Las 14 Apps y sitios de redes sociales que los padres necesitan estar precavidos

Fuente: Ciberbullying, Internet y Seguridad

.

Los 14 Apps y Sitios de Redes Sociales que los padres necesitan tener cuidado: Navegación

Si bien los padres del segmento más joven de la población crecieron con computadoras, teléfonos, y las maravillas de la conectividad digital, no hay comparación para los confortes de la juventud de hoy en día con toda la tecnología.

Son en verdad los primeros nativos digitales del mundo.

Lamentablemente, donde son extremadamente confortables usando sus aparatos, hay mayormente también inconscientes de muchos riesgos que se enfrentan.

Estos los ponen y a otros en una situación de riesgo, y mayormente lo hacen porque no comprehenden las consecuencias de sus acciones. A pesar de eso nadie va negar a los niños a tener acceso a la tecnología. El tiempo usándolo debe ser limitado, especialmente para niños jóvenes. Pero el internet y sus aparatos similares ofrecen a los niños demasiado que sería un error negar su acceso.

De esa manera, debemos encontrar una manera ayudar a los niños a mantenerse seguros en las redes y desarrollar las necesitadas habilidades para identificar y evadir situaciones dañinas.

Para realizar esto, es importante saber más sobre los peligros más comunes para que así podamos proteger a los niños y tener conversaciones adecuadas con ellos sobre qué hacer en las redes.

Aquí están catorce con los apps más comunes y sitios web de las redes sociales que necesitas estar al tanto para ayudar a los niños estar seguros:

Apps

Los apps que los padres necesitan estar precavidos

El desarrollo de apps ha sido muy útil para nuestras vidas. Esto facilito para hace cualquier tipo de cosa y nos permite enfocar el poder de los Smartphone.

Lamentablemente, porque son tan populares, hay una gran variedad de distintos apps disponibles para descargar. Y muchos de estos, mientras inofensivo para adultos para entender lo que están haciendo, pueden ser peligrosos para niños.

Tomate tu tiempo para aprender sobre los apps, y encontrar si tu niño es utilizando cualquiera de ellas. De esa manera, usas lo que sabes para una considerada conversación que tiene que discutir la razón por la cual niño utiliza el apps al igual que las precauciones.

1 Calculadora%

Puedes problemas adivinar que este app no tiene nada que ver con las matemáticas. Al contrario, es un app que permite encontrar archivos ocultos en tu celular. Esta principalmente diseñada para fotos y videos, y a menos que el usuario intente encontrarlos en la Calculadora% app, no podrás ser capaz de encontrarlos.

Porque esto esconde cosas de los ojos más cuidadosos (o sea: padres), este app debería provocar preocupación. La cosa más común que las personas quieren es esconder su material inapropiado, así que es importa que le hables a tu niño.

Encuentra la razón por la el cual tienen el app y que es lo que están intentado esconder, y explicarle a ellos las fotos intercambiadas con alguien más , con el uso de medios como textos o el internet, nunca fueron borrados.

Afortunadamente, eso se volvería un riesgo que enfrentar. Pero eso es también el tiempo de vigilar los comportamientos de los niños con más delicadeza para asegurarlos no se están poniendo en peligro innecesario, posiblemente comunicándose con un extraño.

2 Tellonym

Tellonym es un app popular para los alumnos adolescente de universidades y academias. Es un app de messenger anónimo instantáneo, que significa que cualquier puede enviarse mensajes con cualquier persona sin saber quiénes son.

El límite de edad es de 16 para este app, pero hay maneras de ignorarlos, llevando a niños jóvenes de 12 años a estar activos con la plataforma.

Lastimosamente, el anonimato de este app ha sido un lugar muy común para cyberbulling y otras formas de abuso. Las personas sintieron que las personas que están hablando son desconocidos, por lo tanto pueden decir lo que quieren, sin importar su dolencia. Tú no quieres que tu niño termine así.

