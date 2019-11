Los más felices no se exponen tanto en las redes sociales

Estadísticamente las personas que viven una relación feliz dedican menos tiempo en comunicarlo al mundo.

(es.aleteia.org).-Hay legítimas razones para publicar comentarios y fotos sobre nuestras vidas en las redes. Un evento importante, un acontecimiento especial que queremos celebrar, una foto que nos alegra o, simplemente, un comentario positivo. Aun así, según un estudio realizado por expertos en redes sociales en la Universidad del Noroeste, en Illinois (EE.UU.), los que más publican en las redes no tienen porqué ser siempre los más felices.

Tal vez leemos comentarios amorosos realizados a la media naranja en una pareja que no tiene porqué estar en su mejor momento. A veces acontece todo lo contrario y lo realizan personas cuyas relaciones no funcionan tan bien como parece a simple vista. Las investigaciones sugieren que hay tendencias que pueden fundamentar porqué una pareja feliz no quiera tanto protagonismo en el mundo virtual.

Disfrutan del momento

Cuando una pareja es feliz, lo habitual es que disfrute del momento que está viviendo y no caiga en distracciones. Tendrán fotos para recordar e incluso comentarios con los que celebren su amor, pero cuando están pasándolo bien lo normal es que no quieran interrumpir el momento para hacer una selfie y/o publicarla. Cuando una pareja es feliz, no necesita demostrarlo.

No necesitan que otros validen su relación

Hay personas que hacen publicaciones porque sienten una necesidad de mostrarle a los demás, a su pareja o incluso a sí mismos que esa relación está bien. Necesitan escuchar lo grandioso que es ese vínculo, una suerte de soporte externo con comentarios que afirman o validan esa unión. De hecho, esto puede convertirse en una valiosa herramienta de ayuda cuando la pareja está atravesando por momentos difíciles.

Mantienen y valoran su intimidad

Las parejas están mejor cuando mantienen sus conversaciones en el mundo privado fuera de internet. Pasar malestares o peleas, así como compartir largas conversaciones o mensajes románticos de manera pública involucrando amigos, compañeros o familiares, no siempre es un indicador de que su comunicación sea buena. ¿Por qué no hablarlo directo y a solas?

Se sienten seguros en su relación

Según estos estudios de la Universidad de Illinois, publicar mucho puede mostrar un cierto tipo de inseguridad. Las publicaciones pueden estar indicando una falta de seguridad y de autoestima o en la misma relación. A través de la publicación en redes sociales el usuario podría estar buscando una manera de ganar estima y confianza.

No tienen interés de usar su relación para conseguir algo

Otro motivo por el cual uno podría publicar en exceso es porque depende de su relación para sentirse satisfecho. Según investigadores del Albright College en Pensilvania, hay personas que suelen usar las redes sociales para presumir de su relación, generar celos o incluso poner a prueba el comportamiento del otro. Cuando uno es feliz, no suele utilizar el vínculo con un doble mensaje para sacar algún beneficio.