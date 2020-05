Los invitamos a la Santa Misa on-line por los 40 años de CEDAL a cargo de Mons. Lucio Ruiz

Hermanos, saludos cordiales,

Los invitamos para mañana sábado 30 de mayo de 2020, a las 10 a.m. hora de Colombia, a la Santa Misa on-line por los 40 años de CEDAL, que estará a cargo de Mons. Lucio Adrián Ruiz, Secretario del Dicasterio para la Comunicación en Santa Sede.

Sembradores de esperanza y paz, es el lema que hemos escogido en la conmemoración de estos 40 años de trabajo incansable, en la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la violencia y toda forma de injusticia. Estos años hemos caminado de la mano de investigadores, profesores, animadores, comunicadores, jóvenes, niños, líderes comunitarios, entidades locales y amigos benefactores internacionales con quienes CEDAL ha hecho realidad su misión fundacional.

Este es el tiempo para agradecer la generosidad de los colaboradores, de los benefactores quienes han respaldado desinteresadamente este arduo caminar. Del mismo modo, agradecer la oportunidad de servir a tantas gentes en nuestra Colombia profunda y en otras latitudes. Este ha sido un tiempo de caminar dignificando la vida desde una visión humanista.

Hacer clic aquí para ingresar al enlace de este evento.

La clave es: pascua



Se recomienda que cuando inicia la Misa, todos, excepto los que leen, pongan sus micrófonos en «mute» así no se acoplan.

Esta es la Oración para la Comunión Espiritual, así cuando él comulga

todos pueden rezar para hacer también la comunión



——————————————————————–



ORACIÓN PARA LA COMUNIÓN ESPIRITUAL



Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo

y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Venid al menos espiritualmente a mi corazón.

Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a vos.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén

CARTA DE AGRADECIMIENTO

GRATITUD A LOS BENEFACTORES Y COLABORADORES EN LA LABOR DE CEDAL EN SUS 40 AÑOS

Los buenos viven eternamente, su recompensa está en las manos del Señor, el Altísimo cuida de ellos. Por lo tanto, recibirán de manos del Señor un Reino glorioso y una hermosa corona. (Sab. 5, 15-16).

Cedal se une a este texto del libro de la Sabiduría como gesto de agradecimiento por la generosa ayuda recibida en estas cuatro décadas, de instituciones y personas que han confiado en su trabajo dedicado a los pobres y necesitados de un apoyo para cumplir su misión en la sociedad colombiana y latinoamericana.

Desprenderse de una comodidad, gusto o placer para compartir con los más necesitados es un gesto propio de almas nobles que han superado el egoísmo, de almas solidarias, compasivas y misericordiosas. Dios mismo es su recompensa. Sin esas donaciones y la donación de sí mismos de los colaboradores hubiera sido imposible realizar las labores cumplidas estos cuarenta años. Una administración austera de recursos como sumatoria de pequeñas ayudas han dado el resultado de personas y comunidades promovidas de condiciones lamentables a un nivel más humano y digno.

Son muchas las instituciones públicas y privadas que han compartido sus espacios físicos, su dotación de equipos y tecnologías para realizar los cursos, talleres y foros organizados desde Cedal en alianzas solidarias para beneficiar a los que carecen de oportunidades de promoción humana. Para esas entidades, y, sobre todo, para las universidades, colegios y escuelas, se dirige nuestro profundo agradecimiento. Igualmente, son dignas de una gratitud especial, las comunidades religiosas con las que se realizaron actividades compartidas. Es una unión de esfuerzos que hacen más meritoria esta labor de cuarenta años. Es gratificante compartirles los logros alcanzados como una solidaria alegría por su generoso aporte.

