Las mejores páginas para crear presentaciones online tipo PowerPoint

Si necesitas crear una presentación de diapositivas pero no tienes instalado PowerPoint en tu ordenador, que no cunda el pánico: en Internet tienes a tu disposición muchas páginas que te permiten diseñar la tuya de una forma sencilla. En esta lista hemos recopilado para ti las mejores alternativas.

(computerhoy.com).- Las presentaciones de PowerPoint se llevan utilizando durante años para exponer en las reuniones todo tipo de información: propuestas, ideas, proyectos, informes… En la actualidad, este tipo de documento sigue siendo el más empleado por profesionales, estudiantes, docentes y demás usuarios para sus exposiciones. No obstante, a día de hoy ya no es necesario que tengas instalada la suite ofimática de Microsoft para poder diseñar el documento, sino que tienes la posibilidad de emplear otras herramientas.

Si no dispones de un programa compatible instalado en tu ordenador, en Internet encontrarás páginas para crear presentaciones online tipo PowerPoint gratuitas y fáciles de utilizar. Gracias a ellas, puedes diseñar tus documentos de una forma cómoda y sencilla, sin necesidad de instalar ninguna aplicación en tu equipo y accesibles desde cualquier terminal conectado a la Red.

No te preocupes si no conoces ninguno de estos servicios, porque en esta lista hemos recopilado para ti las mejores páginas para crear presentaciones de diapositivas online que están disponibles ahora mismo. En nuestra selección hemos incluido algunas opciones tradicionales, como Office Online (la versión online de PowerPoint de Microsoft) o Presentaciones de Google (la alternativa gratuita de Google), pero también otras más modernas y creativas.

Estas últimas páginas te ofrecen interesantes plantillas y herramientas para crear presentaciones más originales y llamativas, con las que seguro que captas la atención de la audiencia. Entre ellas están Prezi, Canva, SlideBean y Visme, de manera que si no las conoces prueba a darles una oportunidad y da rienda suelta a tu creatividad.

A continuación te dejamos los servicios para crear presentaciones online. ¡Toma nota!

A continuación te dejamos los servicios para crear presentaciones online. ¡Toma nota!

Índice de contenidos

Office Online

Presentaciones de Google

Prezi

Canva

SlideBean

Visme

Swipe

1. Office Online

Si tienes una cuenta de Microsoft, tienes la posibilidad de utilizar Office.com de manera gratuita. Si bien hay algunas limitaciones, tienes la posibilidad de crear presentaciones online de PowerPoint sin ningún problema y prácticamente de la misma forma que lo harías en la aplicación de escritorio.

Lo único que tienes que hacer es entrar en Office.com e introducir tus credenciales de Microsoft para acceder a la suite ofimática gratuita de la compañía de Redmond. Verás que tienes un límite de almacenamiento o que no puedes editar las presentaciones que no hayas creado en la versión online, pero a grandes rasgos puedes crear tus documentos sin problema.

Para ello, tras acceder a PowerPoint Online, pulsa en la opción para crear una presentación desde cero o escoge una de las plantillas disponibles. A continuación entrarás en el escritorio de trabajo, que tiene una apariencia muy similar al de la aplicación de escritorio, de forma que si estás familiarizado con PowerPoint te resultará muy fácil de usar.

Las presentaciones creadas a través de la versión online de PowerPoint quedarán guardadas en tu espacio de almacenamiento virtual de One Drive. Si quieres descargar una copia local del archivo, podrás hacerlo desde ahí. Además, si lo deseas puedes compartir un enlace a la presentación online e invitar a otras personas a colaborar. En caso de que quieras beneficiarte de más funciones y ventajas, tienes la posibilidad de contratar una suscripción de pago a Office 365.

2. Presentaciones de Google

Si quieres crear presentaciones de diapositivas online al estilo tradicional, otro de los servicios gratuitos que tienes a tu disposición es Presentaciones de Google. Para utilizar cualquiera de las aplicaciones online de la suite ofimática de Google solo necesitas una cuenta con la compañía, de manera que si quieres acceder lo único que tienes que hacer es introducir tus credenciales.

Puedes empezar el diseño de tu documento desde cero o utilizar una plantilla. El servicio pone una galería de templates a tu disposición, por lo que escoger el que más te gusta y se ajusta a tus necesidades es coser y cantar.

Después, introduce tus contenidos sustituyendo los que aparecen por defecto, y utiliza las herramientas disponibles para quitar los elementos que no te interesen y añadir los que consideres convenientes. Puedes personalizarlo todo: fondo, contenidos, transiciones, etc. Su uso es bastante similar al de PowerPoint, por lo que si conoces el programa no te resultará complicado crear tu presentación.

Cuando termines, puedes compartir tu documento con otras personas, bien para que lo vean o bien para que puedan colaborar. Además, si quieres puedes descargar una copia local del documento en formato PPTX, PDF, ODP y otros.

3. Prezi

Prezi es uno de los servicios web para crear presentaciones online más veteranos y populares. Destaca por los buenos resultados que ofrece, ya que te permite crear presentaciones con un aspecto profesional de una forma bastante sencilla.

Con Prezi puedes crear presentaciones originales que no son las típicas de PowerPoint, en los que estás limitado por el espacio de la diapositiva. Aquí tienes la posibilidad de aprovechar mejor el escritorio de trabajo, por ejemplo para mostrar un escenario general e ir haciendo zoom en los diferentes puntos a tener en cuenta. Gracias a estas funciones, la información resulta más atractiva y llamativa para los espectadores.

