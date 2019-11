«LinkBFF». La app perfecta para ayudar a los más jóvenes a rezar

Ana tiene 19 años. Vive en los suburbios de la ciudad. No tiene jardincito frente a su casa, y en el único dormitorio que hay, las camas están unas junto a otras. Además de espacio, le faltan otra cosas más de lo que hoy llamamos «vida digna», pero no le falta un dispositivo móvil inteligente (Smartphone).

Es una chica normal. Usa entre tres o cuatro horas al día las redes sociales, y cuando tiene alguna duda existencial la googlea. Una amiga le recomendó la app «LinkBFF». Desde entonces, en las noches, debajo de las sábanas —para no molestar a los otros de la habitación— lee el comentario al evangelio del día y revisa cómo han ido sus encuentros con Jesús.

<img class=»aligncenter wp-image-60372 size-full» src=»https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/ana.jpg» alt=»» width=»877″ height=»548″ srcset=»https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/ana.jpg 877w, https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/ana-496×310.jpg 496w, https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/ana-768×480.jpg 768w, https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/ana-695×434.jpg 695w» sizes=»(max-width: 877px) 100vw, 877px» />

«Llevaba tiempo pensando cómo ayudar a los jóvenes a hacer oración», cuenta el Padre Hugo Dávila, desarrollador de la aplicación «LinkBFF». «Porque si los muchachos no conectan con Jesús, si no lo tienen como su mejor amigo, de nada sirven el resto de nuestros esfuerzos pastorales. Quería algo que integrara su mundo al mundo de la tradición orante de la Iglesia».

¿Quién es el creador y cómo surgió la idea de la app?

<img class=»wp-image-60377 size-full» src=»https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/appppppp.jpg» alt=»Imagen tomada de appadvice.com» width=»877″ height=»548″ srcset=»https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/appppppp.jpg 877w, https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/appppppp-496×310.jpg 496w, https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/appppppp-768×480.jpg 768w, https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/appppppp-695×434.jpg 695w» sizes=»(max-width: 877px) 100vw, 877px» />

El desarrollador de la aplicación «LinkBFF» es el sacerdote Hugo Dávila. Antes de estudiar teología, estudió Ingeniería en Electrónica y ciencias de la Computación. Desde hace más de diez años trabaja en pastoral con jóvenes y adolescentes.

Se ha ido especializando en afectividad, y trabaja en diversos proyectos relacionados con tecnología y evangelización. Actualmente es capellán del Colegio Citalá, en El Salvador, y «LinkBFF» es una iniciativa de un grupo de empresarios preocupados por la situación en la que se encuentran muchos jóvenes de su país.

«La génesis de la aplicación «LinkBFF» se remonta a hace seis o siete años», nos relata el Padre Hugo. «Con un grupo de sacerdotes amigos decidimos adaptar al español de nuestras tierras un librito llamado «3+2», que había tenido muy buena acogida en España.

El librito consistía en un extracto del Evangelio del día, acompañado de un comentario divertido en lenguaje cercano a los adolescentes, y unas sugerencias de propósito y puntos para reflexionar.

La publicación del libro «3+2» era mensual, y no tenía la infraestructura organizativa, ni los medios económicos como para mantener el ritmo mensual que requiere una publicación periódica. Así que muchas personas comenzaron a sugerirme desarrollar una app».

La aplicación ha alcanzado en menos de un año casi dos mil descargas entre Android y iOS. En comparación con un videojuego la cifra es irrisoria, pero para aplicaciones de este estilo es un buen comienzo, según Google Play Console.

Testimonios y utilidad de LinkBFF

<img class=»aligncenter wp-image-60374 size-full» src=»https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/boy.jpg» alt=»» width=»877″ height=»548″ srcset=»https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/boy.jpg 877w, https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/boy-496×310.jpg 496w, https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/boy-768×480.jpg 768w, https://catholic-link.com/wp-content/uploads/2019/11/boy-695×434.jpg 695w» sizes=»(max-width: 877px) 100vw, 877px» />

Javier estudia primer año de bachillerato. Le encanta el fútbol y no lo juega nada mal. Desde hacía un par de años venía intentando afianzarse en el hábito de hacer oración (te recomiendo el curso online «Crecer en la vida de oración»).

En la aplicación «LinkBFF» encontró la herramienta que necesitaba. No solo para orar cada día, sino también para poder dar seguimiento a sus metas de dirección espiritual. «LinkBFF» incluye un apartado para preparar una conversación de dirección espiritual.

«Incluí una sección que inicialmente llamé Cheking», explica el Padre Hugo. «Está pensada como una herramienta que facilita el examen diario y llevar un control de las normas de piedad que se han realizado durante el día.

No quería caer en el viejo concepto de una cuadrícula de check-list, que termina cuadriculando la piedad de las personas. Así que en «LinkBFF» la revisión es por estados de ánimo o «mood», para tender más a fijarse en la intención con que se realizó la norma de piedad y no solo si se hizo o no».

App recomendada para todos

El Padre Ever es capellán de un colegio para varones. Recomienda la aplicación a los estudiantes. En una ocasión, estaba pasando por una pequeña crisis espiritual, y mientras hacía un rato de oración, sin pensarlo mucho, decidió leer el texto que «LinkBFF» proponía para ese día. Se llevó una grata sorpresa al descubrir que el texto providencialmente venía a responder a sus inquietudes.

«Algunas personas mayores me dicen que el lenguaje de los comentarios, al estar redactado en un tono juvenil y divertido, les permite descubrir que a Dios se le puede tratar con sencillez. Descubren que pueden ser niños delante de Dios».

Orlando no es católico, está comenzando la universidad y un amigo que sí es católico le recomendó la aplicación. Cuando descubrió que se trataba de comentarios a textos del Nuevo Testamento, decidió comenzar a reflexionar cada día con los textos.

«Hace unas semanas subí a Google Play y AppStore una actualización de la aplicación que recoge las numerosas sugerencias que me han ido llegando. He intentado que la interfase sea más amigable al usuario, e incluir más explicaciones para alguien que desee utilizar la aplicación y quizá no cuente con la ayuda de un acompañamiento espiritual».

Ser amigos de Jesús

Rodrigo trabaja en un Club Juvenil de El Salvador desde hace algunos años. Uno de sus objetivos con los muchachos a los que acompaña espiritualmente es que logren ser amigos de Jesús, y que descubran para ello el valor del silencio.

La aplicación «LinkBFF» le ha sido de utilidad en ese sentido. Suele ir a la capilla con dos o tres chicos, leen en voz alta los textos de la aplicación, y luego dejan un tiempo de silencio para la meditación personal.

La aplicación se encuentra actualmente disponible en tres idiomas: español, francés e inglés. Además de los textos para hacer oración, el control del plan de vida y la preparación de la conversación de dirección espiritual, cuenta con los audios de 10min con Jesús en español, castellano e inglés, y la reflexión del Evangelio del día del sacerdote argentino Luis Sasano.

Entre los proyectos para la aplicación, está incluir textos para la lectura espiritual, y poder elegir los temas de reflexión de acuerdo a las circunstancias personales del usuario.

Esta aplicación promete y busca que los jóvenes y adolescentes descubran la esencia de la vida espiritual cristiana: el trato habitual de amistad con Dios.

Haz clik aquí para descargarla en Android

Haz click aquí para descargarla en iOs