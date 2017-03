Manual de Estrategias de Comunicación en tiempos de Crisis de la Arquidiócesis de Santo Domingo

RIIAL (Santo Domingo).- Presentamos el Manual de estraegias de comunicación en tiempos de crisis elaborado el pasado mes de diciembre 2016 por la Lic. Micher Sandoval, encargada de prensa de la Conferencia Episcopal Dominicana y que ha servido a otras Iglesias locales. Puede descargar el documento completo aquí para ser utilizado con el debido reconocimiento de la autoría.





Introducción

Debemos puntualizar que en todo momento especialmente en tiempos de crisis las Instituciones exponen intencional o no su imagen, entendiéndola como la proyección exterior de su identidad. Esta no es una mera proyección publicitaria hacia el exterior, sino que supone una identidad o conciencia interna. Por lo tanto, la tarea de las comunicaciones en la Iglesia es contribuir a que esta identidad se encarne en el corazón de todos los hombres de buena voluntad, (manual de políticas de Com, Chlile).

Un Manual de estrategias de comunicación en tiempo de Crisis en primer lugar no impedirá que surjan los problemas, pero la planificación de crisis debe reducir el número de los que en efecto aparecen y asegurará que estos últimos se resuelvan más eficazmente. En un mundo en el que la reputación de la Iglesia está sometida a constante escrutinio y puede declararse una crisis en cualquier momento, los organismos de comunicación de la Iglesia se encuentran con la necesidad de técnicas de manejo de crisis.

La verdad, el amor, la misericordia, el perdón, la justicia. Todo ello, dan los mejores estrategias y argumentos para responder con eficiencia en los momentos en que se genere una crisis mediática.

Descarga el documento completo.

