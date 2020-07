La sal de las historias: el encuentro y el diálogo entre ellos

El valor terapéutico de la narración, desde la Biblia hasta las novelas del siglo XXI.

por Piero Pisarra

(comunicazione.va).- Dile, recuerda. Es el doble mandamiento que corre por toda la Biblia. En un orden que da prioridad a la historia. Porque no hay memoria sin una historia. Este es también el caso en el pasaje de Éxodo (10, 2) a partir del cual comienza el Mensaje del Papa para el Día de las Comunicaciones Sociales: «Para que puedas decirlo y arreglarlo en la memoria». Contando las maravillas del Señor, transmitiendo sus obras de generación en generación. Vida, memoria dinámica. Cuál tiene la fuente principal en la historia.

La Biblia está compuesta de historias, entrelazadas con historias, también, quizás sobre todo, en libros poéticos, un repertorio de historias narradas y otras vislumbradas o soñadas, una cuestión de incipit sensacional («Mi padre era un arameo errante», Deuteronomio 26, 5 ) e igualmente sensacionales giros, vicisitudes, revelaciones. Es el Gran repertorio de pasiones, en el que encontramos en pocas palabras géneros de nuestra literatura.

¿La disculpa por el poder? Aquí, en el libro de Jueces (9, 7-15), los árboles del bosque que toman el piso como en la novela de Richard Powers, El susurro del mundo (El barco de Teseo, 2018), Premio Pulitzer 2019. ¿El misterio enigmístico? Un defecto en la pronunciación, una contraseña incorrecta, puede costarle la vida, si está en el lado equivocado (todavía en el libro de Jueces : 12, 5-7). La historia del espionaje? Uno de todos: los espías enviados a Jericó y escondidos por la prostituta Rahab ( Josué 2, 1-24). Y luego, por supuesto, la épica, las guerras, los dramas apasionados, las venganzas, el tema de las novelas de apéndices y quién sabe cuántas películas de Hollywood. #Yo también? Ya hay todo en la historia de Susanna y los ancianos ( Daniel 13, 1-64).

Los estudiosos de la narratología han analizado en detalle la construcción del texto, las peculiaridades de la retórica bíblica, el uso de símbolos y metáforas, las sabias estrategias narrativas. Pero en las Escrituras hay otra sabiduría, herencia compartida de gran literatura bajo cualquier cielo, que aprovecha nuestra necesidad de historias para contarnos otra historia, de una alianza, un pacto inaudito entre Dios y su pueblo.

«El hombre es un ser narrativo», nos recuerda el Papa. Y no es necesario que sea un escritor profesional para dar vida a nuevos personajes y nuevas tramas, para viajar en la memoria o en territorios inexplorados. Entonces, ¿por qué, si contar es una facultad común, esta intervención en defensa de la narrativa, este mensaje sobre el valor de las historias?

Tal vez porque nuestras historias se han corrompido, nuestras historias se han secado, nuestras canciones se han extinguido en nuestros labios. Y los profetas improvisados ​​anuncian el final de la novela o la narrativa, como ayer, el final de la «historia». Una vez que los muros de las utopías del siglo XX, cuyas implicaciones ilusorias que vimos, se rompieron, llegó el momento de otros muros, casi sin darse cuenta. Y otras ilusiones propagadas en nombre de un «cattivismo» reivindicado como realismo y hecho pasar en virtud. Olvidando que, desde Heródoto en adelante, las historias nacen del encuentro y el diálogo con el otro, el intruso, el clandestino, el diferente, al que insistimos en llamar bárbaro, porque se expresa en un idioma diferente al nuestro. En el espacio dejado vacío por la política entendida como profesión y como vocación, los falsificadores de historias se insinúan así, los ladradores, los maestros de las noticias falsas, modernas en el léxico pero de las cuales la Biblia ya advirtió: «No difundirán rumores falsos; No echarás una mano al culpable para presenciar una injusticia. No seguirás a la mayoría para hacer algo malo y no testificarás para estar con la mayoría, para infringir la ley «(Éxodo 23, 1). Parece la historia de hoy y siempre es historia.

La conspiración, el triunfo de lo irracional y la construcción del enemigo socavan la ética, de hecho, el èthos de la historia, alimentan historias paralelas, narraciones destartaladas, son anti-historia, anti-logos . Porque, George Steiner tenía razón, «en palabras, como en la física de partículas, hay materia y antimateria». La palabra que cura y el discurso que engaña, duele. Una narración que cautiva y que mejora el placer de escuchar y leer. Y uno que nos lleva abajo. No por los contenidos, o no solo por los contenidos, sino por la descuido del estilo, la banalidad de las estrategias narrativas, la inconsistencia de los personajes.

Los anti-lògos amenazan la historia y el arte de contar historias, como en el fascinante Harun y el mar de historias. por Salman Rushdie (1990). En una ciudad triste, triste, tan triste que incluso ha olvidado su nombre, las fábricas de tristeza vierten el humo gris de la monotonía sobre los habitantes. E incluso en la única isla de buen humor, un barrio viejo y en ruinas, donde viven el narrador Rashid Khalifa y su hijo Harun, el veneno del tedio se infiltra. Rashid, un malabarista de palabras, encantado con sus historias de intrigas amorosas, las sagas de cobardes y héroes, de «princesas, tíos malvados, tías obesas, tías obesas, gángsters bigotudos con pantalones a cuadros amarillos», se da cuenta de que no le queda nada. Es decir, su vena se ha secado, alguien ha contaminado la fuente de todas las historias.

Coloque las fábricas de odio, los trolls, los talleres de desinformación en lugar de las chimeneas de la tristeza, cambie el nombre del Príncipe del silencio con los de los aprendices del dictador que volvieron a circular, y aquí está en territorio familiar, porque, según la antigua regla, mutato nomine de te fabula narratur , también el de Rushdie.

No somos los primeros y no seremos los últimos en sentirnos en medio de una crisis de época, frente al abismo, los primeros en presenciar el regreso a la escena pública de impulsos primitivos, lógicas tribales y la destrucción de la naturaleza, la difusión de nuevos virus y nuevas enfermedades. «La conciencia lúcida y desesperada de estar en medio de una crisis decisiva es algo crónico en la humanidad», recordó Walter Benjamin. Pero el horizonte ha cambiado. Esta vez, el poder destructivo acumulado en los arsenales de guerra, el desastre ecológico, las desigualdades cada vez más notables, amenazan la supervivencia misma del planeta y la posibilidad de una historia común, de una historia compartida.

Es por eso que el llamado del Papa para cuidar las historias llega en el momento adecuado. Las historias son un activo frágil que debe mantenerse. Su arte requiere paciencia, escucha, la capacidad de hacer que la respiración, el ritmo de la vida fluya a través de ellos. Arte pobre, que no necesita amplificadores potentes, instrumentos sofisticados. «Dame los narradores del pueblo:» En un país lejano «,» exclama un personaje de la bella novela de Cees Nooteboom, El día de los muertos (Hyperborea, 2001).

Pero si es necesario mantener el recuerdo del pasado, cultivar la biblioteca de recuerdos, un activo aún más preciado en las culturas que favorecen la oralidad, a cada generación se le pide que invente sus propias historias, resista los principios de silencio que le gustaría controlar o drenar el pasado. mar de historias E incluso para la Iglesia, cada vez se abre un inmenso sitio de construcción: narrar la fe en el idioma de la época. Es la actualización indispensable, en fidelidad a Jesús de Nazaret, el rabino que enseñó en parábolas, maestro de historias.

(De L’Osservatore Romano, jueves 16 de julio de 2020)