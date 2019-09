Media: Jornadas de Comunicação debatem importância da «imagem» e utilização do Instagram (atualizada)

Iniciativa do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais e da Rede Mundial de Oração do Papa em Portugal vai decorrer nos dias 26 e 27 de setembro

(agencia.ecclesia.pt).-O Secretariado Nacional das Comunicações Sociais e a Rede Mundial de Oração do Papa em Portugal vão promover, a 26 e 27 de setembro, uma nova edição das Jornadas de Comunicação, dedicadas ao tema “O impacto da imagem”.

“O objetivo destas Jornadas é aprofundar o tema da comunicação na perspetiva dos jovens, na qual a imagem tem um papel preponderante; por isso, a Rede Social em destaque é o Instagram”, assinala um comunicado enviado à Agência ECCLESIA.

A iniciativa, que vai decorrer na ‘Domus Carmeli’, em Fátima, integra pelo segundo ano consecutivo as Jornadas Nacionais de Comunicação Social, promovidas pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, e as IV Jornadas de Comunicação Digital, promovidas pela Rede Mundial de Oração do Papa em Portugal.

O programa inclui reflexões sobre os desafios da comunicação da Igreja aos jovens, estratégias de comunicação de eventos, marcas e pessoas e como usar o Instagram na comunicação de uma instituição eclesial.

A conferência inicial, ‘Imagem – Um canal de comunicação com o homem da era digital’, é proferida por monsenhor Lucio Adrian Ruiz, secretário do Dicastério para a Comunicação (Santa Sé).

Na tarde de quinta-feira, o primeiro painel debate sobre ‘Comunicar um evento, um produto, uma pessoa, com a participação de Ricardo Florêncio, responsável da comunicação do Rock in Rio, e de Fábio Lopes, conhecido como Conguito, locutor na Rádio Mega Hits.

‘Comunicar na era da convergência multimédia’ e ‘Comunicar no Instagram’ são os temas que encerram o primeiro dia de trabalhos.

A sexta-feira começa com uma conferência sobre ‘Instagram: a influência e o poder da imagem – Estratégias e Práticas’, por Paulo Salgado, docente da Universidade do Minho, antes da elaboração das conclusões.

Acrescentando uma vertente mais prática às Jornadas, o programa prevê, na tarde de sexta-feira, 27 de setembro, dois workshops sobre Design de comunicação de eventos (cartazes, posts para várias Redes Sociais) e captação e elaboração de pequenos vídeos institucionais, breves declarações ou entrevistas.

O presidente da comissão que coordena o setor dos media na Conferência Episcopal Portuguesa afirmou que as próximas Jornadas de Comunicação vão procurar “perceber as estratégias de pessoas, marcas e produtos na utilização da imagem e analisar o seu alcance na comunicação”.

D. João Lavrador, bispo de Angra, recorda a realização das jornadas no ano de 2018, na mesma casa, onde as dificuldade de acesso à internet, entretanto resolvidas, motivaram a criação de um grupo no Facebook denominado “jatemoswifi”, onde se continua o debate sobre os temas tratados e se partilham informações sobre as que vão decorrer, em setembro.

“Acreditamos que vai ser mais uma ocasião para um bom encontro, para partilharmos projetos e desafios e descobrirmos novas e interessantes formas de comunicar através das redes digitais”, acrescenta.

O encontro destina-se comunicadores católicos e outros interessados; o programa das Jornadas de Comunicação assim como os formulários para inscrição vão estar disponíveis em breve, na página www.ecclesia.pt/jornadas2019.