La nueva realidad del Metaverso o la locura distópica

¿Qué tan loco o qué tan serio debe ser el metaverso?

Existe un debate en curso entre los expertos en tecnología sobre la posibilidad futura de una nueva realidad (distópica) en la que haremos de todo.

…

(aleteia.org).- En el último artículo hablé del Metaverso (en inglés Metaverso , término acuñado por Neal Stephenson en Snow Crash [1992], un libro de ciencia ficción cyberpunk), una especie de realidad virtual compartida a través de Internet donde uno está representado en tres dimensiones. a través del avatar de uno. Como ya he escrito, el objetivo de Zuckerberg (con Facebook, Instagram, Messenger, Quest VR y la plataforma Horizon VR) es crear un verdadero ecosistema capaz de dar a luz un metaverso, una plataforma aún más inmersiva, una nueva Internet incorporada. que tienes la sensación de estar verdaderamente presente en otra realidad.

El metaverso es ahora uno de los principales temas de debate sobre la evolución de Internet y las infraestructuras tecnológicas, pero en la actualidad es una de esas predicciones que también podrían resultar sensacionalmente erróneas; sin embargo, por el momento, ocupa la imaginación de muchas personas conocedoras de la tecnología.

Una de las concepciones más habituales del metaverso derivada de la ciencia ficción es aquella en la que se representa como una manifestación de la realidad tan real pero basada en un mundo virtual, como en las películas de Matrix .

Algunas caracteristicas

En verdad, no sabemos realmente cómo representarnos este metaverso, pero hay, sin embargo, algunas características básicas en las que la mayoría de los estudiosos coinciden actualmente sobre el tema. Sea cual sea el metaverso, será ante todo «persistente», en el sentido de experiencia continua, sin interrupciones ni posibilidad de cancelación o restauración. Será «en vivo» en el sentido de que existirá constantemente para todos y en tiempo real. Y no habrá límite para la cantidad de usuarios que pueden estar presentes al mismo tiempo. El metaverso también será una economía en pleno funcionamiento, en la que los individuos podrán crear, poseer, invertir, vender y ser recompensados ​​por su trabajo. El metaverso se extenderá luego al mundo digital y físico, tanto a las redes públicas como a las privadas, tanto a plataformas abiertas como cerradas. Y ofrecerá lo que el analista autorizado Matthew Ball llama «interoperabilidad sin precedentes de datos, objetos / activos digitales y contenido», creado y administrado por una amplia variedad de colaboradores.

Según Ball, el metaverso no será solo un «mundo virtual» ni un «espacio virtual» en el sentido de videojuegos como Fortnite o experiencias digitales como Second Life , el sitio web diseñado para albergar una segunda vida digital:

“Es importante entender que el metaverso no es un juego, ni una pieza de hardware, ni una experiencia en línea. Sería como decir que World of Warcraft , el iPhone o Google son Internet. Son mundos digitales, dispositivos, servicios, sitios web, etc. Internet es un amplio conjunto de protocolos, tecnología, canales e idiomas, así como dispositivos de acceso, contenido y experiencias de comunicación además de ese conjunto. El metaverso también lo será ”, dice Ball.

Sin embargo, Fortnite es lo más parecido al metaverso que existe. Comenzando como un juego, se ha convertido rápidamente en un lugar social donde los jugadores no solo inician sesión para jugar, sino también para estar con amigos virtuales o del mundo real.

¿Por qué se habla tanto de eso?

Porque parece ser «la puerta de entrada a la mayoría de las experiencias digitales, un componente clave de todas las físicas y la próxima gran plataforma de trabajo», escribe Ball, por lo que, si se realizara, podría producir un valor de miles de miles de millones. Casi todas las grandes empresas de Internet cotizan ahora en bolsa y, por tanto, es comprensible que cualquier conversación sobre las realidades descritas como la «nueva» o la próxima Internet se siga con curiosidad y atención. De hecho, en este momento histórico, la industria privada -Facebook, Microsoft, Amazon, Google, Apple- es plenamente consciente del potencial del metaverso, y es la industria con mayores recursos en términos de dinero. También es posible que el metaverso eventualmente emerja de una red de diferentes plataformas, organismos y tecnologías,

Preocupaciones por un futuro distópico

Independientemente de las herramientas tecnológicas que te permitan experimentar con el metaverso, la idea está bastante extendida de que dentro de él todos tendrán la oportunidad de crear contenido y ganancias a través de actividades virtuales, extrayendo criptomonedas, vendiendo datos personales, viendo anuncios. El metaverso puede verse como un escape digital de nuestro mundo imperfecto, una oportunidad para ignorar las injusticias de la vida real en favor de fantasías digitales colectivas, contribuyendo al aumento de las desigualdades. Y todo esto podría conducir a una verdadera pesadilla distópica, como han dicho algunos. Solo podemos esperar y ver, esperando que el mundo no evolucione hacia un lugar del que tengamos que huir ante un mundo virtual: la tecnología, de hecho,