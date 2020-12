JOVENS CONECTADOS CELEBRAM 10 ANOS DE SERVIÇO À IGREJA NO BRASIL

(cnbb.org.br).-Uma live marcou a celebração de 10 anos dos Jovens Conectados, a equipe de comunicação da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). No último sábado, 5 de dezembro, assessores, bispos e os jovens que colaboram no serviço de animação e evangelização por meio da comunicação recordaram a origem do trabalho e as conquistas alcançadas na última década, quando jovens de todo o Brasil articularam iniciativas de evangelização da juventude.

“A equipe jovem de comunicação da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude-CEPJ, mais conhecida pelo portal Jovens Conectados busca ser instrumento de evangelização da Juventude, como um canal que dá voz e rosto às Juventudes do Brasil e, muito além disso, ajuda na construção de pontes entre a Igreja e os jovens”, afirmam.

Para o assessor externo da Comissão para a Juventude da CNBB, padre Antônio Ramos do Prado, o portal Jovens Conectados é extremamente importante para a Igreja no Brasil, pois “leva Jesus Cristo até os jovens, com uma linguagem juvenil que interpela os jovens a fazerem uma opção fundamental por Jesus”, afirma. Padre Toninho conduziu, no último sábado, a live de comemoração ao lado da articuladora dos Jovens Conectados, Layla Kamila. No domingo, o sacerdote salesiano presidiu uma missa transmitida também pelo Youtube em Ação de Graças.