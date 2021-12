¿Las pantallas y los dispositivos electrónicos dañan la vida de la pareja?

Sí, la exposición excesiva a las pantallas puede dificultar la convivencia entre los cónyuges, pero también puede indicar un problema más profundo.

(pt.aleteia.org).-Es el trabajo!», «¡Me relaja!», ¡Tengo que responder a este correo electrónico!» … Cualquier excusa es buena para que no subas tu teléfono mientras tu esposo está frente a ti. Pero si los dispositivos electrónicos siguen siendo muy útiles y fuentes de relajación, parece, sin embargo, necesario asegurarse de que la exposición a ellos no perjudique la relación de pareja.

Esto debería hacerse aún más evidente a medida que la dependencia de las pantallas se asiente gradual y silenciosamente. Los cónyuges terminan evolucionando en dos mundos distintos. En consecuencia, olvidan cuánto diálogo, compartir y comunicación son elementos esenciales para que la relación permanezca viva.

Adicción a pantallas y dispositivos electrónicos

Camillia, de 24 años, y su esposo, de 28, encontraron en las pantallas una forma de descansar, de respirar, después de días ocupados con dos niños pequeños. «Al principio, no estaba mal, un poco de la serie de Netflix antes de acostarse, Facebook, Twitter, Insta. Pero poco a poco, me volví adicto a mi teléfono. Lo revisé todo el tiempo. Mi esposo empezó a quejarse porque incluso cuando veíamos una película yo seguía en las redes sociales», revela Camillia.

Todas las noches antes de acostarse, Camillia, pasaba una hora o más en su teléfono. Finalmente, su esposo también recurrió a las pantallas. «Vimos cada vez menos series juntos. Él jugaba videojuegos y yo hojeaba mi feed de noticias», explica.

Sin embargo, las discusiones comenzaron a aparecer. Su marido la regañó por pasar demasiado tiempo hablando por teléfono, pero Camillia se defendió con un argumento invencible: «Juegas a tus videojuegos, realmente no veo cómo te molesta que esté en mi teléfono».

Todos mantuvieron sus discusiones hasta el día en que Camillia descubrió el tiempo que pasaba diariamente frente a la pantalla de su teléfono inteligente: 7:54 am. «Me golpeó duro. Desde entonces, he aprendido a limitarme y especialmente a dejar el teléfono cuando mi esposo y mis hijos llegan a casa», explica.

El peligro de las pantallas

El peligro de las pantallas para la pareja radica en este incentivo para vivir cada una por sí mismo. Consumidas en exceso, las pantallas pueden alterar la relación matrimonial, porque alienan a los cónyuges. «El riesgo es que los cónyuges, absorbidos por las pantallas, ya no hablen, ya no se diviertan y ya no mantengan la relación», subraya Marie Binet, consejera matrimonial y terapeuta sexual de Toulouse.

Además, el experto añade: «Al ocupar el lugar del encuentro con el otro en la vida cotidiana, las pantallas impiden la comunicación emocional, ven los conflictos y dificultan la intimidad que ya no tiene espacio ni tiempo para experimentar».

Una tendencia observada también por Karine Triot,consejera matrimonial y familiar de la asociación Plus Belle Ma Vie en Angers: «Hoy cada uno está solo no para envidiar al otro, sino que cada vez compartimosmenos», explica Karine a Aleteia.

Evitar pantallas y aparatos electrónicos

Al principio, Marie Binet te aconseja que te des cuenta de tu propia relación con las pantallas. Esto implica primero observar el tiempo que se pasa en el teléfono (Configuración> Tiempo de uso). Luego viene la autocrítica: ¿qué estoy haciendo en mi teléfono? ¿Con quién me comunico? ¿De qué me aporta eso? ¿Afecta esto a mi gestión del tiempo? ¿Mi sueño? ¿Mi dieta? ¿Mi relación con los demás?

En segundo lugar, es bueno medir el impacto que las pantallas tienen en tu relación. ¿Cuándo se vuelven intrusivos en la vida de una pareja? ¿Cuándo afectan la calidad de la relación?

Marie Binet nos invita a examinar en particular tres momentos esenciales de la relación matrimonial: ¿cuál es mi primer gesto al levantarme por la mañana: mirar mi teléfono o besar a mi pareja? ¿Están presentes nuestros portátiles durante las comidas? Por la noche, ¿nos tomamos el tiempo para hablar entre nosotros o corremos a nuestras pantallas?

Ser consciente de esto le permite cambiar su comportamiento. Para Marie Binet, es mucho más una cuestión de voluntad. Algunas parejas decidieron prohibir las pantallas de la habitación, por ejemplo. Además de dificultar la comunicación, el uso excesivo de pantallas puede ser percibido como irrespetuoso o incluso humillante por quienes «se quedan en un segundo plano». Esto envía el mensaje: «Mi teléfono es más interesante que tú».

Establecer reglas

Pero cuando las salvaguardas están en su lugar, la adicción desaparece rápidamente. Como lo demuestra Marie, casada y adicta al iPhone, quien se dio cuenta de que «su matrimonio estaba bien, pero que estaba consumiendo lentamente» debido a su adicción a «Facebook, Insta, WhatsApp y las noticias». No hace mucho tiempo, ella y su esposo se acostaron con sus teléfonos y los consultaron durante cenas individuales en restaurantes. Recientemente, establecieron reglas para desconectarse cuando están juntos. «¡Lo hiciste muy bien! Las reglas son recientes, pero creo que la adicción desaparece tan rápido como parecía», dice.

Rutas de escape

Pero, atención: la adicción a las pantallas no es necesariamente la causa de la incomodidad conyugal. También puede ser un síntoma de una «ya» mala relación. Karine Triot señala que para muchas parejas en crisis, las pantallas son una ruta de escape de la insatisfacción matrimonial o personal. Algunos se refugiarán detrás de las pantallas para escapar de la relación. Las pantallas aparecen como una forma de mantenerse alejados unos de otros y del problema.

Además del tema del tiempo que se pasa en el teléfono, también está el tema del contenido visto. Si bien algunos contenidos son inofensivos, otros pueden afectar profundamente la relación. Es el caso de la pornografía, que altera la relación afectiva y sexual, en la medida en que aleja a los demás o los anima a convertirlos en objeto de placer.

Del mismo modo, la mensajería instantánea y las redes sociales pueden ser fuentes de infidelidad. «El teléfono celular, de propiedad privada, es inaccesible sin autorización. Eso hace que sea más fácil mentir, sospechar. El teléfono es una apertura para «otros» más gratificante que el cónyuge. Y esto puede llevar a una infidelidad virtual, luego real», advierte Karine Triot.

De todos modos, hay tantas trampas que justifican una mayor vigilancia.