Al usar este app, tus niños están poniendo así mismo más cercas de posibles predadores que quieren manipular a los niños para obtener preciada información como fotos, o incluso, tener la oportunidad de conocerlos en persona.

Es mejor que los niños no utilicen el app, y es recomendable poder convencer a que no lo utilizan. Lamentablemente, por lo menos, asegurarles que los niños entiendan lo que están asiendo y entiendan porque es peligroso.

3 Bigo Live

Clasificado para adolescentes para 17 para arriba, Bigo Live es un app de transmisión en vivo. Esto les permitió a los usuarios transmitir en vivo lo que estás haciendo utilizando el video cámara del celular. Es también un lugar donde las personas juegan en vivo videojuegos.

El hecho que está en vivo interesada, y es esta sola cualidad es no solo que lo hace este app potencialmente peligroso. De hecho, es el tipo de contenido que las personas publican que preocupa los padres.

Es común escuchar el lenguaje inapropiado y referencias al sexo, si no son transmisiones en vivo, donde todos podemos concordar que no es algo que queramos los niños se han expuestos.

Además, este app permite a los clientes a interactuar con cuentas de transmisiones y esto puede conllevar a relaciones online inapropiadas. Y porque este app trabaja para localizar, otros pueden encontrar al niño si están transmitiendo en vivo con facilidad, especialmente si lo están haciendo cerca a una zona popular.

Háblales a tus niños sobre los riesgos de estos apps, y no alientes su uso y enséñales a respetar los requerimientos de edad de los apps.

4 IMVU

Este es un app que realmente mantener alejado de los niños. Es un juego de realidad virtual en línea en donde los usuarios crean un avatar y utilizan para comunicarles con otros adultos.

En teoría, es un juego para personas de 18 años para arriba que fue diseñado para tener interacciones con temas de adultos que no deben estar en contacto con los niños, pero estas reglas no tienen mano dura y hay muchos temas inapropiados en varias zonas generales.

Lamentablemente, los que es muy preocupante sobre este app es que pone a las personas en contacto con otro persona al azar. Los usuarios pueden conversar directamente con el uno y otro, y si tu niño no está correctamente preparada para esto, puede ceder al ser engañados para dar información que no deberían estar compartiendo.

Trata de mantener a los niños alejados de este app, sin importar el costo, asegurate de hacerles acordar la idea que no deberían hablar de las personas que desconozcan, como también lo harían en “la vida real”.

5 Tinder, 6 Badoo, y 7 Hot or Not

Estos apps son un poco diferentes, pero todos están diseñados por la misma función: conocer personas y pasarla bien. Usualmente tiene una restricción en edad – en el caso de Tinder es 17 – pero también, esto es difícil de aplicar y los adolescentes que son muy jóvenes están usualmente activos en el app. Badoo es un app similar que conecta las personas en el área con la intención de conocerse.

Hot or Not tiene la misma resolución, pero lo hace en una manera que es más riesgosa para los niños. En resumen, funciona en un sistema de rating, y los usuarios están alentados a calificar las cuentas del uno al otro. Esto puede dirigir a los problemas de confidencia en el tope de interacciones inapropiadas con adultos que tienen malas interacciones.

Es importante de tener una conversación abierta y honesta con los niños si los encuentras utilizar este app, es capaz de hablar de temas más complejos como citas y relaciones. Pero antes de sentirse confiado el niño debe entender, y mientras estén entre la edad de 18 años, debes hacer lo mejor alejados de usar estos apps.

8 Yik Yak

Yik Yak ha sido traducido como el “Twitter local”. Para utilizarlo, necesitas proporcionar información específica sobre la localización y esto los pone en una habitación de chat con otros usuarios que están siendo conectados desde la misma área.

Esto fue diseñado para trabajar en un app de tablón de anuncios, especialmente para campus universitarios, pero nunca fue promocionada de esta manera. En cambio, trabajo similar a un proveedor de noticias y una página de encuentros que viven cerca del uno al otro.

