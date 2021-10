Meditatio, ¡finalmente una aplicación de meditación cristiana!

Entre la plétora de aplicaciones dedicadas a la meditación, la última, finalmente, se basa en la rica tradición meditativa y contemplativa de la Iglesia: Meditatio. Lanzado oficialmente esta primera semana de octubre, ya cuenta con más de 10.000 usuarios.

(fr.aleteia.org).-«¡Esta aplicación me ayuda cada mañana a tener un mejor día!», exclama Thibault. «Todo es hermoso: los textos, las voces, las imágenes», añade Zoé. «Una aplicación que te permite tomarte un tiempo para Dios y recargar tus baterías», dice Lucie. «He estado esperando este tipo de aplicación durante mucho tiempo», continúa Sylvie. ¡La suerte está echada! Meditatio corresponde a una necesidad real, tanto entre los cristianos convencidos como entre los que permanecen en la puerta de la Iglesia, de dejarse guiar por el Señor para saborear la alegría y la paz de la que sólo Él puede llenarnos verdaderamente.

Una búsqueda que otros asocian con el bienestar, y en la que muchos de nuestros contemporáneos están trabajando. De hecho, en los últimos años, la práctica de la meditación ha explotado, apoyada por un número creciente de aplicaciones digitales dedicadas al bienestar, la atención plena o el yoga. A partir de la década de 2000, los artículos científicos y mediáticos sobre el tema se multiplicaron: en 2005, los periódicos publicaron 14.000 artículos referidos a la atención plena o la meditación. Había 33.000 en 2015. AppInventiv, una compañía global de desarrollo de aplicaciones, estima que se han lanzado más de 2,500 aplicaciones móviles de meditación desde 2015. 2015 es también la fecha de creación de Petit Bambou, la app ilustrada por un hilarante monje budista que explotó durante el primer confinamiento y que ahora cuenta con más de 8 millones de usuarios. La pandemia de Covid-19 y los sucesivos confinamientos no son ajenos a la afluencia de estos nuevos perfiles de meditadores. Un estudio reciente revela que uno de cada cuatro franceses ha practicado o está practicando actualmente la meditación. Los confinamientos han acelerado el fenómeno: el 37% de los practicantes de meditación dicen que comenzaron esta actividad al comienzo del primer confinamiento.

2.500 aplicaciones de meditación y, sin embargo, las aplicaciones cristianas se pueden contar con los dedos de la mano. Si bien hay media docena de aplicaciones estadounidenses en inglés, todavía no hay ninguna en francés.

Ante esta observación, una joven pareja, Thomas Delenda, de 32 años, creador de la red social de oración Hozana,y su esposa Jeanne, de 27 años, ex deportista de alto nivel en windsurf, decidieron hace un año ofrecer una alternativa cristiana a la meditación actual, muy secularizada e inspirada en lo oriental. «Nos dimos cuenta de que en Francia, no había aplicación de la inspiración cristiana, mientras que la tradición cristiana tiene más de 2000 años de sabiduría para ofrecer en términos de prácticas meditativas y contemplativas», dice Jeanne Delenda a Aleteia.

«Presionamos el juego y la oración se vuelve fácil»

Impulsados por el deseo de responder a la sed de sus contemporáneos, más o menos alejados de la Iglesia, Tomás y Juana desarrollan una aplicación de la meditación cristiana, asegurándose de elegir temas que satisfagan las preocupaciones actuales. Lo bautizaron Meditatio. Una vez descargado, los usuarios solo tienen que dejarse guiar en su tiempo de oración. Louis, un usuario fiel, testifica que la aplicación demuestra ser una «verdadera ayuda a la oración: las variadas meditaciones hacen posible acercarse al Señor». Otro admite ser «un fan del himno de Simeón a dos voces». En cuanto a Océane, de 26 años, que sufría de una grave enfermedad del oído interno, el viaje «Esperanza» de Meditatio le permitió recuperar la confianza y recuperar el coraje en la enfermedad. «Con Meditatio, no es necesario saber orar. Solo para escuchar. Y dejar que suceda. Presionamos play y la oración se vuelve fácil. Mientras que la oración por sí sola se había vuelto imposible para mí porque el silencio pesaba sobre mí y me hacía repetir ideas oscuras, la voz de Juana, los textos elegidos, hacen posible dejarse llenar por el Evangelio».

Meditatio

Una oferta que también afecta a personas con poca o ninguna práctica. Es el caso de Léa, de 27 años, que lleva unos meses usando la app casi a diario. No particularmente practicante, seduce por la posibilidad de «ofrecerse una burbuja» en su vida diaria, «para dar un paso atrás, para reenfocarse». Pero sobre todo, Meditatio le hace aparecer la relación con Dios como accesible. Ella que no «sabía orar» o incluso se sentía excluida de esta práctica cristiana, descubrió «cómo llegar allí y es genial», confiesa. La relación con Dios parece menos impresionante, más íntima. Alentada por la aplicación, caminó paralela en su camino de fe. «Mi fe ha evolucionado, y me doy cuenta de que cualquiera que sea su nivel de espiritualidad, la aplicación siempre está adaptada».

Además del viaje centrado en la esperanza, Meditatio ofrece meditaciones guiadas en torno a diferentes temas: relectura nocturna, encuentro con Jesús en el Evangelio, encontrar la paz, desarrollar la gratitud, dormir bien, meditar en el transporte, combatir la ansiedad y el estrés, etc. Meditaciones basadas en la oración carmelita, la lectio divina, la oración ignaciana y los padres del desierto. Una docena de cursos ya están disponibles, invitándote a desarrollar la gratitud, la paz interior, la confianza en ti mismo y la autoestima. Un curso basado en el método Vittoz enseña cómo superar el estrés y la ansiedad. Otros están en preparación, centrándose en particular en la gestión y la paternidad.

La aplicación, en versión de prueba desde hace varios meses, ya ha obtenido más de 10.000 descargas. El objetivo de Thomas y Jeanne es convencer a tantos usuarios como el sitio de oración Hozana, que superó el millón de miembros a mediados de septiembre. Meditatio opera de acuerdo con un modelo económico original: parte del contenido es de acceso abierto, y se requiere una suscripción para acceder a todo el contenido, pero el precio es gratuito: todos establecen el monto de la suscripción mensual que desean pagar. Son una decena de personas detrás de la app: tres desarrolladores, un diseñador, escritores y voces, y se han beneficiado del apoyo de RCF, socio del proyecto, que ha puesto a su disposición estudios de grabación y apoya el lanzamiento de la aplicación.

Meditatio está disponible en Android y iPhone, para descargar de forma gratuita haciendo clic aquí.