Nombramientos en los medios de comunicación vaticanos

Matteo Bruni ha sido nombrado por el Papa como Director de la Oficina de Prensa del Vaticano. Alessandro Gisotti y Sergio Centofanti han sido nombrados Vice-Directores de la Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación

Ciudad del Vaticano

(vaticannews.va).– El Santo Padre Francisco ha nombrado al Ilmo. Dr. Matteo Bruni Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, a partir del 22 de julio de 2019.

El Dr. Matteo Bruni nació el 23 de noviembre de 1976 en Winchester (Gran Bretaña).



Es licenciado en Lengua y Literatura Extranjera Moderna y Contemporánea en la Universidad La Sapienza de Roma. Trabaja desde julio de 2009 en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, donde ha seguido las operaciones de acreditación de periodistas y la gestión de las comunicaciones operativas con la prensa como coordinador de la Sección de Acreditación. En diciembre de 2013 asumió la responsabilidad de organizar y acompañar a la prensa admitida en los vuelos papales con motivo de los viajes del Santo Padre fuera de Italia.

A principios de 2016 pasó a ser Coordinador del Sector Media Operations y Acreditación de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en cuya función coordinó la participación de la prensa en los diversos eventos del Jubileo de la Misericordia.



Desde hace años está comprometido, en ámbito eclesial, en proyectos de cooperación humanitaria y en programas de apoyo a las personas mayores. Está casado y tiene una hija. Además de italiano, sabe inglés, español y francés.

Asimismo, el Papa ha nombrado a los Ilmos. Drs. Sergio Centofanti y Alessandro Gisotti Vice-Directores de la Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación, a partir del 22 de julio de 2019.

Declaración del Prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Paolo Ruffini

Con los nombramientos de hoy, – y mediante la valorización de los recursos internos – se cumple otro importante paso adelante en la definición de la estructura del Dicasterio para la Comunicación. La Oficina de Prensa cuenta con un nuevo Director, Matteo Bruni, que conoce perfectamente la estructura y que se ha hecho apreciar, a lo largo de los años, por su capacidad humana y profesional. La Dirección Editorial, tras el nombramiento del Director en diciembre, cuenta ahora con dos Vice-Directores de gran profesionalidad, sensibilidad y competencia. Alessandro Gisotti y Sergio Centofanti contribuirán, bajo la dirección del Director Andrea Tornielli, a mejorar cada vez más la oferta integrada de nuestros medios de comunicación, donde ambos han crecido. Mi especial agradecimiento a Alessandro Gisotti, que ha dirigido la Oficina de Prensa durante más de seis meses de forma interina y que ha pasado el mando a Matteo Bruni. Los meses que apenas transcurridos han sido muy difíciles. Y a pesar de haber anunciado ya al inicio de su mandato su voluntad de desempeñar el cargo de director sólo por un período limitado de tiempo, a pesar del limitado tiempo disponible y de una apretada agenda de importantes citas que requerían el máximo esfuerzo de comunicación, Gisotti ha llevado a cabo su servicio con absoluta dedicación y profesionalidad, aportando también una inteligente contribución a la nueva definición organizativa de la Dirección. La Dirección de la Oficina de Prensa, que se completará con el Vice-Director, ve ahora su nueva estructura casi definida. Estoy seguro de que Matteo Bruni podrá guiarla con competencia, sabiduría, visión de futuro y espíritu de equipo, contribuyendo a su estructura definitiva con el objetivo de proporcionar el mejor servicio posible y la información correcta.



Declaración del Director “ad interim” de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti

El21 de julio concluye mi encargo “ad interim” como Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Estoy agradecido al Santo Padre por el privilegio que me ha dado de poder ser su portavoz en un periodo tan intenso del Pontificado y de ofrecerme ahora la oportunidad de continuar a servirlo como Vice-Director Editorial de los medios de comunicación del Vaticano. Le agradezco por haberme siempre sostenido como un padre. Agradezco al Papa, al Prefecto del Dicasterio para la Comunicación y a los Superiores de la Secretaría de Estado por haber tenido en cuenta mi decisión – comunicada en el inicio de mi mandato y confirmada sucesivamente – de desarrollar por un tiempo limitado este cargo tan importante. Un tiempo que permitiese, a pesar de la apretada agenda de acontecimientos, conducir la Oficina de Prensa hacia una nueva estructura, compromiso común acordado hace seis meses con el Prefecto Paolo Ruffini.



Como ya declaré en el momento de mi nombramiento, el pasado 31 de diciembre, he asumido esta tarea con espíritu de servicio, consciente del momento excepcional e inédito para la Oficina de Prensa, luego de las repentinas renuncias de su Director y de su Vicedirectora. En este semestre tan denso -también y sobre todo para mi familia- he contado con el apoyo total del Prefecto Paolo Ruffini y de mis colegas de la Oficina de Prensa a quienes dirijo toda mi gratitud. Particularmente positiva para mí ha sido además la relación con los colegas periodistas. Un trato caracterizado por el respeto reciproco, a pesar de momentos de inevitable confrontación. En este contexto, me agrada recordar -entre las iniciativas realizadas durante mi dirección- la dedicación de la sala de trabajo de los periodistas de la Oficina de Prensa al Director Joaquín Navarro-Valls. Una señal para subrayar que, en la Iglesia y en la Santa Sede, la información cuenta y debe contar cada vez más.

Estoy seguro que Matteo Brunisabrá dirigir de la mejor manera al extraordinario equipo de la Oficina de Prensa. A él dirijo no solo mis mejores deseos de éxito, sino también mi disponibilidad de colaboración.