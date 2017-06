¿La Iglesia cubre información generalista para garantizar fiabilidad en la información?

Información generalista vs. Información religiosa

Como consecuencia de la pérdida de credibilidad de los canales de información seculares, ¿Tiende la Iglesia a cubrir este tipo de información para garantizar mayor fiabilidad de la información que recibimos los fieles?

Edgar Castiblanco Venegas

Bogotá-Colombia

Esta pregunta fue una de las que se planteó durante el Conversatorio RIIAL sobre la información religiosa. A continuación transcribimos las posturas de los expertos que participaron:

Silvina Pérez:

A la directora de la edición española de L’Osservatore Romano (OR) le consta que muchos católicos y no católicos leen de profundización del OR debido a que existe un cierto sentido de desorientación porque hay una sensación de no saber a quién creer. Por ejemplo cuando se habla del Papa Francisco en Argentina, o cuando se habla de política internacional.

Alejandro Bermúdez:

Para el director de ACI Prensa, los medios denominados seculares, a veces tienen la deficiencia de ser “secularistas” en el sentido que la religión no sería importante para la vida de las personas, siendo que la religión cumple un papel importante en la relación interpersonal.

Por ejemplo, la figura del Papa cumple un rol fundamental no solo para la información religiosa, sino que es complementaria y alternativa. Existe información a la que los lectores no podrían acceder sino fuera por la información católica.

José Beltrán:

El director de Vida Nueva prefiere usar la denominación “medios generalistas” y afirma que no se puede renunciar a la presencia de profesionales especializados en estos medios, es evidente que se debe aumentar la formación ante una mirada laica o laicista que repiten los estereotipos creados en la sociedad. Sin embargo, tenemos que asumirlo como el Papa Francisco que ha puesto temas de actualidad en su agenda.

Para usar las teorías del marketing: “trabajando las escusas comunicativas”, puesto que en los medios generalistas existen temas que no entrarán pero otros sí crean interés ya que la Iglesia tiene mucho que decir.

Por ejemplo Papa Francisco, gracias a su credibilidad ha conseguido que temas eclesiales entren en la vida de la agenda social, él supo hacer de la diplomacia vaticana, algo clave y relevante en la agenda de los medios internacionales, como es el caso de Cuba y Estados Unidos o Tierra Santa.

Por otro lado, José Beltrán afirma que hace falta seguir trabajando para tener medios especializados en la Iglesia, es decir, no renunciar a expresar la propia información, aclararla y clarificarla y no solo para el público en general sino también para los propios católicos: En ocasiones, nos vemos desorientados porque no entendemos un texto vaticano o no entendemos una determinada norma y los periodistas tienen una función importante como traductores.

El Obispo Ginés García, Presidente de la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal de España, recientemente ha afirmado que en ocasiones se da por hecho que solo por ser obispo o sacerdote se piensa que se sabe comunicar; sin embargo es necesario que la Iglesia comunique bien también dentro de la propia Iglesia. Como dice la jerga empresarial: trabajar la comunión interna y externa.