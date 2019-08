Los países que pasan más tiempo en las redes sociales enfrentan las mayores consecuencias

Cuanto más tiempo pasan los ciudadanos en las pantallas, más afecta a quienes son elegidos dentro de sus países.

(pcmag.com).- Las redes sociales comenzaron como una forma de compartir información sobre su vida con amigos, pero se convirtió en una fuerza que moldea vidas. Un estudio de Global Web Index sobre qué países pasan la mayor parte del tiempo en las redes sociales por día destaca algunos problemas importantes.

El porqué Axis BugEn los países donde es más popular, las redes sociales han tenido un tremendo impacto en la política y las elecciones. Filipinas lidera la lista de usuarios de redes sociales; sus ciudadanos gastan en promedio más de cuatro horas al día en ello. Eso hizo muy fácil para el brutal régimen del presidente Rodrigo Duterte convertir a Facebook en una herramienta para ganar y mantener el poder . Casi tres años después de las elecciones de 2016, Facebook eliminó las cuentas que participaban en un «comportamiento no auténtico».

Mientras tanto, WhatsApp, propiedad de Facebook, fue una fuente clave de información errónea en las recientes elecciones en Nigeria, el país que ocupa el segundo lugar en el uso de las redes sociales.

Estados Unidos ocupa el octavo lugar en la lista en el tiempo que las personas dedican a las redes sociales, pero los resultados de las campañas de desinformación han generado titulares en todo el mundo.

Incluso en países donde el uso de las redes sociales no es una parte predominante del día para muchas personas, sus efectos se sienten. Por ejemplo, The New York Times acaba de publicar un informe devastador sobre el papel de YouTube en la elección del presidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Si bien el interés de Global Web Index es la investigación de mercado para los anunciantes, sin darse cuenta ha señalado un problema mucho mayor para un tipo de mercado mucho más importante. La alfabetización digital es una necesidad imperiosa, particularmente para los países en esta lista.

¿Dónde pasan las personas más tiempo en las redes sociales?

En promedio, los usuarios globales de Internet pasaron 2 horas y 23 minutos en las redes sociales por día, aunque las tendencias diferían ampliamente según el país. En aproximadamente la mitad de los mercados encuestados por Global Web Index , el uso de las redes sociales se había reducido o se estancó en el primer trimestre de 2019 en comparación con las cifras de 2018.

Los mercados emergentes continúan pasando la mayor parte del tiempo en las redes sociales durante un día típico. Esto podría ser impulsado por la demografía más joven de estos mercados, con el segmento de 16 a 24 años impulsando el crecimiento a nivel mundial. Filipinas pasó la mayor parte del tiempo conectado a las redes sociales, dedicando poco más de cuatro horas al día a la esfera digital. Nigeria, México y Turquía suelen pasar más de tres horas al día en las redes sociales .

Algunos de los mercados más desarrollados muestran signos de meseta que, en parte, podrían ser impulsados ​​por la demografía más antigua de estos países. Durante un día típico en Japón, las personas pasan menos de una hora conectadas digitalmente. En consecuencia, Japón también tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Alemania publica solo números ligeramente más altos, con usuarios que acceden a las redes sociales durante poco más de una hora todos los días, mientras que el Reino Unido y los Estados Unidos pasaron cerca de dos horas por día interactuando con las redes sociales.

A medida que evolucionan los hábitos digitales, los especialistas en marketing y los anunciantes deben estar al tanto de las tendencias demográficas y de la industria a medida que los mercados de redes sociales maduran y se saturan en ciertas regiones y países.