Hay diversos temas útiles en la página, pero porque Yik Yak permite a los usuarios poder conectarse con los usuarios poniendo en riesgo a los niños

Nuevamente, asegurándose de hablar con los niños sobre el riesgo y es mejor dejarlos alejados de Yik Yak.

9 Ask.fm

Nosotros vivimos en un era donde bulluing amenaza a nuestros niños no solo en las escuelas y otros eventos personales, pero también online. Y Ask. fm es una zona repleta de lo se conoce como cyberbullying.

En esta plataforma, las personas pueden preguntar y responder a las preguntas para amigos y otros conocidos usuarios como también otros que están operados en el anonimato. Es difícil de imaginar a los niños usar esta herramienta para cualquier otra cosa que es simplemente castigarse al uno al otro, y para repetir, es mejor que el niño no se encuentre en este tipo de situaciones.

Si los encuentras usando estos app, habla con ellos sobre los tipos de preguntas que han preguntado/respondido o incluso solo leer, y discute la importancia de mantener asuntos personales alejados del público en general.

10 Chatroulette

Este último app es otro que asusta. Fue diseñado para facilitar interacciones al azar entre personas. Y mientras la idea es en teoría interesante, y es estas reglas del sitio web previenen a las personas de transmitir contenido inapropiado, personas pueden accederlo al utilizarlo como una cuenta falsa.

Chatroulette es famoso por contenido inapropiado, y una vez que te conectas con alguien, puedes utilizar el chat de voz y texto, donde pueden dirigir algunas interacciones incomodas entre niños y completos extraños.

Manteniendo tus niños seguros de los apps

Dependiendo de la edad que los niños tengan, tal vez quieres considerar instalar algunos controles de esos aparatos. Por ejemplo, puedes armar ciertas cosas para un clave especial para descargar un app.

Esto parece medidas drásticas, pero tal vez sea la única manera segura de mantenerles alejados de estos apps. Idealmente, estas conversaciones que tienes con los niños fueron suficientes, pero si estas preocupado no lo hará, estar preparado tal vez sea la mejor manera de mantenerlos fuera del peligro.

Sitios de Redes Sociales

Además de los apps, los sitios de redes sociales también necesitan estar en un radar. Existe una buena probabilidad que tal vez sepas de su existencia, o incluso tal vez usándola, algunos de los apps en esta lista, pero vamos a discutir algunos de los riesgos específicos de los niños se enfrentan al utilizarlos.

Los sitios web de redes sociales que los padres necesitan estar precavidos

11 Facebook

No hay necesidad de explicar lo que es Facebook y a pesar que es generalmente seguro, no lo será si no tomas medidas necesarias para proteger la cuenta de tu niño. Especialmente, necesitas de asegurar que los datos compartidos están configurados para que sus publicaciones solo puedan llegar a sus amigos.

También, asegurarse que las cuentas de los niños invisibles para los buscadores que son más difíciles para los extraños encontrarlos o comunicarse con ellos.

Lamentablemente, es igual de importante de hablar con los niños al compartir y el porqué debe mostrar la suficiente discreción.

Si estás preocupado o encuentras a los niños compartiendo demasiado, hay maneras que puedas proteger a las cuentas de los niños para que no puedan compartir cualquiera con los extraños. Esto tal vez se muestre muy complicados, pero es probablemente una buena idea para los jovenzuelos que se sienten cómodos al operar un entorno digital interconectado.

Para ajustarlos con configuración de privacidad, al dar solo un click en la flecha de abajo cerca arriba de la derecha de la página de inicio de Facebook. Después, una vez que estés en la página de configuración para la cuenta general, al encontrar la “privacidad” del menú a la izquierda. Aquí esta una captura de la pantalla:

12 Instagram

Nuevamente, ya debes estar probablemente muy familiar con Instagram, pero también hay unos cuantos peligros que necesitas estar precavido. Tal vez lo más preocupantes pero también lo menos probable que tu niño sea contactado con alguien. Instagram ha tenido una función de mensajería directa, y mientras necesitas conectar primero para ser comunicado, esto puede pasar y personas peligros pueden encontrar a tus niños.

