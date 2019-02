El Jefe de Seguridad de Microsoft pide que no usemos Internet Explorer

(computerhoy.com).- Que un producto esté disponible, no significa que sea el más adecuado para realizar una determinada tarea. El Jefe de Seguridad de Microsoft, Chris Jackson, ha pedido en el blog de la Comunidad de Microsoft, que no usemos Internet Explorer como si fuese un navegador.

La expresión resulta chocante, porque Internet Explorer ha sido un navegador durante casi 25 años. De hecho, durante más de una década, fue el navegador más usado del mundo. Pero Mozilla primero, y Chrome después, terminaron con su reinado. Los buenos tiempos pasaron hace tiempo, y hoy ya es un navegador completamente desactualizado y abandonado por Microsoft. Entonces, ¿por qué sigue estando disponible en Windows 10?

La explicación es sencilla: únicamente, por compatibilidad.

El Jefe de Seguridad de Microsoft, Chris Jackson, firma una reflexión en el blog de tecnología de la compañía en donde pide que no usemos Internet Explorer como nuestro navegador habitual, o predeterminado.

En palabras de Jackson, Internet Explorer ha dejado de ser un navegador, para convertirse en una solución de compatibilidad. Sigue estando disponible en Windows 10 porque hay empresas que usan páginas webs muy antiguas en sus intranets y necesitan que los viejos estándares HTML sigan funcionando como antes, algo que ya no ocurre en los navegadores modernos.

Es algo por lo que hay que elogiar a Microsoft, que casi siempre intenta mantener la compatibilidad del software a lo largo de los años, aunque eso implique algunos sacrificios, tanto por su parte como por la de los usuarios.

Pero desde 2014 Internet Explorer ya no incluye los nuevos protocolos de seguridad y compatibilidad que se usan en las páginas web modernas, porque ya no se desarrolla ni se actualiza.

Esta prohibición de usar Internet Explorer se aplica tanto a la hora de navegar, como a la de desarrollar una página web. Incluir la compatibilidad con Internet Explorer en el código HTML, ya no tiene sentido.

La propia Microsoft está inmersa en el completo rediseño de su navegador, Microsoft Edge, que va a adoptar el motor Chromium, el mismo que usa Google Chrome (aunque adaptándolo a sus necesidades). Una decisión que ha sido fuertemente criticada por Mozilla, que lo considera “una sumisión a Google”. Fuente: Microsoft