 90 años, el Papa dijo que a pesar de su edad, “fueron capaces de entrar en diálogo con los jóvenes y este es el desafío de hoy, que jóvenes y ancianos tienen que enfrentar”.

En este sentido, el Papa animó a “dialogar entre ustedes, porque si los jóvenes van por su propio camino sin dialogar con los ancianos pierden las raíces, pierden el sentido de la historia, pierden la pertenencia, y los viejos, sino pueden dar todo se sienten aislados y mueren tristes”.

“Es el momento, como decía el profeta Joel, que los viejos sueñen y que los jóvenes profeticen, pero son los jóvenes los que tienen que hacer soñar a los viejos y esa monja con el mate en la mano estaba soñando”, exclamó el Papa, quien agregó que “son los viejos que tienen que hacer profetizar a los jóvenes”; por lo que invitó a instaurar “ese diálogo que es fecundo, es un diálogo que les va a dar raíces, y va a evitar que ustedes sean jóvenes líquidos, sin raíces, sigan adelante”.

Al finalizar, el Santo Padre impartió su bendición a los presentes y pidió a Cristo “nos dé la gracia de comprender dónde está nuestra sed, en qué parte de mi vida tengo sed”. “Te pido Señor por los que entre nosotros, o fuera de nosotros, sienten que no tienen sed, dales la sed Señor, no se puede vivir sin sed, y también dale el agua para que la puedan saciar”, expresó.

Entre los asistentes al encuentro se encontró el cantante colombiano Sebastián Yatra quien entregó al Papa Francisco una canción en contra del cyberbullismo.