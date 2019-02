Más de 17.000 apps para Android monitorizan al usuario aún sin consentimiento

Existen más de 17.000 aplicaciones de Android que crean un fichero permanente con la información y los hábitos del usuario .

Este registro de información permanente, que además violaría las políticas de privacidad de Google, ha sido descubierto por investigadores del International Computer Science Institute en un reciente estudio. Google recomienda a los desarrolladores de aplicaciones que solo utilicen el Adevertising ID (que recordemos, se puede resetear) para rastrear al usuario, pero menos de un tercio de las apps lo hacen.

En su lugar, muchas apps, tras combinar el Advertising ID con los códigos de identificación del teléfono mencionados antes, envían información a empresas publicitarias. No es algo nuevo en la industria tecnológica. Adobe introdujo en 2011 Flash cookies, que permanecían en los registros incluso después de eliminar las cookies.

Las apps que realizan estas acciones son de lo más variado. Los investigadores han encontrado que más de 6.000 aplicaciones para niños recolectan datos de esta manera. Incluso apps de renombre como el popular juego Angry Birds envían estos identificadores permanentes a empresas de seguridad.

Google ha confirmado que ha investigado el estudio y afirma que ha tomado acciones contra algunas de las aplicaciones mencionadas, pero no ha trascendido el número de apps o las acciones tomadas. La recolección de datos únicos del teléfono y Advertising ID no están prohibidas en todos los casos, pero sí que lo están cuando los fines son publicitarios, pero Google no puede verificar esto cuando la información se envía a otras empresas.