La comunidad de Vatican News supera los 4 millones de seguidores en las Redes Sociales

Lo informa en un comunicado la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede. El resultado tras la reorganización de las plataformas lanzadas en los últimos días.

(VaticanNews).-Una comunidad que supera los 4 millones de usuarios en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Éste es otro de los resultados de la reorganización de las Redes Sociales de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, unificada bajo el logotipo de Vatican News lanzado en las últimas semanas. En particular, el lanzamiento de la Global Page en Facebook, ha logrado la suma de más de 3 millones de seguidores, que ahora tienen la posibilidad de consultar las páginas de las seis lenguas actualmente disponibles (italiano, inglés, francés, alemán, español y portugués).

En cuanto a Twitter, las seis diversas cuentas lingüísticas @vaticannews han alcanzado un reconocimiento visible inmediato, superando la fragmentación del pasado. También cabe destacar, la nueva cuenta @radiovaticanaitalia, de carácter informativo y promocional de la actividad de Radio Vaticana Italia, así como el canal único multilingüe de Vatican News en Instagram. A estas tres plataformas sociales se añade el canal YouTube en seis lenguas, también bajo la identidad de Vatican News, que ofrece al usuario la posibilidad de acceder a la modalidad de video live y on demand, sobre la actividad del Santo Padre.

Las redes sociales de Vatican News son coordinadas por la Dirección Editorial y la Dirección Teológica-Pastoral de la Secretaría para la Comunicación. Asimismo, al equipo de la Secretaría para la Comunicación, en colaboración con la Secretaría de Estado del Vaticano, se les ha confiado la gestión de las cuentas del Papa en las Redes Sociales: @Pontifex en Twitter (con más de 44 millones de seguidores en 9 lenguas) y @Franciscus en Instagram (con más de 5 millones de seguidores en su único canal multilingüe).

Mons. Dario Edoardo Viganò, Prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, ha declarado: “El fortalecimiento de nuestra presencia en las Redes Sociales constituye uno de los efectos del gran proceso de reforma de los medios vaticanos en fase de cumplimiento. Ciertamente se trata de un resultado positivo gracias al intenso compromiso de nuestros periodistas y nuestros técnicos. Como trabajadores de la comunicación, según la lógica de “la Iglesia en salida”, todos estamos llamados a estar en medio de la gente. Hoy en día, esto quiere decir estar presente en las Redes Sociales y en Internet de una manera responsable y convincente. Por tanto, debe ser muy clara nuestra perspectiva que exige poner al centro a la persona, la relación, la cultura del encuentro y sólo en última instancia, a la tecnología”.

Palabras de Mons. Viganò:

“La reforma del sistema comunicativo de la Santa Sede ha comenzado. Y muchos me han escrito, muchos han escrito a las redacciones, por los resultados verdaderamente muy positivos. Esto es gracias a un trabajo muy profesional y tenaz de periodistas y técnicos.

Hay un momento, que es el de hoy, que de algún modo quiere actualizar acerca de la presencia en las redes sociales y, en particular, podemos decir que hemos superado los cuatro millones de seguidores. Y esto es importante porque indica una presencia no sólo en los canales tradicionales sino exactamente allí donde hoy las personas, los hombres, las mujeres, los chicos y chicas pasan mucho tiempo y por lo tanto, una presencia que es una presencia misionera y de anuncio porque para nosotros la reforma es exactamente usar la tecnología pero es sobre todo definir las relaciones. Y entonces, aun si las relaciones son diferentes no quiere decir que sean fingidas, sólo que son simplemente diversas de las que podemos tener personalmente, es más, pueden predisponer a esos grandes encuentros que después se transformarán en los encuentros de la vida”.