Otra preocupación es el impacto de Instagram que tenga a la reputación y autoestima de tu hijo. Mirando a tu foto después de las imágenes de fotos afirmando las representaciones de belleza, éxito, masculinidad, etc. puede ser inspirador, esto puede inculcar como ideas conflictivas en la mente de los niños que necesitan de discutir.

Como resultado, una vez, necesitas tener una buena conversación con los niños para que puedan entender cómo utilizar de la manera correcta Instagram e Interpretar las imágenes mientras visitando la página. Solo tienes que asegurarse que la configuración de privacidad de las cuentas de niños está al máximo de protección.

13 Snapchat

Los trucos de Snapchat en las fotos y videos que solo están disponible para las personas que le hayas enviado con el máximo siendo 30 minutos. Después desaparecen “para siempre”.

Esto puede ser una divertida manera para amigos para compartir para el uno y otro, casi en vivo, las cosas que están haciendo. Pero es una manera de compartir imágenes inapropiadas, y tus niños pueden ser engañados en confiar esta función “desaparecida” para así mandar fotos que no deberían estar compartiendo.

Es importante de asegurarse que los niños entiendan que estas fotos no siempre desaparecen. Las personas pueden tomar imágenes y descargar videos, y a pesar que el app alerta lo que está pasando, esto puede detenerse si eso ocurre.

14 TikTok

TikTok es lo más popular en el mundo de las redes sociales. Esto permite a los usuarios a realizar videos de música cortos, de 3-15 segundos, o videos largos, de 3-30 segundos, esto se realizo videos cortos enlazados.

Estaba diseñado para hacer sencillo a las personas para expresarse y comunicarse con el uno el otro usando su video, y el límite de edad es técnicamente 13, pero los padres deberían preocuparse con los niños utilizándolos, incluso si son mayores de 13 años de edad.

Este porque TikTok no filtra contenido, y existe muchas cosas en el app que simplemente no es apropiado para los jóvenes adolescentes, sin importar lo que dice el app.

También, los videos se han hechos públicos, cualquiera que los pueda ver y tener contacto con la personas que lo comparte, exponiendo a los niños las interacciones con extraños que podrían terminar lastimados.

So eres un niño utilizando TikTok e insiste su uso, entonces asegúrate de configurar de manera correcta tu información privada al máximo en tus cuentas y pon de tu empeño de hablar sobre las cosas que terminan publicando y lo que esperaban ver, asegurándose de ponérselo en peligro.

Manteniendo tus niños seguros en las Redes Sociales

Las configuraciones de privacidad y buenas conversaciones serán tus mejores armas de defensa en contra estas cosas negativas que el niño tal vez encuentre en las redes sociales, y en algunos casos, controles parentales en el WiFi del aparato de niño tal vez sea necesario.

Otra cosa que puedes hacer es unirte a las mismas redes sociales de tu niño y preguntar por su amigo. Ellos resistirán al comienzo, pero si te puedes conectar, los alentara a pensar dos veces si lo quieren compartir o les permite a otros compartir en estos sitios donde videos y otra información puede caer en las manos equivocadas.

Mantenerse Vigilados

Hemos explicados catorce apps y sitios de redes sociales que necesitas de ser precavido y para hablar con los niños, pero esta lista puede parecer exhaustiva. Nuevos apps y sitios sociales salen todo el tiempo, y otros activos, como videojuegos, tienen un componente online.

Como resultado, es importante de quedarse vigilantes y educarse continuamente sobre las distintas cosas peligrosas que pueden impactar al niño. Es también importante de mantener un dialogo abierto entre tú y tus niños para que se pueden sentirse confortables para así hablar cuando algo malo ocurra y así poder ganar su confianza con el objetivo de sentirse seguro usando el internet y para su propio beneficio.

.

.

Traducido por: Diego Veramendi