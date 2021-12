La película «Llévame a ver la noche». Beltrami: espiritualidad, un aspecto central

El documental de Lia y Alberto Beltrami presentado en la Filmoteca Vaticana. La atención se centró en la condición de las mujeres en las comunidades sinti y romaní. Los autores se dicen a sí mismos

(vaticannews.va/it).-«Llévame a ver la noche …» es la petición de un niño gitano a una monja que lo sostiene en sus brazos: no puede dormir si no siente el cielo estrellado y el viento libre sobre él. Lia y Alberto Beltrami lo eligen como título de su documental que se proyecta en la Filmoteca Vaticana la tarde del lunes 15 de noviembre.

La protagonista del documental es una mujer, Carla, que hace cincuenta años fundó la Asociación Gitana Italiana Hoy (AIZO), eligiendo compartir la vida de las comunidades sinti y gitana para comprenderlas realmente. Una mujer extraordinaria y concreta que desde hace cincuenta años, con un nutrido grupo de voluntarios, ha ido afrontando las dificultades de los sinti y gitanos que viven en campamentos de ocupantes ilegales y en situaciones de mayor penuria. Carla es una mujer consagrada de la Compañía de Sant’Orsola, y en 1971 se sintió empujada por el deseo de ir en misión. Para un encuentro casual (pero diríamos providencial) con un sacerdote delegado en Roma y Sinti, cambia de vida y elige el compartir total.

La película presta especial atención a la condición de la mujer en las comunidades sinti y gitana: el testimonio de Rebecca, pintora y violinista reconocida internacionalmente, sin haber negado su identidad de origen, es significativo porque representa la ruptura de muros de prejuicio y una posible cambiar dentro de sus propias comunidades. Pero quizás el aspecto más incisivo de la película es la definición que la propia Carla da de Jesús, cuando lo llama «revolucionario»: revolucionó su mundo a través del amor, y todos estamos llamados a llevar la revolución del Evangelio al nuestro. mundo, por contradictorio y hostil que parezca.

Para contar el trasfondo y los orígenes de esta historia es la propia directora, Lia Beltrami:

«Llévame a ver la noche» es la historia de un pueblo, pero también de la extraordinaria experiencia de una mujer, Carla: ¿cómo la conociste?

Carla ha vivido durante cincuenta años con romaníes y sinti en Turín, y hace cincuenta años fundó la Asociación Gitana Italiana Hoy (AIZO), que está en toda Italia. Conocí la asociación en Trentino, y pude apreciar el extraordinario trabajo de esta asociación, y de allí vine a conocer a Carla. Es una mujer extraordinaria, concreta que, con los muchos voluntarios, camina junto a los gitanos y sinti, especialmente los que viven en campamentos de ocupantes ilegales y en situaciones de mayor malestar, y tratan de abrirse camino para construirse una vida para ellos mismos, para motívate por una vida.

Es una experiencia que para Carla comenzó en 1971: ¿qué razones la llevaron a esta elección?

Carla es parte de la Compagnia di Sant’Orsola, es una mujer consagrada, pero hace cincuenta años, cuando era joven estudiante, quería ser voluntaria, o quizás ir a una misión. Un día se detiene para llevar en coche a un autoestopista que resulta ser un sacerdote delegado a los gitanos y sinti, que le propone a la muy joven Carla que vaya a ayudarlos, y así, de forma completamente aleatoria (pero sabemos pues esa casualidad no existe), la Providencia la lleva donde el Señor tenía un gran plan para ella. Luego de hacer autostop, Carla hace una fuerte elección de compartir total y, en medio de enormes dificultades, construye lo que es AIZO ahora. Y no solo como obra material: su papel espiritual es muy fuerte, porque es guía, faro, luz, fuente. Además, a lo largo de los años, Carla ha recopilado materiales de estudio de toda Europa y pudo testificar por primera vez sobre el gran número de romaníes y sinti que murieron en el Holocausto.

Los hábitos y concepciones de estos pueblos no se corresponden con los nuestros: en un momento determinado de la película hablamos de la casa como prisión…

Los ataques de pánico son frecuentes las primeras veces que intentan mudarse a un apartamento. Incluso cosas simples como la puntualidad de los niños en la escuela resultan muy difíciles: si no has estado en un campamento no puedes entender por qué el niño llega a las 10.00 y no se ha lavado: no se ha lavado porque quizás el agua está helada, y Entonces, ¿cómo llegó del campo a la escuela? Son dimensiones difíciles de comprender. Con la película intentamos que el espectador quiera comprender más. El título también es una frase que nos relató sor Sandra, la Madre General de las Hermanas de la Providencia: en un albergue había una niña gitana de siete años que sufría continuos ataques de pánico y que no podía dormir. La monja lo tomó en sus brazos y él le dijo: «Hermana Sandra, llévame a ver la noche». A partir de ahí comprendió que llevándolo al balcón todas las noches y durmiéndolo afuera, sin techo, podría llevarlo a la cama para que durmiera tranquilamente.

Al comienzo de la película, uno de los protagonistas habla de la invisibilidad de su pueblo.

Hay una dificultad mutua, y por eso en la película quisimos dar el ejemplo de los jóvenes que representan el cambio: un joven gitano que se convirtió en operador bursátil y un joven violinista que tocaba en las esquinas de Argentina y ahora es reconocido. . a nivel internacional. Son historias importantes de personas que, sin descuidar su identidad, han logrado construirse una vida por sí mismas.

La violinista también destaca la condición de la mujer en la comunidad gitana.

Sí, Rebecca admite que aún quedan muchos muros de prejuicio por superar, por lo que testimonios como el de ella y el de Rosa, el carrusel, son testimonios importantes de un cambio dentro de sus comunidades.

Luego está otra mujer que cierra la película, una bailaora, que define su baile como una posibilidad de integración.

El flamenco andaluz tiene un origen muy fuerte en el mundo gitano, en el mundo gitano, pero luego combina aspectos de diversas culturas y elementos de diálogo interreligioso y por tanto representa, incluso a nivel simbólico, la posibilidad de un diálogo entre culturas y entre pueblos. La música y la danza son un mensaje de esperanza.

Luego hay un aspecto que parece central en tu película: Carla define a Jesús como «revolucionario».

La espiritualidad es verdaderamente un aspecto central de la película: Jesús supo hacer una revolución en su mundo y todos estamos llamados a hacerlo en el nuestro, cada uno en su propio espacio. Carla dice: «No importa si no me amas, yo te amo». ¡Cuántos obstáculos encontró! Pero ella nunca se detiene, la revolución del Evangelio no se detiene solo en las palabras, sino que se convierte en una revolución en los hechos, siempre con Jesús como la aguja de la brújula.