Llega la segunda temporada de la serie web Encuentros

En la serie web católica Encuentros, Ana María y Felipe conciben un hijo. Él quiere que aborte y ella defiende la vida. En la vida real son esposos y, después de doce años, están esperando su primer hijo.

(es.aleteia.org).-La segunda temporada de la serie web Encuentros empezó con historias de esperanza en medio de las difíciles circunstancias que viven sus personajes. También empezó con situaciones de la historia que se han hecho realidad en los actores.

Se trata un proyecto audiovisual católico realizado en Colombia por la Fundación Tierra de Gracia, que presentó su primera temporada en el 2020. Nació en medio de la pandemia, con el fin de mostrar los dramas que esta trajo para las familias, pero también cómo Dios sale al encuentro de quienes sufren.

En la primera temporada, conocimos a Ana María y Felipe, dos jóvenes que se enamoran y conciben un hijo. Ella se niega a aceptar el aborto que Felipe le propone. Él, un joven que ha cometido algunos delitos, se arrepiente y llega a la cárcel a pagar por ellos, y al avanzar la trama manifiesta su propósito de conversión.

Milagros y ‘diosidencias’

“La segunda temporada inicia con ciertas casualidades o ‘diosidencias’ con nuestra vida matrimonial, como el embarazo que nos regaló Dios, con la gran diferencia que nunca optaríamos por el aborto”, contó a Aleteia Bibiana Parrado, quien interpreta a Ana María y en la vida real es esposa de Felipe (Emerson Rodríguez) desde hace doce años.

Bibiana y Felipe habían tenido dos abortos por condiciones de salud de ella que impedían que los embarazos avanzaran y sabían que debían someterse a un tratamiento médico al momento de querer tener un hijo. Siempre planificaron por medios naturales y, por diferentes razones, no habían decidido volver a intentar ser padres.

En medio del reciente rodaje, el padre Edgar Rivera, director espiritual de Tierra de Gracia, oró con ellos y, por su propia iniciativa, pidió a Dios que les diera un hijo. “Ese día sucedieron varias cosas a través de las cuales Dios nos habló. Yo le mostré mi Rosario, que tenía un Cristo dibujado pero sin pies. Él me dijo que seguramente Dios quería que yo estuviera realmente a los pies de la cruz y caminara con su Hijo”, recuerda Emerson.

Le llamó la atención esa interpretación y la entendió completamente cuando, orando con un libro que el sacerdote tenía, pidió una página determinada y el mensaje fue: “Ven a los pies de Jesús”. “Ni el padre ni nosotros podíamos creer cómo nos estaba hablando Dios ese día, cuenta Emerson. A mi esposa le llegó un mensaje muy preciso sobre la sabiduría divina y la lógica humana, tema que justamente ella le estaba consultando. Fue un día muy especial”.

Vida y muerte

Al poco tiempo, supieron que estaban embarazados aun sin que los especialistas le hicieran el tratamiento. Por esos mismos días habían leído la encíclica del papa Pablo VI sobre el amor conyugal, que los llevó a reflexionar sobre el milagro de dar vida y la paternidad responsable.

“Recibimos la noticia con sorpresa y alegría, pero también con un poco de temor por mis antecedentes de salud. Vamos en más de cuatro meses y todo marcha bien, gracias a Dios”, explica Bibiana.

La trama de la serie también se mezcló con la vida de ellos cuando les tocó sufrir por el covid en la familia. “Viví en carne propia lo del embarazo, pero también vi a mi padre fallecer después de estar más de dos meses en unidad de cuidados intensivos. Semanas atrás había fallecido mi abuela. Estas situaciones las hemos asumido con amor y confiando en la voluntad de Dios”, dijo en entrevista con Aleteia.

Adicionalmente, tanto Bibiana como Emerson se contagiaron de covid y por la misericordia de Dios lo superaron sin mayores contratiempos. A pesar de las situaciones dolorosas y del momento tan difícil que vive Colombia por la pandemia, estos esposos, católicos “por tradición y convicción”, han visto siempre la presencia de Dios.

Y también ven con buen humor todas esas causalidades, como relata Emerson: “Cuando estábamos grabando no nos gustó la barriga postiza para el personaje de Bibiana y decidimos no utilizarla y decir que estaba en las primeras semanas. Entonces, como en la producción no conseguimos barriga, yo creo que Jesús dijo ‘Aquí se las mando’ y nos llegó el embarazo real”.

Una serie de la mejor calidad

El padre Edgar Rivera, quien ha incursionado en este tipo de evangelización, cuenta que las historias están basadas en casos reales y los libretos con oración ante el Santísimo Sacramento, haciendo eco de los dramas que se viven actualmente.

“Los testimonios de tantas personas que encontraron una luz de esperanza en los primeros doce capítulos nos llevaron a pedirle al Señor que nos mostrara qué en las siguientes entregas. Recibimos cientos de testimonios, por ejemplo, de mujeres que decidieron no abortar o el de una persona en Argentina que gracias a Encuentros desechó la idea del suicidio”, dijo a Aleteia el sacerdote.

La serie está realizada en técnica de cine, dirigida por Camilo Arana y cuenta un equipo técnico y actoral de primera línea que reciben un pago simbólico por su participación en este proyecto.

La primera etapa fue lanzada el día de la Virgen de las Mercedes de 2020 (24 de septiembre) y la actual, el 16 de julio, para coincidir con la Virgen del Carmen. En los capítulos de diez minutos que se pueden ver a través de YouTube se entrega un claro mensaje sobre el perdón.

Se introdujeron nuevos componentes a la historia para mostrar la necesidad de perdonar a través de realidades como el mundo carcelario, el secuestro, los atentados contra la vida y la honra de las personas. Son dramas que nos desafían y en los cuales debemos encontrar qué nos está pidiendo Dios.

Además de invitar a que vean la serie, el equipo de Encuentros pide oraciones en todo el mundo para fortalecer el proyecto y donaciones para poder seguir adelante, tocando muchos más corazones (https://checkout.wompi.co/l/nELiPq)

Quienes deseen conocer más, pueden ingresar a la página web de la fundación: https://www.tierradegracia.org/

Aquí puedes ver el primer capítulo de la segunda temporada: