La Iglesia de Lalín estrena App

La Unidad Pastoral de Lalín Centro estrena una App propia para móvil y tableta que permitirá a los usuarios estar al tanto de todas las actividades que se realizan en las parroquias.

Es la primera de Galicia en contar con este servicio. La App Igrexa de Lalín fue desarrollada por la empresa lalinense Kugunzuka App, a petición del párroco lalinense, Marcos Torres. La aplicación ya está disponible para su descarga gratuita en las plataformas de iOS y Android e irá actualizándose paulatinamente e incorporando más opciones. Esta primera versión ya permite a los vecinos conocer el calendario de las actividades que se llevan a cabo en las parroquias, sobre todo los horarios de las misas y las intenciones de las mismas; los centros de culto, se incluyen varias oraciones y también un acceso a las webs oficiales de la Diócesis de Lugo, del seminario o de la Conferencia Episcopal.

Con esta medida, la unidad pastoral de Lalín sigue los pasos del santuario lalinense de O Corpiño, pionero entre los santuarios de España en contar con una App propia. La iniciativa nace, como explica el párroco de Lalín, Marcos Torres, de “adaptar todo o noso aos novos tempos, como nos pediron en varias ocasións os papas Benedicto XVI e Francisco”. La aplicaciónes, indica Torres, “froito do traballo e do empeño de Kungunzuka, empresa do noso pobo”.

En estos momentos la Unidad Pastoral Lalín Centro, a cuyo cargo está Marcos Torres, la integran las parroquias de Lalín, Donramiro, Bendoiro, Prado, Donsión, Goiás, Xaxán y A Veiga.