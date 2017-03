Red Mundial de Oración del Papa. Carta del asistente internacional

(popesprayer.net) El proceso de nuestra recreación se inició el año 2010. El año 2016, con el Jubileo de la Misericordia, hemos iniciado un momento o etapa importante de la recreación, proponiendo proyectos nuevos para ayudar a conocer mejor las intenciones de oración del Papa. Esto nos ha permitido renovar nuestra imagen y entrar plenamente en el continente digital. Tenemos dos proyectos importantes El Video del Papa y Click To Pray. Si bien ya estábamos en las redes a través de Facebook, la Página Web y Twitter, era necesario estar aún más visibles, para realizar nuestra misión. Las redes sociales son un medio privilegiado para estar comunicados al que acceden cada día más personas pues la brecha digital se va reduciendo poco a poco. Hay países que ya cuentan con zonas WiFi gratuitas (en estaciones de metro, plazas, etc.). Basta tener un celular con acceso a internet, para usar las redes sociales. Estas redes nos permiten estar comunicados con nuestra familia, amistades, nuestro lugar de trabajo. También nos permiten informarnos de lo que pasa a nivel nacional o internacional. Sabemos que las redes conllevan riesgos; puede crear adicción dejándonos incomunicados con nosotros mismos (con nuestro corazón) y crear relaciones virtuales sin un real compromiso personal. Sabemos que el factor fundamental de estas redes sociales es unir a las personas, sin importar la distancia. Nuestro objetivo es movilizarnos por la oración, el servicio por los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia que nos propone el Papa. Este mes de febrero la intención de Papa es “por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades.” Queremos difundir esta petición para que la conozcan, se sensibilicen. Deseamos que se pueda hablar de esta realidad con otras personas, para que recen por ellos a nivel personal o en comunidad, y busquen la manera creativa de colaborar con estas personas que sufren. Que ellos sepan que no están solos y son importantes. Por esto te invitamos a “viralizar”, a difundir, reenviando por tus redes las intenciones y meditaciones. Y también queremos sugerirte que evites reenviar los mensajes inapropiados o indecorosos que te lleguen. Red Mundial de Oración del Papa, la cual difunde a través de las redes sociales las intenciones de oración que sugiere cada mes a toda la Iglesia. Dijo además que de esta manera, se lleva adelante el apostolado y se hace crecer la comunión. El domingo 8 de enero en el Ángelus, el Papa Francisco hizo la invitación a unirse a la, la cual difunde a través de las redes sociales las intenciones de oración que sugiere cada mes a toda la Iglesia. Dijo además que de esta manera, se lleva adelante el apostolado y se hace crecer la comunión. Sensibilizar a otros es compartir la misión de la Iglesia y unirnos a ella. Es hacernos presentes y aunar esfuerzos por las buenas causas.