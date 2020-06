Me gusta social y adolescencia

(mamamo.it).-Entre el corazón pequeño y la cara sonriente que se ríe, durante unos días también apareció en Facebook la reacción del abrazo. Una forma de transferir en lo social el deseo de cercanía y contacto físico que en estos largos días de aislamiento hemos mantenido reprimidos. Además de los gustos y corazones, caras sonrientes que se ríen y se enojan, por un tiempo podemos reaccionar a un post incluso con un abrazo. Pero, ¿por qué existen estas reacciones?

A menudo no prestamos demasiada atención, pero similares, es el centro de la red social. Es el gesto más simple, en muchos casos aleatorio, que podemos hacer cuando nos encontramos fuente a una publicación. Abrimos lo social y nos gusta y tenemos corazones dependiendo de lo inspirados que nos sintamos. A menudo incluso al azar. O publicamos contenido conociendo o esperando recibir aprobación en las notificaciones. En las redes sociales, desde Instagram hasta Facebook, a través de TikTok, jóvenes y adultos se enfrentan a esto como todo el tiempo. Pero, ¿es realmente todo tan libre, inocente, aleatorio? Todavía. ¿Qué efecto tiene este baño en la adolescencia,en un período de cambio cuando la aprobación del otro es tan importante?

¿Qué efecto tiene el baño en la adolescencia?

Hay muchas preguntas que surgen de un gesto que se ha vuelto tan natural en poco tiempo. La periodista Simone Cosimi habla de ello en profundidad en su For a handful of likes. Porque a las redes sociales no les gusta la disidencia, publicada por New Town. Mientras tanto, un poco de historia. Lo gusta no nace en Facebook, como se podría pensar, sino en FriendFeed,un agregador de actualizaciones de varios canales. En 2007, Mark Zuckerberg adquirió FriendFeed e introdujo el «me gusta» en Facebook. Es el comienzo de la dictadura de la misma en nuestras vidas.

Antes de continuar, debe considerar este pasaje del libro de Cosimi.

A menudo, en la percepción ilusoriamente intimidante de la junta, tendemos a considerar el Me gusta como una ganga entre nosotros y el autor del puesto. Yo soy el que hace clic en él, él se encargará de ello. No es (sólo) como: el Like es el primer y más importante guijarro que distribuimos en la plataforma.

Por lo tanto, lo mismo no es un hecho privado, personal e íntimo. No es porque sobre la base de ese «tipo va a convertir el algoritmo que impulsa lo social y que decidirá qué posts mostramos en el futuro (incluso anuncios). Pero no sólo eso. Eso similar tendrá un efecto en el estado de ánimo de la persona que lo recibirá (o no lo recibirá). Le pedirá que publique otro contenido similar o que busque contenido que pueda atraer más «me gusta». Va a hacer saber a todos lo que nos gusta y lo que no.

Hace apenas unas semanas conocí a un adolescente al que le había gustado una página de un político de extrema derecha (o soberana, como dicen hoy). Pero ese chico no tiene razón, sino más bien. Dirige los centros sociales y tiene ideas de izquierda. Le pedí una explicación. Se sorprendió: «¿Cómo lo viste?» -me preguntó – Me gustó sólo para ver lo que estaba publicando, pero ciertamente no estoy bien. en efecto. Me lo voy a quitar de inmediato.» No sabía que se puede seguir las páginas sin poner Like.

Por lo tanto, poner un like no es un gesto tan trivial. Pero vayamos más lejos. Desde un punto de vista psicológico, el placer tiende a estar relacionado con la repetición, a la vez que desagrada a romperse. En un período tan complejo como la adolescencia, los niños están muy orientados hacia la búsqueda de la confirmación. Las redes sociales como, de alguna manera, responden a esta necesidad. Es una medición rápida y objetiva que el niño se enfrenta ante su propia incertidumbre.

Además, el resaltado continuo del número de likes, seguidores, vistas, acciones… no hace más que dar a esos números un significado de valor. Los que tienen más gustos valen más. Cosimi dice en su libro, no es casualidad que estos números se pongan en primer plano. Animan a los usuarios a utilizar la plataforma, publicar fotos, vídeos e historias. No son sólo números. Estos son números que indican un valor. Y los chicos lo saben.

¿Mejor hacer sin gustos en la adolescencia?

No, eso no es posible. Las redes sociales son sólo otra forma de expresar la necesidad de confirmación de los niños. Sin embargo, es necesario ayudarles a entender las lógicas subyacentes a estos mecanismos, que, se entenderá, ciertamente no son inofensivos y aleatorios. Los niños, tal vez antes que los adultos, deben tener una mayor percepción de esta arquitectura que, al final del día, tiene el objetivo final de impulsar la publicación y el intercambio de contenidos.

El uso más maduro y responsable de las redes sociales también pasa por aquí. Y, se entenderá, no se puede pedirle a un niño, o a un preadolescente, que haga tal esfuerzo. Para ello es necesario acompañar a los niños y evitar que accedan a estos entornos demasiado complejos demasiado pronto.