Para que crear tu presentación sea más fácil, el servicio pone a tu disposición diferentes plantillas que puedes filtrar por categoría (ventas y negocios, marketing, RR.HH, educación, etc.) o por color. Una vez escogida la plantilla, tienes la posibilidad de editar todos los elementos presentes, eliminar los que no quieras utilizar y añadir otros, como texto, imágenes, tablas o gráficos.

Una vez finalizado el documento, puedes compartir el enlace con otros usuarios o abrir la vista de presentación para mostrarlo en una reunión. Eso sí, si quieres guardar el resultado en formato PDF o como un archivo PPTX es necesario que contrates una suscripción.

4. Canva

Otra página web para crear presentaciones online tipo PowerPoint es Canva. Para empezar tu documento, regístrate, accede con tus credenciales y selecciona la opción Presentación de entre los tipos de diseño disponibles.

Una vez en el escritorio de trabajo, puedes crear tu presentación desde cero o utilizar una de las plantillas que el servicio pone a tu disposición. Tienes infinidad de tipos entre los que elegir: creativa, simple, de gráficos visuales, de negocios, de propuesta, educativa, de marketing, publicitaria, profesional…

Después de que hayas escogido tu plantilla, lo único que tienes que hacer es sustituir los contenidos de ejemplo por los tuyos. Puedes eliminar los elementos que no te interesen, y también tienes la opción de añadir los tuyos, bien subiéndolos desde tu ordenador o bien utilizando los recursos que Canva te ofrece (gratuitos o de pago).

Cuando termines, puedes acceder a la vista de presentación, descargar el resultado en PDF, JPG, PNG, animación o vídeo, publicarlo como sitio web u obtener el documento PPTX de forma gratuita.

5. SlideBean

SlideBean es otro servicio web para crear presentaciones online que también tienes que tener en cuenta. Después de registrarte en el portal, puedes empezar un documento desde cero o usar una plantilla, que están organizadas por categorías (negocios, mercadeo, ventas, académico, startups, etc.). Algunas son gratuitas y otras son premium, y si quieres utilizar estas últimas será necesario que te suscribas.

Este servicio destaca por su facilidad de uso. Puedes cambiar entre las pestañas Contenido y Diseño dependiendo de lo que quieras editar en cada momento. En el caso del contenido dispones de las herramientas de maquetación habituales de los procesadores de texto, mientras que en el apartado del diseño tienes a mano el tema, la paleta de colores o la tipografía. Además, si no te gusta la distribución de la diapositiva o no sabes muy bien cómo organizar los elementos, solo tienes que hacer clic en el botón Acomodar con IA y el sistema te los colocará de manera automática.

El problema de SlideBean es que no permite compartir la presentación ni guardar el archivo si no tienes una suscripción, de manera que si no tienes una cuenta de pago deberás mostrar el documento directamente desde la opción Prevista.

6. Visme

Si estás buscando otro servicio web que te permita crear presentaciones vistosas y originales, Visme es una alternativa muy recomendable. Al igual que en los casos anteriores, para utilizar la herramienta tienes que registrarte de manera gratuita, y si quieres beneficiarte de las funciones premium debes contratar una suscripción de pago.

Una vez que hayas accedido con tus credenciales, para comenzar tu documento haz clic en el botón + Create, selecciona la pestaña Presentations y luego elige la plantilla que te gustaría usar (algunas son premium, así que fíjate bien en la miniatura si tienes una cuenta gratuita).

Tras escoger la plantilla, a continuación puedes ir introduciendo tus contenidos de una forma muy sencilla mediante las herramientas de la pestaña Suggested Content de la columna de la izquierda. Ahí podrás escribir título y subtítulo, añadir número de slide, incluir gráficos y figuras, introducir imágenes, etc. Verás que hay elementos gratuitos y otros de pago.



Después de editar la primera diapositiva, para añadir más pulsa en la opción + Add Slide de la columna de la derecha y selecciona uno de los diseños disponibles en el tema que has elegido. Puedes hacer clic en Preview para ver una vista previa del resultado.

Cuando termines tu presentación, haz clic en el botón Share para publicar el resultado en la web y obtener un enlace para poder compartirlo. Si lo prefieres, también puedes guardar la presentación en JPEG desde la opción Download. En caso de que te interese compartir el documento de forma privada o descargarlo en otros formatos, es necesario que contrates una suscripción de pago.

7. Swipe

Cerramos nuestra lista con Swipe, una herramienta multiplataforma con la que puedes crear presentaciones interactivas para mostrarlas desde dispositivo. Te ofrece la posibilidad de crear cinco presentaciones gratis, y si necesitas más tienes que contratar una suscripción mensual.

La ventaja de Swipe es que puedes añadir a tus diapositivas imágenes, documentos PDF, vídeos de diferentes plataformas y demás contenidos sin limitación de espacio. Para ello, lo único que tienes que hacer es arrastrar los archivos hasta el espacio de trabajo, y listo. Además, también puedes incorporar formularios o encuestas de manera sencilla.

Eso sí, a diferencia de los ejemplos anteriores, componer las diapositivas puede resultarte algo más complicado, ya que no cuentas con plantillas con presentaciones completas. Para crear las diapositivas utiliza el lenguaje de marcado Markdown, de forma que tendrás que tener algunos conocimientos para poder sacarle todo el partido a sus opciones de composición.

Una vez creada, puedes mostrar la presentación desde cualquier dispositivo conectado a Internet, y te ofrece una página de estadísticas para que puedas controlar el tráfico que ha tenido. De esta forma, si la has enviado a otras personas puedes tener un reporte de las visitas que ha obtenido la presentación. Y si lo deseas, puedes exportar el resultado a PDF.