La secularización y los nuevos «alfabetos» para anunciar la fe

El Papa Francisco indica a la Iglesia de Eslovaquia y de toda Europa el camino para «habitar dentro» del mundo con humildad y sin nostalgia del pasado

(vaticannews.va).-El viaje a Eslovaquia permite comprender cuál es el camino a seguir que Francisco sugiere a las Iglesias de toda Europa, no sólo a las del Este. En primer lugar, el Papa propone una visión llena de realismo: incluso las naciones martirizadas que han conocido la persecución del totalitarismo comunista se enfrentan hoy a una secularización galopante y a generaciones que ya no tienen contacto con una historia hecha de heroísmo, de resistencia y de una fe de identidad vivida con orgullo. Los jóvenes están «a menudo engatusados por un espíritu de consumo que desvanece la existencia» y las sociedades que un tiempo estaban orgullosas de sus tradiciones experimentan ahora una colonización ideológica, la reducción del progreso al beneficio material, la búsqueda de derechos reducida a deseos individualistas.

Frente a todo esto, Francisco explica que la respuesta a la secularización no es cerrarse, porque la Iglesia no es una fortaleza o una potencia que mira al mundo con distancia y suficiencia. En cambio, se necesita una Iglesia que sea humilde como Jesús, que camine unida, que no se separe del mundo sino que «habite en él». Se necesita una Iglesia que no se refugie en la uniformidad y en la rigidez, sino que haga crecer la libertad, respetando los caminos de cada uno. Una Iglesia creativa, como lo fueron los santos de estas tierras, Cirilo y Metodio, que inventaron un nuevo alfabeto para comunicar la fe al pueblo. Encontrar nuevos «alfabetos» para proclamar el Evangelio, sin nostalgia de un pasado ya pasado, es la tarea más urgente para las Iglesias entre los pueblos de Europa.