Los jóvenes y el desafío de las adicciones digitales

El aumento de manipulaciones y adicciones vinculadas a la web reabre el debate sobre la necesidad de educar para un uso consciente de los nuevos medios. El Papa habló de los riesgos del aislamiento y la pérdida de contacto con la realidad concreta en la Encíclica Hermanos Todos. De Luca (Universidad Europea): los adultos pasan más tiempo dialogando con los niños

Necesitamos una alianza escolar familiar

Marco Guerra – Ciudad del Vaticano

(comunicazione.va).- Las noticias cuentan cada vez más historias preocupantes de niños y adolescentes que corren grandes peligros durante un uso incontrolado y espasmódico de la web y las redes sociales. Los adolescentes están sujetos a manipulaciones de comportamiento, enfoques interesados, desafíos extremos y sexualización temprana.

Los jóvenes son más vulnerables

Las personalidades en fase de estructuración se vuelven aún más frágiles por formas reales de dependencia de los dispositivos digitales que se utilizan sin la capacidad de procesar los contenidos que se les ofrecen.

El drama en Nápoles

Esta emergencia generacional ha vuelto al centro del debate público tras el suicidio, la semana pasada en Nápoles, de un niño de 11 años que en un último mensaje a sus padres hablaba de un «hombre con capucha». Un detalle que llevó al fiscal napolitano a plantear la hipótesis de que el adolescente fue instigado por alguien en Internet. La Policía Postal sigue las huellas dejadas en la web.

Orden de Psicólogos: menores explotados por las nuevas tecnologías

El Consejo Nacional de la Orden de Psicólogos (Cnop) también intervino en este dramático suceso con una nota en la que explica que «el suicidio del niño de Nápoles, más allá de las circunstancias específicas por determinar, ilumina un faro sobre nuevas formas de violencia y abuso de niños, niñas y adolescentes, quienes son explotados de manera perversa por las nuevas tecnologías ”. «Nadie quiere criminalizar la red o las redes sociales, que también ofrecen grandes oportunidades -continúa la nota de prensa-, pero está claro que se prestan a ser terreno fértil para violaciones mayores, de las que los menores suelen estar indefensos», solos «frente al mar magnum. de todo lo que se puede encontrar online «.

Acompaña a los chicos

Por tanto, el máximo órgano de psicólogos italianos insta a «acompañar a jóvenes y mayores en el viaje a través de la red». “Vivimos en un mundo que pone a la infancia frente a una enorme cantidad de tensiones -concluye la nota-, que muchas veces no se pueden manejar a nivel emocional, creando desequilibrios y vulnerabilidad. Más allá del desempeño, es necesario enfocarse en la construcción de un desarrollo armónico, que tiene un componente esencial en la afectividad ”.

El Papa: los medios digitales te exponen a la adicción y al aislamiento

El Papa Francisco también centró su atención en estos desafíos de época en su encíclica Hermanos Todos. El Santo Padre en el párrafo 42 reconoce que “en la comunicación digital queremos mostrar todo y cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y revelan, muchas veces de forma anónima. El respeto al otro se desmorona y así, al mismo tiempo que lo conmuevo, lo ignoro y lo mantengo a distancia, sin ninguna vergüenza puedo invadir su vida al extremo ”. En el párrafo 43 reinterpreta luego un pasaje de la Exhortación Christus vivit en el que explica que «los medios digitales pueden exponerse al riesgo de dependencia, aislamiento y pérdida progresiva del contacto con la realidad concreta, dificultando el desarrollo de auténticas relaciones interpersonales».

Estudios sobre el fenómeno

Estos problemas han sido objeto de profundos estudios científicos que, mediante el uso de tecnologías de neuroimagen, han descubierto que el circuito cerebral del deseo estimulado por internet es similar al que afecta el alcohol y las drogas. La hipótesis es que el deseo de permanecer conectado activa áreas cerebrales comunes a aquellas involucradas en sustancias narcóticas y psicotrópicas. Particularmente preocupantes y generalizadas son las adicciones a los videojuegos y la pornografía. Según una encuesta de Moige (Movimiento de padres italianos), realizada en 2019 sobre una muestra de estudiantes italianos de escuelas intermedias y secundarias, el 52,4% de los niños dice haber visto material pornográfico al menos una vez y entre estos el 41% mire videos o fotos pornográficas “a menudo” o “muy a menudo”.

De Luca: ha caído el límite entre lo virtual y lo real

“Vivimos en una sociedad hiperconectada donde ya no hablamos de real y virtual, sino de online y offline, porque lo que sucede en el mundo virtual también tiene repercusiones en el mundo real. Por eso es difícil entender cuando un joven cae en una adicción a internet que es una adicción conductual ”, así analiza Michela De Luca, psicóloga y psicoterapeuta, profesora de ciberpsicología en la Universidad Europea de Roma, analiza el fenómeno de las nuevas adicciones digitales para Vatican News.

Déficits de atención

De Luca enfatiza esta dependencia de la presencia de síntomas similares a los de las drogas: “hay pérdida de control, abstinencia y tolerancia o tengo que incrementar el consumo de lo que me satisface”. Entre las consecuencias más nefastas se encuentra un déficit de atención entre los niños que abusan de la web debido a «una lectura no lineal que pasa de un contenido a otro», y el paso rápido entre diferentes contenidos disminuye el nivel de atención «, la los niños ya no están acostumbrados a detenerse en un texto, les falta la concentración que lleva a reflexionar y elaborar pensamientos creativos ”.

El compromiso de la escuela y los padres

No menos preocupantes son los intentos de manipular el comportamiento de los chicos. Según el profesor De Luca, los menores son más propensos al condicionamiento porque tienen una personalidad que aún está en formación y los niños tienden a confiar en las personas que se presentan como confidentes capaces de comprenderlos. «Los adultos también debemos ser más conscientes, debemos informarnos, crear una red con la escuela pero sobre todo dialogar con nuestros hijos para entender juntos cómo afrontar estas situaciones», explica en conclusión la experta en ciberpsicología, que finalmente invita a las madres y papá a tomarse el tiempo de ofrecer alternativas válidas al teléfono móvil, educar en belleza y proponer actividades creativas para hacer juntos.