Nelson Medina, el fraile que tiene más de 100.000 seguidores en Youtube

¿Cuál es el secreto de este fraile dominico colombiano que recibió recientemente el premio de plata de la famosa plataforma de videos?

(es.aleteia.org).-Fray Nelson Medina está convencido de que las redes sociales le dan visibilidad al Evangelio y las utiliza para ayudar a los demás a formarse en la fe. Por eso diariamente sube dos o tres predicaciones a su canal de YouTube, publica ‘La gracia del día’ en su cuenta de Instagram o invita a rezar las Laudes en su cuenta de Twitter, donde también comenta hechos de la actualidad desde una visión cristiana.

Eso sin mencionar su sitio web, su perfil de Facebook o sus cuentas en SoundCloud, Spreaker, iTunes y Spotify, en las que comparte valiosas enseñanzas, lo que sin duda es una expresión de su carisma como dominico (recordemos que esta la Orden de Predicadores, OP).

Seguramente el profuso y didáctico contenido que publica en sus cuentas es lo que atrae nuevos seguidores, hasta el punto de que su canal de YouTube superó los cien mil y le valió el reconocimiento de plata de esta red social. “Yo creo que muchas personas encuentran en esos materiales una ayuda y eso obviamente me hace muy feliz”, dijo.

Fray Nelson está de acuerdo en que las redes sociales se han convertido en un nuevo púlpito pero un púlpito incompleto: “La razón está en el misterio de la Encarnación, explica. Dios no vino a darnos solamente ideas o mensajes, sino que se dio todo en su Cuerpo, en su Sangre, en su Alma y su Divinidad, como decimos en la Eucaristía”.

Es por eso que alienta a la gente a que utilice internet para alimentarse espiritualmente pero también advierte que no es reemplazo de una vida cristiana plena, porque “nada reemplaza la vida sacramental ni pertenecer a una comunidad”.

A pesar de su larga lista de predicaciones y seguidores –casi 38 mil en Twitter y más de 32 mil en Instagram– dice que en materia tecnológica sus canales son incipientes. Empezó a predicar a través de redes sociales por el deseo de servir a los sacerdotes y fue así como en 1985 nació su página web (www.fraynelson.com).

“Sin ser de vanguardia, he tratado de actualizar el servicio siempre pensando en cómo puedo llegar mejor. La parte técnica es mínima, entre otras cosas porque el tiempo no alcanza”, asegura. Su experiencia le permite afirmar que las personas tienen necesidad del Señor y no buscan tantos adornos, por lo que la simplicidad es un gran aliado de sus contenidos digitales.

Llamado de la fe vs llamado de la ciencia

Pero de fray Nelson Medina hay mucho más que decir. Este dominico colombiano nació en 1965 en un hogar católico y su formación siempre estuvo marcada por la fe. A los 15 años, en un grupo de la Renovación Carismática Católica sintió el primer llamado a su vocación. Fue en una fiesta de la Virgen (15 de agosto de 1980) y él describe el momento “como si alguien le hubiera bajado el volumen a todo lo que sucedía alrededor y en medio de ese silencio interior, sentí una certeza de que Dios quería que yo fuera sacerdote”.

Pero este llamado muy pronto entró a competir con el de la ciencia. Podemos decir que fray Nelson siempre fue un genio para las matemáticas y para muchas asignaturas, como lo demuestra el título de Mejor Bachiller de Colombia obtenido al terminar la secundaria. Sus méritos también lo llevaron a representar al país en un par de Olimpiadas Internacionales de Matemáticas.

“Estas experiencias significativas produjeron un efecto de distracción y el llamado espiritual al servicio de Dios quedó archivado, entonces vino un tiempo de frialdad, del cual por supuesto me arrepiento. No llegué al ateísmo pero la relación viva que había empezado con Dios, se perdió”, afirma.

De esa distracción lo sacó la inquietud por la Virgen María, siempre presente en su vida. Un día cualquiera en la universidad –se matriculó en Física y Matemática– sintió la necesidad de entrar a la capilla y fue en ese momento cuando empezó a revivir su fe católica. La pasión por la ciencia dio paso a la inquietud por predicar el Evangelio.

Dejó los números y las fórmulas y en diciembre de 1984 ingresó al prenoviciado. Se ordenó sacerdote, hizo Maestría en Teología y un doctorado en Irlanda y se orientó hacia la docencia. Dedica su trabajo a las clases en la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y a evangelizar donde quiera que lo inviten.

“La parte intelectual ha seguido presente en mí, pero con otra orientación. Puedo decir que la docencia y la predicación han sido realmente mi servicio”, asegura fray Nelson.

Su misión lo ha llevado a pueblos lejanos de Colombia y a muchas partes del mundo. En cada sitio hace lo que la gente necesite: jornadas de reconciliación, misiones de sanación, Congresos Eucarísticos, encuentros de jóvenes, seminarios sobre la familia… tan asombrosa como la diversidad de públicos a los que llega y los temas que aborda es la facilidad con que los explica.

Y la gran mayoría de sus predicaciones en vivo, grabadas en video, son las que alimentan sus canales digitales.

Haciendo eco de las palabras de Benedicto XVI, fray Nelson Medina invita a quienes evangelizan por internet a “tener una santa obsesión por ser muy verdaderos y eso significa presentar el Evangelio con lo que tiene de duro. No callemos la parte exigente del Evangelio, no lo sacrifiquemos en el altar de la popularidad. Mantengámonos verdaderos en las redes y busquemos el contagio de la fe a través del contacto personal porque la vida es mucho más que eso”.

